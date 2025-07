“Le periferie romane fanno schifo, voglio portare bellezza”: Gualtieri scuote la città (e la politica). Il centrodestra: “Il sindaco responsabile”

Una frase forte, netta, di quelle che non si dimenticano. Forse troppo. “Le periferie romane fanno schifo, voglio portare bellezza” Parola del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che nella cornice degli Stati Generali della Bellezza ad Ali, a Cava de’ Tirreni, ha deciso di non usare giri di parole. Ma la sua denuncia è diventata, in poche ore, benzina sul fuoco della polemica politica.

Nel suo intervento, il primo cittadino ha voluto parlare chiaro. “Sì, Roma è la città più bella del mondo, ma non basta: voglio che tutto sia bello, anche dove oggi ci sono solo palazzoni, marciapiedi rotti e piazze desolate”. Un auspicio, un programma, ma anche un’ammissione dura e diretta: “Le periferie fanno schifo”, ha ribadito. E la frase, inevitabilmente, è esplosa.

La miccia dell’opposizione

Il primo a reagire è stato Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia, che ha accusato Gualtieri di “insultare” chi vive nelle periferie:

“Se pensa di recuperare consenso insultando chi vive a Tor Bella Monaca, a San Basilio o a Corviale, dimostra di non conoscere né Roma né i romani.”

Non si è fatta attendere neanche la bordata di Forza Italia, con i consiglieri in Campidoglio che hanno ribaltato il discorso:

“A fare schifo non sono le periferie, ma i servizi del Comune. Il linguaggio del sindaco è puerile. Il problema è una città governata senza visione e con i municipi abbandonati a sé stessi.”

Tra autocritica e visione

Eppure, nel discorso del sindaco, la frase tanto criticata era parte di una riflessione più ampia e articolata:

“Il nostro è un lavoro gigantesco di rigenerazione urbana. Vogliamo riportare bellezza dove oggi non ce n’è. Napoli sta demolendo le Vele, noi stiamo rifacendo un pezzo di Tor Bella Monaca.”

Un’idea ambiziosa: superare il brutalismo urbano, rimettere mano a quartieri costruiti per essere funzionali alle auto, non alle persone. Un piano fatto di marciapiedi nuovi, piazze vivibili, parchi curati. E, sì, anche di onesta consapevolezza dello stato attuale delle cose.

La difesa della maggioranza

A controbilanciare le accuse, arriva la voce della presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, che ricostruisce il contesto:

“Le parole del sindaco sono state volutamente decontestualizzate. Il suo è stato un discorso onesto, che richiama l’attenzione sul bisogno urgente di investimenti nelle periferie.”

