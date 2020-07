Le serrande di Centocelle parte terza

Con questo nuovo filmato di Valter Proietti si chiude (forse. Lo aggiungo io) il ciclo di filmati sulle serrande artistiche di Centocelle, in queste immagini e in quelle dei due filmati precedenti sono rappresentate le varie anime di questi artisti, si va dal fumetto alla rappresentazione pubblicitaria a vere e proprie opere d’arte.

Non resta che ammirare e ringraziare l’autore, Valter Proietti per la passione e per la pazienza.