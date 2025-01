Le strade chiuse a Roma: 4-5 gennaio ed Epifania

Sabato 4 gennaio in programma chiusure al traffico e deviazioni bus per potature tra viale di Tor di Quinto e largo Ferraris IV e in viale di Castel Porziano. Domenica 5 attivo il piano mobilità per il derby serale tra Roma e Lazio.

Il 5 e 6 gennaio modifiche alla viabilità anche in zona San Pietro. Nei due giorni festivi da ricordare anche la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali.

Lunedì, per la festa dell’Epifania, eventi nell’area di Villa Borghese, a Cinecittà e nella zona di Castel Sant’Angelo.

Da ricordare, infine, che è in vigore il piano mobilità per le festività natalizie. Tutte le informazioni sulla viabilità e i trasporti

SABATO 4 GENNAIO

Potature su Tangenziale/via del Foro Italico. Tra le 7.30 e le 16 è prevista una nuova fase degli interventi sulle alberature a cura del dipartimento capitolino Tutela Ambientale.

Il tratto di strada interessato, e temporaneamente chiuso al traffico, sarà quello tra viale di Tor di Quinto e largo Ferraris IV, sulla carreggiata direzione stadio.

Potature anche in viale di Castel Porziano, tra via Canazei e via Torcegno. Interventi in programma fino al 5 gennaio con orario 8-17. Oltre alla linea 066, deviate anche 06 e 070 che percorrono via Cilea e via Wolf Ferrari. Disattivate le fermate 77139-77140-77141-79651-79650-77065-80466-77067.

Alle 16 in programma una cerimonia alla presenza di Papa Francesco presso la Basilica di San Giovanni in Laterano. Dalle 13 prevista l’istituzione di divieti di sosta nelle vie adiacenti con possibili chiusure al traffico.

DOMENICA 5 GENNAIO

Domenica, alle 20.45, si gioca il derby Roma-Lazio all’Olimpico. Entro le ore 8 prenderanno il via gli interventi di sgombero dei veicoli a partire da viale dello Stadio Flaminio e piazzale Ankara, così da ampliare l’area di parcheggio “XVII Olimpiade” che sarà riservata ai sostenitori della Lazio.

Mentre la tifoseria giallorossa potrà parcheggiare nell’area di piazzale Clodio.

Entro le 16.30 scatteranno poi le chiusure al traffico di viale Tor di Quinto, tra via Civita Castellana e largo Maresciallo Diaz; lungotevere Diaz, tra largo Maresciallo Diaz e piazzale Lauro De Bosis; Ponte Duca d’Aosta; lungotevere Cadorna della Vittoria e Oberdan; piazzale Maresciallo Giardino. Lasciando l’auto a casa, le linee del trasporto pubblico per raggiungere lo stadio sono 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911 e 982. Maggiori informazioni .

Domenica 5 e lunedì 6, a San Pietro, in programma le preghiere dell’Angelus, la cerimonia solenne per l’Epifania e il corteo storico Viva la Befana. Prevista divieti di traffico e di sosta lungo su via di Porta Angelica (da Largo del Colonnato a Piazza del Risorgimento), piazza della Città Leonina, largo del Colonnato, via dei Corridori (nel tratto compreso tra largo del Colonnato e via dell’Erba), piazza Pio XII, via della Conciliazione (compresi i controviali, tutta da Piazza Pia a piazza Pio XII), via Rusticucci, via dell’Erba, Borgo Sant’Angelo (da via della Traspontina a via dei Corridori), via dei Cavalieri del Santo Sepolcro, via Pfeiffer, largo degli Alicorni, Borgo Santo Spirito (nel tratto da largo degli Alicorni a largo Ildebrando Gregori), via Paolo VI e piazza Sant’Uffizio.

Il 5 e il 6 gennaio, giornate festive, via dei Fori Imperiali come di consueto sarà isola pedonale. Deviate le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nelle notti tra sabato e domenica e tra domenica e lunedì, si sposterà la nMB. Maggiori informazioni .

LUNEDÌ 6 GENNAIO

Tra le 10 e le 13, nell’area di Villa Borghese, in programma la “Corsa del giocattolo”. Durante l’evento, le linee di bus C3, 61, 89, 120F, 150F, 160, 490, 495 e 590 modificheranno i loro percorsi. I bus di 61, 120F, 150F e 160 sposteranno la fermata di capolinea da viale Washington a via Veneto.

In occasione della festa dell’Epifania, nella zona di Cinecittà la mattina si svolgerà la corsa podistica “Corri per la Befana”. Partenza e arrivo in via Lemonia e passaggio lungo la circonvallazione Tuscolana, via Tuscolana, via delle Capannelle, via Appia Nuova e viale Appio Claudio. Dalle 9.30 deviazioni per le linee 118, 451, 520, 558, 559, 654, 663, 664, C11. Possibili rallentamenti per la linea 502.

Lunedi la 38esima edizione del corteo storico folcloristico “Viva la Befana”. I partecipanti si raduneranno presso l’area di Castel Sant’Angelo e dalle 10 percorreranno via della Conciliazione per arrivare in piazza San Pietro e partecipare all’Angelus del Papa previsto alle 12. Dalle 7.30 alle 14.30 circa, possibili deviazioni o brevi stop per le linee 23 e 280.

Per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, a causa di una manifestazione politica in via Evandro (nel quartiere Appio-Tuscolano) in programma il 7 gennaio, dalle 13 del 6 gennaio disposto lo sgombero dei veicoli nell’area.

Le strade interessate sono via Acca Larenzia, via Evandro, via Numitore, largo Orazi e Curiazi (compresa l’area di parcheggio centrale), via Amulio (nel tratto tra il civico 31 e via Evandro) e via delle Cave (tra via Numitore e via Amulio).

PIANO MOBILITÀ FESTIVITÀ NATALIZIE

Fino al 6 gennaio, infine, è in vigore il piano mobilità per le festività natalizie . Saranno in strada le linee Free1, Free2 e 100, tre collegamenti gratuiti per gli utenti e in servizio tutti i giorni. ù

Attive dalle 9 e con ultima partenza alle 21, le tre linee raggiungono il Centro passando anche vicino alle stazioni metro e sono collegate con tre parcheggi a tariffa agevolata. E poi corse aggiuntive, estensione Ztl e car sharing.

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale .

