Le strade chiuse a Roma dal 18 al 21 aprile

Modifiche alla viabilità di rilievo già a partire da venerdì per le celebrazioni religiose, in particolare la Via Crucis al Colosseo, e la visita del vice presidente degli Stati Uniti Vance, che comporterà modifiche anche nel weekend.

Sabato limitazioni nell’area dello stadio Olimpico per la gara Roma-Verona. A Pasqua e Pasquetta via dei Fori Imperiali isola pedonale.

Lunedì si festeggia anche il Natale di Roma: modifiche alla circolazione per cerimonie e cortei. Le principali informazioni sulla viabilità e i trasporti.

VENERDÌ 18 APRILE

In occasione del venerdì Santo, dalle ore 21 alle 23.30, si terrà la Via Crucis al Colosseo. L’ampia area di sicurezza sarà attivata dalle ore 14, con chiusure e divieti di sosta. L’accesso all’area riservata sarà possibile solo attraverso i controlli di sicurezza dei varchi di pre-filtraggio.

Chiuse dalle 13.30 alle 15 le strade intorno all’area dell’evento. Dalle 14 stop anche su via dei Fori Imperiali, via Cavour (da largo Venosta a largo Corrado Ricci), via degli Annibaldi e via del Parco del Celio. Per il trasporto pubblico, dalle 13.30 deviate su percorsi alternativi le linee bus 51, 75, 81, 85, 87, 117, 118. Maggiori informazioni .

Da venerdì a domenica è in programma la visita a Roma del vice presidente degli Stati Uniti, James David Vance, che alloggerà nella residenza dell’ambasciatore Usa a Villa Taverna, nel quartiere Parioli. Per l’occasione, previsto un ampio piano di divieti di sosta e chiusure al traffico. Istituita un’area di sicurezza intorno a viale Rossini. Dalle ore 7 di venerdì possibili chiusure al transito su viale Rossini, via Bertoloni, via Ulisse Aldovrandi (tra via Mangili e viale Rossini), via delle Tre Madonne e via Paisiello (tra via Carissimi e viale Rossini).

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, tra venerdì e domenica possibili rallentamenti o deviazioni, sempre in zona Parioli, per le linee 2, 3, 19L, 52, 52d, 168, 223, 910 e n3s. Per i diversi appuntamenti istituzionali nei giorni di permanenza del vice presidente, in programma divieti di sosta, e possibili chiusure, nell’area del Vaticano e in diverse zone del centro. Maggiori informazioni .

Manifestazione politica, tra le 13 e le 16, a piazza Vittorio con possibili temporanee chiusure al traffico.

A Monte Spaccato, a partire dalle 21, prevista una processione religiosa che sfilerà lungo via Scalzi, via Bondi e via Pane. Possibili temporanee deviazioni per la linea bus 980.

Tra le 21 e le 23.30, processione anche a Fonte Nuova con chiusura di un tratto della Nomentana, da via I Maggio fino all’incrocio con via IV Novembre. Possibili deviazioni o rallentamenti per la 337.

SABATO 19 APRILE

Alle 20.45, allo stadio Olimpico, si gioca Roma-Hellas Verona. Come sempre, già diverse ore prima della partita divieti di sosta e modifiche alla viabilità nell’area del Foro Italico. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, sono 18 i collegamenti bus e tram che permettono di raggiungere lo stadio: 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911 e 982.

DOMENICA 20 APRILE

A Pasqua e Pasquetta via dei Fori Imperiali sarà isola pedonale. Deviate le linee bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra sabato e domenica modifiche per la nMB. Normale orario festivo per la rete capitolina del trasporto pubblico

Manifestazione socio-culturale-commerciale a Ostia. Chiusa via delle Baleniere, tra i civici 2 e 137. Deviate le linee di bus 04, C4, C13 e i collegamenti C02 e C20. Maggiori informazioni .

LUNEDÌ 21 APRILE

In occasione del 2778° Natale di Roma, alle ore 9 cerimonia istituzionale all’Altare della Patria. Possibili chiusure su piazza Venezia, rallentamenti o deviazioni per le linee 8, H, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70-80, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 190F, 492, 628, 715, 716, 781, 916F e C3.

Sempre per il Natale di Roma, corteo storico in centro. L’evento è in programma tra le 11 e le 13.30 e coinvolgerà via dei Cerchi, via Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, di nuovo via dei Cerchi e infine arrivo al Circo Massimo. Chiusa sin dalle prime ore della giornata (fino alle 18) via dei Cerchi. Deviate le linee 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 190, 492, 628, 715, 716, 781, 916F, C3 e H. Maggiori informazioni .

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità

