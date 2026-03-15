Le strade chiuse a Roma domenica 15 marzo 2026

Domenica, 15 Marzo 2026, dalle 7, si svolgerà la ventiseiesima manifestazione podistica “Vola Ciampino”.

L’evento comporterà la temporanea chiusura di viale Kennedy per il traffico proveniente da via dei Sette Metri e diretto a Ciampino. Saranno deviati i bus della linea 515.

In arrivo dalla stazione Anagnina, la linea da via dei Sette Metri proseguirà su via della Marranella di Marino e su via Petrizzi, dove farà capolinea provvisorio (senza quindi raggiungere viale Kennedy).

In direzione opposta, da via Petrizzi percorso su via delle Vigne di Morena e via dei Sette Metri.

Festa di San Giuseppe in via Andrea Doria. Dalle 9 alle 19 è prevista la chiusura al traffico del tratto compreso tra via Ruggero di Lauria e largo Trionfale. Cambio di itinerario per le linee bus 180F, 490, 492, 495, 590, 913 e 990.

Proseguono le visite pastorali di Papa Leone XIV nelle parrocchie romane. Alle 16, il Pontefice si recherà nella chiesa Sacro Cuore di Gesù in via Casal de’ Pazzi.

Gli interventi sulla viabilità, in relazione ai dispositivi di sicurezza, scatteranno già dalla notte precedente, con lo sgombero di eventuali veicoli parcheggiati e i divieti di sosta in via di Casal de’ Pazzi, dal civico 80 al civico 102; in via Giovanni Palombini, da via Pietro Ceccato 17 fino a via di Casal de’ Pazzi; via Bellucci, dall’incrocio con via Vanni Biringucci; via Vittorio Valletta; via Giovanni Battista Scanaroli.

Possibili chiusure al traffico nel corso della visita. Dalle 15,30 a fine evento, le vetture delle linee 311, 341 e 350, subiranno brevi deviazioni e/o stop ai percorsi.

Dalle 14 alle 18, è in programma una manifestazione con corteo dal Circo Massimo (piazzale Ugo La Malfa) a Piramide (piazzale Ostiense), percorrendo via del Circo Massimo, viale Aventino, piazza Albania e viale della Piramide Cestia.

All’iniziativa è prevista la partecipazione di circa mille persone. Divieti di sosta su piazzale Ugo La Malfa e in piazzale Ostiense. Possibili chiusure.

Dalle 20:45, allo stadio Olimpico è in programma la sfida Lazio-Milan.

Come di consueto, già diverse ora dell’inizio della partita, scatterà il piano viabilità che prevede l’istituzione di divieti di sosta ad ampio raggio nell’area del Foro Italico.

Possibili rallentamenti o temporanee chiusure in zona stadio nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi. Lo stadio è raggiungibile in modo sostenibile senz’auto, utilizzando il trasporto pubblico.

Sono 19 i collegamenti che servono l’area: 2 (piazzale Flaminio-piazza Mancini), 23 (via Pincherle-piazzale Clodio), 31 (Laurentina/metro B-piazzale Clodio), 32 (stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento), 53 (che collega il Centro e i Parioli con piazza Mancini), 69 (largo Pugliese-piazzale Clodio), 70 (via Giolitti/Termini-piazzale Clodio), 89 (stazione Sant’Agnese metro B1-piazzale Clodio), 200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini), 201 (Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini), 226 (Grottarossa-piazza Mancini), 280 (piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini), 301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A), 446 (stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini), 628 (piazza Cesare Baronio-Farnesina), 910 (piazza Indipendenza-piazza della Repubblica metro A-piazza Mancini), 911 (ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini) e 982 (stazione Quattro Venti della ferrovia FL3-viale della XVII Olimpiade). Ci sono poi le linee 61 (piazza Balsamo Crivelli-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio/metro A), 160 (Montagnola-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio) e 490 (stazione Tiburtina/metro B-Cornelia/metro A) che fermano a piazzale Flaminio/metro A. Da qui si può proseguire verso lo stadio con il 2. E c’è la 495, che collega la stazione Tiburtina con Valle Aurelia e ferma sia a piazza Flaminio che a piazzale Clodio.

Per quel che riguarda le linee della metropolitana, la domenica le ultime corse dei treni dai capolinea sono alle 23:30, poi il servizio prosegue con i bus notturni.

Tutte le informazioni sulla mobilità e aggiornamenti di queste notizie in tempo reale su atac.roma.it e romamobilita.it .

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.