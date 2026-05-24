Le strade chiuse a Roma domenica 24 maggio

Domenica dalle 7:30, a Ostia si svolgerà un evento sportivo. È prevista la chiusura al traffico della corsia laterale di via Cristoforo Colombo, direzione Ostia, tra via del Circuito e via Alessandro Geraldini. Fino al termine della manifestazione sportiva saranno deviate le linee di bus 06, 014, 070. Nel tratto interessato dalla chiusura transiteranno sulla corsia centrale della Colombo, saltando una fermata (la numero 77081 di via Cristoforo Colombo).

Domenica, a Centocelle, evento in via dei Castani. Prevista, dalle 7, la chiusura del tratto di strada compreso tra piazza dei Mirti a via dei Faggi. Deviazione di percorso per le linee di bus lì normalmente in transito.

Domenica, dalle 19:30, processione all’Appio Tuscolano. Circa 4 mila fedeli partiranno e torneranno in piazza Santa Maria Ausiliatrice dopo aver percorso via Tuscolana, via Don Rua, via Costamagna, via Deruta, piazza Montecastrilli, via Norcia, via Gualdo Tadino, viale Nocera Umbra, viale furio Camillo e via Tuscolana. Possibili chiusure al traffico, deviazioni o limitazioni per i bus delle linee 16, 85 e 590.

Domenica dalle 8:30 alle 11:30 circa, si svolgerà la quinta edizione della corsa amatoriale “Primavalle Run” sulla distanza di circa 10 chilometri. La competizione si svolgerà sul seguente itinerario: piazza Clemente XI, via del Forte Braschi, via Battistini (ciclabile), parco Dominique Green, via San Igino Papa, via Borgia, via Maffi, via Zigliara, via Marconi, via Donati, via Carelli, via Zenatello, parco Beata Elena Aiello, via Donati, via Battistini (ciclabile), via del Forte Braschi, piazza Clemente XI, via Svampa, piazza Capecelatro, via Jacobini, via Ascalesi, parco Anna Bracci, via Casanate, via Aleandro, via Gasparri, via Bembo, via Pasquale II, piazza Clemente XI, via dell’Assunzione. Saranno possibili deviazioni o limitazioni delle linee 46, 46B, 49, 916F, 983.

A Montespaccato, domenica, dalle 18 alle 21,30, una processione percorrerà via Pane, via Bondi, via Scalzi. Possibili deviazioni o limitazioni della linea 980.

Domenica, dalle 8 alle 13, è in programma una rievocazione storica nell’area di Caracalla. Sul fronte della viabilità, previste temporanee limitazioni alla sosta e chiusure. Trasporto pubblico. Per la parziale chiusura di viale Guido Baccelli, tra largo Fioritto e via Antonina, modifiche per la linea 160.

I bus provenienti da piazzale Caduti della Montagnola dalla Colombo proseguiranno per viale delle Terme di Caracalla (corsia centrale), piazzale Numa Pompilio, viale Terme di Caracalla (corsia centrale) e piazza di Porta Capena saltando, tra le 8 e le 13, temporaneamente tre fermate (le numero 82353 di viale Porta Ardeatina; 82354 di via Guerrieri e 78870 di viale Baccelli).

Domenica dalle 20:15 processione ai Colli Portuensi. I fedeli partiranno e torneranno da largo Nostra Signora di Coromoto dopo aver percorso viale dei Colli Portuensi, via Ronzoni, via Battistini, via Agnelli, piazzale Morelli e ancora viale dei Colli Portuensi. Possibili deviazioni o limitazioni per i bus della linee 31, 44, 180F e 870.

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