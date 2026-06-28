Le strade chiuse a Roma domenica 28 giugno

Dalle 8 alle 13 si svolgerà una manifestazione con corteo che, partendo da piazza Vittorio Emanuele II (tratto tra via Napoleone III e via dello Statuto) giungerà in via dei Fori Imperiali (100 metri prima di via di S. Pietro in Carcere), percorrendo via dello Statuto, piazza Santa Maria Maggiore, via Liberiana, piazza dell’Esquilino e via Cavour.

All’iniziativa è prevista la partecipazione di 500 persone. Si renderanno necessari provvedimenti di deviazione e/o limitazione per le linee bus 514, 16, 70, 71, 75, 105, 360, 590, 649, 714 e C3.

Dalle 11 di domenica fino a cessate necessità di martedì 30 giugno, per consentire lo svolgimento dei festeggiamenti dei Santi Pietro e Paolo, patroni della Capitale, nella basilica di San Paolo Fuori le Mura, verrà chiusa al traffico veicolare via Ostiense, nel tratto compreso tra via Giustiniano Imperatore e via Giulio Rocco. Trasporto pubblico, saranno deviate le linee di bus 23, 769, 792, nMB, nME. Solo domenica anche la C8.

In occasione della 14a edizione del Rally di Roma Capitale 2026 che si svolgerà dal 2 al 5 luglio, in abbinamento con la Coppa di Zona Rally con gare valide per il campionato Europeo Rally e per il campionato Italiano Rally, è stato autorizzato l’avvio delle opere di allestimento delle strutture che prevedono lo scarico materiali e l’avvio delle operazioni in viale del Monte Oppio e nelle aree dell’Eur.

Dalle 7 del 28 giugno, le operazioni interesseranno viale dell’Industria (da via delle Tre Fontane a piazza John Kennedy,) piazzale dell’Industria, piazza John Kennedy, viale della Pittura intero tratto, viale della Letteratura, viale della Civiltà del Lavoro (da piazzale Kennedy a via Cristoforo Colombo)e via Montaigne intero tratto.

Dal 30 giugno, saranno inoltre coinvolte via Ciro il Grande (da viale dell’Agricoltura al civico 16) e dalle 20 di lunedì 29 giugno sarà interessata l’area di via del Monte Oppio. Dal primo luglio 2026, viale Europa (da viale Pasteur a viale Umberto Tupini).

Aggiornamenti sulle pagine dei siti Atac e Roma Servizi per la Mobilità .

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