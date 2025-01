Le strade chiuse a Roma sabato 1 e domenica 2 febbraio

Sabato in programma modifiche alla viabilità per potature in via del Foro Italico, via Bertoloni (quartiere Parioli) e viale Regina Margherita.

Nel pomeriggio possibili chiusure e deviazioni bus per una manifestazione che partirà da piazza dell’Esquilino e raggiungerà via dei Fori Imperiali.

Proseguono anche i lavori sulla rete tram in via Cavour. Domenica iniziativa socio-culturale in viale delle Repubbliche Marinare (Ostia): strade chiuse e modifiche bus. Tutte le informazioni sulla viabilità e i trasporti.

SABATO 1 FEBBRAIO

Evento politico nel centro congressi di via Alibert. Già dalla mezzanotte in vigore il divieto di fermata lungo la stessa via Alibert, in via Margutta all’altezza di via Alibert, su un tratto di via di San Sebastianello e in piazza di Spagna sul lato tra via di San Sebastianello e via del Babuino.

Sabato 1 (dalle 7.30 alle 16) e domenica 2 febbraio (dalle 7.30 alle 12) riprenderà l’intervento sulle alberature, con relative chiusure, lungo via del Foro Italico, carreggiata direzione stadio, nel tratto tra l’uscita di viale di Tor di Quinto e largo Ferraris IV.

Da sabato 1 a venerdì 7 febbraio intervento sulle alberature di via Bertoloni, nel quartiere Parioli. In vigore il divieto di sosta 24 ore su 24 con zona rimozione sull’intera sede stradale.

Per potature in viale Regina Margherita, dalle 7.30 alle 17, in programma il distacco dell’alimentazione elettrica della rete aerea tranviaria all’altezza dell’incrocio con via Salaria. La linea 3 resterà su tram tra la stazione di Trastevere e Porta Maggiore, mentre sarà attivo un servizio bus (con la 3Nav) tra Porta Maggiore e Valle Giulia.

Dalle 14.30 alle 18.30 in Centro manifestazione con corteo. Partirà da piazza dell’Esquilino e raggiungerà via dei Fori Imperiali, passando lungo via Cavour e largo Corrado Ricci. Divieti di sosta su piazza dell’Esquilino, via degli Annibaldi e largo Corrado Ricci. Possibili temporanee chiusure al traffico e deviazioni per le linee 16, 51, 70, 71, 75, 85, 87, 117, 118, 360, 590, 649, 714, C3.

In via Tanaro, per lasciare spazio a un’area di cantiere, prosegue anche sabato il divieto di sosta di 24 ore su 24 (attivo da venerdì 31 gennaio). Il divieto riguarda il lato sinistro del senso unico di marcia, nel tratto compreso tra i numeri civici 12 e 20.

Lavori di manutenzione sulla rete tramviaria in via Cavour. Fino a domenica 2 febbraio strada chiusa da piazza dell’Esquilino in direzione di piazza dei Cinquecento. Modifiche della viabilità anche in via Gioberti e via Nazionale. Modificati i percorsi delle linee 75 e nMB e i capolinea delle linee 5BUS e 14BUS. Maggiori informazioni .

Da ricordare che anche il sabato, oltre al venerdì, l’orario della metropolitana viene prolungato fino all’1.30 di notte. Sulla linea C, per lavori, dalle ore 21 bus al posto dei treni. Orario prolungato anche per il tram 8: ultima corsa da piazza Venezia alle 3.29, ultima corsa dal Casaletto alle 3.

Al PalaEur, sabato 1 e domenica 2 febbraio Max Pezzali in concerto. Possibili rallentamenti nell’area del PalaEur durante l’afflusso e il deflusso degli spettatori.

DOMENICA 2 FEBBRAIO

Come sempre nei giorni festivi, inoltre, via dei Fori Imperiali è isola pedonale per l’intera giornata. Prevista la deviazione delle linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra sabato e domenica si sposta la nMB.

Per il mercato di Porta Portese, infine, sono in programma le consuete deviazioni festive delle linee di bus 170, 719 e 781. Maggiori informazioni .

Domenica è in programma una iniziativa socio-culturale in viale delle Repubbliche Marinare, a Ostia. Strada chiusa da lungomare Paolo Toscanelli a corso Duca di Genova.

Modificato il percorso della linea 05 in direzione di via Mar Rosso. I bus devieranno per lungomare Paolo Toscanelli, via Giuliano da Sangallo e corso Duca di Genova. Disattivata la fermata 78136 in viale delle Repubbliche Marinare.

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.