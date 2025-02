Le strade chiuse a Roma sabato 1 e domenica 2 marzo

Weekend contrassegnato dalle modifiche per i tanti eventi di Carnevale e la mezza maratona RomaOstia. Sabato mattina, inoltre, possibili variazioni alla viabilità e al trasporto pubblico per manifestazioni in piazza Santi Apostoli e in zona Garbatella.

Orario prolungato, invece, per metro e tram 8. Domenica, come sempre, via dei Fori Imperiali isola pedonale e modifiche bus per il mercato di Porta Portese. Da segnalare anche una manifestazione a Ostia e la gara Roma-Como all’Olimpico. Tutte le informazioni sulla viabilità e i trasporti.

EVENTI DI CARNEVALE

Fra sabato e domenica modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico per eventi di Carnevale in diverse zone della città: Ostia, Finocchio, Tor Vergata, Garbatella, Fori Imperiali, Monti Tiburtini, via Antamoro (Municipio III), Tor Sapienza, Casal Bertone, Isola Farnese.

SABATO 1 MARZO

Sabato mattina, tra le ore 11 e le 12.30, manifestazione in piazza Santi Apostoli. Previsti divieti di sosta sulla piazza e possibili rallentamenti tra via Cesare Battisti e piazza Venezia.

In zona Garbatella, tra le ore 10 e le 14, corteo in programma. Partenza da via Pullino (all’altezza della fermata Metro B/Garbatella) e conclusione a piazza Oderico da Pordenone, percorrendo via Badoero, via Persico, piazza Michele da Carbonara, via Guglielmo Massaia. Deviazioni, o brevi stop, per le linee bus 669, 670, 715, 716.

Da ricordare che anche il sabato, oltre al venerdì, l’orario della metropolitana viene prolungato fino all’1.30 di notte. Sulla linea C, per lavori, dalle ore 21 bus al posto dei treni. Orario prolungato anche per il tram 8: ultima corsa da piazza Venezia alle ore 3.29, dal Casaletto alle 3.

DOMENICA 2 MARZO

Domenica si corre la 50ª edizione della RomaOstia Half Marathon. La gara prenderà il via dall’Eur e arriverà alla rotonda di Ostia. Previste modifiche per le linee del trasporto pubblico e chiusure al traffico. Prime variazioni già dalla giornata di sabato in piazzale Cristoforo Colombo e poi dalle prime ore della domenica in zona Eur. Maggiori informazioni .

Via dei Fori Imperiali, come sempre, sarà isola pedonale. Deviate le linee bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra sabato e domenica modifiche per la nMB. Maggiori informazioni .

Per il mercato di Porta Portese, sono in programma tutto il giorno le consuete deviazioni festive delle linee di bus 170, 719 e 781. Maggiori informazioni .

Alle ore 18 si gioca la gara di serie A Roma-Como all’Olimpico. 18 i collegamenti bus e tram che permettono di raggiungere lo stadio: 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911 e 982. Come tutti i giorni festivi (oltre al sabato) c’è ance la linea C3, che parte dalla stazione Tiburtina e ferma, tra l’altro, a piazza Mancini.

A Ostia, per una manifestazione socio-culturale a viale delle Repubbliche Marinare, strada chiusa al transito nella carreggiata tratto e verso lungomare Paolo Toscanelli – corso Duca di Genova. Modifiche per la linea bus 05.

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

