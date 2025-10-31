Le strade chiuse a Roma sabato 1 e domenica 2 Novembre

Weekend caratterizzato dalla festa di Ognissanti e la commemorazione dei defunti. La rete di trasporto pubblico capitolina seguirà l’orario festivo. Sabato chiusure al traffico e deviazioni bus per la tradizionale “Corsa dei Santi”.

Sempre sabato, divieti di sosta in zona Teatro dell’Opera per la rappresentazione della “Tosca”. Fino a domenica, intensificati i bus che raggiungono i cimiteri cittadini. Tutte le informazioni sulla mobilità e i trasporti.

SABATO 1 E DOMENICA 2 NOVEMBRE

Sabato e domenica la rete di trasporto pubblico capitolina seguirà l’orario festivo.

Via dei Fori Imperiali sarà isola pedonale per l’intero weekend. Deviate le linee bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte modifiche per la nMB. Aperta la stazione Colosseo della Metro B.

Per la commemorazione dei defunti, fino a domenica 2 novembre, intensificate le “Linee della Memoria”, i bus C che raggiungono i cimiteri della città. Maggiori informazioni.

Tra le ore 7 e le 10.30 è in programma la tradizionale “Corsa dei Santi”. Partenza e arrivo in piazza Papa Pio XII. Già dalle ore 20 di venerdì, attivi divieti di fermata nelle strade interessate.

Dalle ore 7, poi, sarà chiuso al traffico il percorso della manifestazione che prevede due gare competitive, una da 10 km e una da 19 km e 500 metri (il Giro delle Basiliche – Staffetta della Pace).

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, modifiche per 48 linee: C3, H, 3Bus, 8Bus, 23, 30, 40, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 75, 77, 80, 81, 83, 85, 87, 96, 118, 128, 160, 170, 190F, 280, 492, 628, 715, 716, 719, 766, 775, 780, 781, 792, 881, 913, 916F, 982 e 990. Maggiori informazioni .

Possibili rallentamenti, dalle ore 10 alle 19, tra via della Pineta Sacchetti e via Vittorio Montiglio per una manifestazione legata alla ricorrenze dei Santi e dei defunti.

Per una iniziativa locale a Fonte Nuova, venerdì e sabato, a partire dalle ore 15, chiusa al traffico via Nomentana, tra via I Maggio e via Boccaccio. Deviata la linea bus 337. Maggiori informazioni .

Da sabato 1 novembre in vigore i nuovi orari festivi delle linee 412 e 766. Maggiori informazioni .

Per la rappresentazione della “Tosca” di Puccini, in programma al Teatro dell’Opera di Roma, dalle ore 15 divieti di sosta in via Torino (tra via Nazionale e via del Viminale), via Firenze (tra via del Viminale e via Nazionale), via del Viminale (tra via Napoli e via Torino), in piazza Beniamino Gigli e in via Torino (tra via Balbo e via del Viminale).

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

