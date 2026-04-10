Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 aprile

Sabato 11 aprile, dalle 15 alle 18 è in programma una manifestazione con corteo: partenza da via Celio Vibenna incrocio via Claudia e arrivo a piazzale Ostiense percorrendo via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, piazza Albania e viale della Piramide Cestia. All’iniziativa è prevista la partecipazione di 7000 persone.

Entro le 11 dell’11 aprile e sino al termine dell’evento, sgombero di tutti i veicoli in sosta (escluso disabili e a targa diplomatica), anche tramite la rimozione forzata, in piazzale Ostiense, piazza del Colosseo lato via Claudia, via Capo d’Africa, via dei Santi Quattro e via di San Giovanni in Laterano.

Saranno possibili interdizioni al transito veicolare, incluse le linee di trasporto pubblico lungo i tratti viari interessati dal corteo, con particolare riguardo a viale della Piramide Cestia (entrambi i lati sino a piazza Albania).

Dalle 13 inoltre, si disporrà lo spostamento delle postazioni TAXI presenti in piazzale Ostiense e piazza del Colosseo.

Previste deviazioni per le linee del trasporto pubblico 3, 23, 30, 51, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 96, 117, 118, 160, 280, 628, 715, 716, 719, 769, 775, 780 e C3.

Ancora dalle 15 alle 17, in via Leonida Bissolati altezza civico 30, si svolgerà una manifestazione rivolta alla vicina sede dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America.

Entro le 12 dell’11 aprile e sino al termine dell’evento, sgombero di tutti i veicoli in sosta (escluso disabili e a targa diplomatica), anche tramite la rimozione forzata, in via Leonida Bissolati, nel tratto compreso tra via di San Basilio e via di San Nicola da Tolentino.

Sarà inoltre disposto un adeguato servizio di viabilità nell’area interessata, con particolare riguardo a via Leonida Bissolati nel tratto compreso tra via Vittorio Veneto e via di San Nicola da Tolentino, che preveda la possibilità di interdizione del traffico veicolare.

DOMENICA 12 APRILE

Le strade del Centro saranno attraversate dalle manifestazioni sportive Run for Autism e Bicinrosa con chiusure al traffico e modifiche per 32 linee del trasporto pubblico.

La Run for Autism, manifestazione podistica organizzata per promuovere la consapevolezza sull’autismo e favorire l’inclusione attraverso lo sport, si articolerà in una gara competitiva da 10 chilometri e una stracittadina da 4,800 chilometri, entrambe con partenza e arrivo in piazza Bocca della Verità.

Dalle 9:30 alle 11:30, la corsa percorrerà via Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via del Corso, largo Chigi, via del Tritone, Traforo Umberto I, via Milano, via Nazionale, via dei Serpenti, via degli Annibaldi, via Nicola Salvi, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, viale delle Terme di Caracalla, viale di Porta Ardeatina, via Guerrieri, viale Giotto, via Baccelli piazza di Porta Capena, via dei Cerchi e piazza Bocca della Verità.

I 4,800 km della stracittadina, da piazza Bocca della Verità proseguiranno su via Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, piazzale del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, via dei Cerchi e ritorno su piazza Bocca della Verità.

La biciclettata di Bicinrosa, manifestazione sportiva per la lotta contro il tumore al seno promossa dalla della Breast Unit della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, partirà alle 11:30 dallo stadio Nando Martellini dove farà ritorno dopo aver percorso via Antonina, viale delle Terme di Caracalla, piazza del Colosseo, Foro Traiano e di nuovo via Antonina. Già per le 9 è previsto il raduno dei partecipanti in via Antonina.

Con le chiusure al traffico previste per le due gare, dal mattino saranno modificate le linee 3Tram, 30, 40, 44, 46, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 190F, 492, 628, 715, 716, 781, 916F, C3, H.

Saranno limitate, dalle 8.30 alle 12, la linea 3 a Porta Maggiore; la 60 a piazza dei Cinquecento; 63 e 80 a piazza Barberini; 46, 190F e 916F a via degli Astalli; la 781 a via del Teatro Marcello.

Già da sabato 11 aprile, a partire dalle 14, saranno modificate le linee 628 e C3:

– la 628 in arrivo dall’Appio Latino percorrerà, da Porta Capena, via del Circo Massimo, via della Greca e piazza Bocca della Verità;

– la C3 dalla stazione Tiburtina giunta in via San Gregorio proseguirà per Porta Capena, via del Circo Massimo, via della Greca e piazza Bocca della Verità.

Dalle 14 alle 18 è in programma una manifestazione con corteo che partendo da via di San Gregorio, angolo via dei Cerchi, qui ritornerà dopo aver percorso integralmente la stessa via di San Gregorio. Possibili momentanee chiusure

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