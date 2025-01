Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 gennaio

La giornata di sabato sarà caratterizzata da un intervento di potatura a viale Regina Margherita con modifiche per la linea tranviaria 3.

Domenica, invece, le consuete deviazioni bus per il mercato di Porta Portese e la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali. Tutte le informazioni sulla viabilità e i trasporti.

SABATO 11 GENNAIO

Sabato potature a viale Regina Margherita. L’intervento, a cura del dipartimento capitolino Ambiente, si svolgerà dalle ore 7.30 alle 17. Per quanto riguarda la linea tranviaria 3, tra Porta Maggiore e Valle Giulia il collegamento sarà garantito da bus navetta.

Sarà in servizio invece il tram tra stazione Trastevere e Porta Maggiore.

Nella notte tra venerdì e sabato e in quella tra sabato e domenica, dalle 00.30 alle 5.15, sarà chiusa al traffico via del Corso tra piazza Venezia e largo Chigi per lo smontaggio delle luminarie natalizie. Modifiche di percorso per le linee bus n5, n46, n90, n201, n543. Maggiori informazioni .

Da ricordare, inoltre, che anche il sabato, oltre al venerdì, l’orario della metropolitana viene prolungato fino all’1.30 di notte. Sulla linea C, per lavori, dalle ore 21 bus al posto dei treni. Maggiori informazioni .

DOMENICA 12 GENNAIO

Domenica, per il mercato di Porta Portese, sono in programma le consuete deviazioni festive delle linee di bus 170, 719 e 781.

Come sempre nei giorni festivi, inoltre, via dei Fori Imperiali è isola pedonale per l’intera giornata. Prevista la deviazione delle linee di bus normalmente in transito.

A spostarsi sono i collegamenti 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra sabato e domenica si sposta la nMB.

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale

