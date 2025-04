Le strade chiuse a Roma sabato 12 e domenica 13 aprile

Nel weekend sono molti gli appuntamenti in calendario che comporteranno modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico. Sabato manifestazioni da piazzale Tiburtino a piazzale del Verano e nell’area Casalotti-Casal Selce. Domenica si corre l’Appia Run, con partenza e arrivo alle Terme di Caracalla.

Sempre al mattino, chiusure e deviazioni bus per le processioni delle Palme a Torrevecchia, Fonte Nuova e Colli Portuensi. In serata, invece, è in programma il derby Lazio-Roma all’Olimpico: il piano viabilità scatterà già da inizio giornata. Tutte le informazioni sulla mobilità e i trasporti.

SABATO 12 APRILE

Dalle ore 22 di venerdì alle 6 di sabato, per lavori notturni, modifiche di viabilità sul tratto Salaria-Tor di Quinto di via del Foro Italico. Previste chiusure e restringimenti di carreggiata. Maggiori informazioni .

Per una manifestazione politica, tra le ore 14 e le ore 16.30, corteo da piazzale Tiburtino a piazzale del Verano. Possibili momentanee chiusure e deviazioni per le linee bus 71, 492 e C3.

Dalle ore 14 alle 19 chiusure e deviazioni per un corteo Casalotti-Casal Selce. Il percorso prevede il passaggio da piazza Ormea lungo via di Casalotti, via di Santa Seconda, di nuovo su via di Casalotti, via di Pantan Monastero, via di Casal Selce e piazza Don Gustavo Cece.

Fino a sabato 12 aprile divieti di sosta sul lungotevere Flaminio e in via Raffaele Stern per indagini sul terreno legate alla realizzazione della linea C.

Tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense stop della circolazione ferroviaria anche sabato 12 e domenica 13 aprile per gli interventi preparatori che Rfi – Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) sta eseguendo per la realizzazione della nuova fermata di interscambio Roma Pigneto. Maggiori informazioni .

Da ricordare che anche il sabato, oltre al venerdì, l’orario della metropolitana viene prolungato fino all’1.30 di notte. Sulla linea C, per lavori, dalle ore 21 bus al posto dei treni. Dopo la conclusione del servizio metro, attive sugli stessi percorsi le linee bus nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la linea C). Orario prolungato anche il tram 8: ultime corse da piazza Venezia alle 3.29, da Casaletto alle 3.

DOMENICA 13 APRILE

Domenica mattina si corre l’Appia Run, con partenza e arrivo alle Terme di Caracalla. Quest’anno, in occasione del Giubileo, passaggio anche davanti alle catacombe di San Callisto. Prime chiusure dalle ore 7 su viale delle Terme di Caracalla e a seguire sul resto del percorso.

Interessate, oltre all’Appia Antica, via di Porta San Sebastiano, via Ardeatina, via delle Sette Chiese, via di Cecilia Metella, via Appia Pignatelli, via della Caffarella, via di Porta Ardeatina, la Colombo e via Cilicia, viale Marco Polo, via Odoardo Beccari, via Guerrieri, viale Giotto e via Guido Baccelli. Riaperture previste a mezzogiorno. Modifiche per le linee bus 30, 118, 218, 160, 628, 660, 671, 714, 792. Maggiori informazioni .

Per l’allestimento delle postazioni di raccolta “AMA il tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, divieto di fermata a piazza del Tempio di Diana (nelle aree di sosta tariffata centrale e laterale) e via delle Terme di Traiano (tra la metà dell’area di sosta tariffata centrale ed il marciapiede destro in direzione di via del Monte Oppio). Sospese negli stessi tratti le aree di sosta tariffata.

In occasione della domenica delle Palme, chiusure al traffico, deviazioni e limitazioni bus per processioni a Torrevecchia (linee 46 e 49), Fonte Nuova (linea 337) e Colli Portuensi (linee 31, 44 e 180F).

Per il mercato di Porta Portese, in programma le consuete deviazioni festive delle linee di bus 170, 719 e 781. Maggiori informazioni .

Via dei Fori Imperiali, come sempre, sarà isola pedonale. Deviate le linee bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra sabato e domenica modifiche per la nMB.

Alle 20.45, allo stadio Olimpico, si gioca il derby Lazio-Roma. Piano viabilità attivo già diverse ore prima della partita con divieti di sosta temporanei e ad ampio raggio nell’area del Foro Italico. Aree di parcheggio per i sostenitori della Roma negli spazi di piazzale Clodio, per i sostenitori della Lazio nell’area di viale della XVII Olimpiade. In diverse zone interessate sgomberi entro le ore 8 di domenica mattina.

Dalle ore 16.30, invece, chiusure al traffico su viale Tor di Quinto tra via Civita Castellana e largo Maresciallo Diaz; lungotevere Diaz tra largo Maresciallo Diaz e piazzale Lauro De Bosis; Ponte Duca d’Aosta; lungotevere Cadorna, Fellini, della Vittoria e Oberdan; piazzale Maresciallo Giardino. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, sono 18 i collegamenti che servono l’area: 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911, 982. Maggiori informazioni .

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità

