Le strade chiuse a Roma sabato 12 e domenica 13 Luglio

Weekend con modifiche a diverse linee tram per potature in viale Trastevere e lavori sulla rete aerea in viale Regina Margherita. Sabato, inoltre, modifiche a via Veneto per una sfilata e a Ostia per il “Lazio Pride”. Domenica concerto di Lazza all’Ippodromo delle Capannelle e trasmissione su ledwall del concerto di Ultimo in largo Panelli. Tutte le informazioni sulla mobilità e i trasporti.

SABATO 12 LUGLIO

Modifiche alla rete tram per interventi di potatura. In viale Trastevere chiusa la corsia da via Dandolo a via Saffi. Su viale Aventino, invece, chiusa la corsia tramviaria tra Porta Capena e piazza Albania. Linea 8 sostituita dai bus sull’intero percorso. Linea 3 sostituita da bus tra Porta Maggiore e la stazione Trastevere. Limitazione per la linea 781 in via del Teatro Marcello, all’altezza del capolinea di 44 e 716.

Sabato 12, e poi nelle giornate di lunedì 14 e martedì 15, di scena l’Alta Moda di Dolce & Gabbana con sfilate a via Veneto, Fori Imperiali e Castel Sant’Angelo. Per la prima sfilata in programma a via Veneto, chiusure sulla strada già nella notte tra venerdì e sabato (fino alle 7 di domenica) tra Porta Pinciana e via Boncompagni. Dalle 18 alle 22 di sabato chiusure anche su via Boncompagni, via di Porta Pinciana e via Ludovisi. Modifiche per le linee bus 52, 53, 61, 63, 80, 83, 100, 150F, 160, 590, C3, nMa e n201. Maggiori informazioni .

Per il “Lazio Pride”, dalle ore 13, a Ostia previsto un corteo da piazzale della Stazione di Lido Centro a piazzale dei Ravennati. Il percorso della manifestazione prevede il passaggio anche da viale Paolo Orlando, viale della Vittoria e lungomare Paolo Toscanelli. Possibili deviazioni o limitazioni per le linee bus 01, 04, 05, 05P, 05B, 06, 014, 062, C4 e C13.

Sabato e domenica modifiche alla circolazione ferroviaria a causa dei lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per la fermata di Pigneto. Variazioni in particolare per la linea FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto e FL3 Roma – Cesano/Viterbo. Maggiori informazioni .

DOMENICA 13 LUGLIO

Modifiche alla rete tram per lavori sulla rete aerea di viale Regina Margherita, all’altezza di via Nomentana. Limitazione dei tram della 3L tra stazione Trastevere e Porta Maggiore, e dei tram della 19L tra Centocelle e Porta Maggiore. Tra Porta Maggiore e viale Giulio Cesare in servizio la linea bus 19Nav.

Dalle ore 16 alle 19 in programma corteo da piazza Vittorio Emanuele II a via dei Fori Imperiali. Il corteo passerà lungo via dello Statuto, largo Brancaccio, via Giovanni Lanza, via Cavour, largo Corrado Ricci, via dei Fori Imperiali. Deviazioni o limitazioni per le linee 16, 75, 360, 590, 649, 714, C3.

Oltre a venerdì, Ultimo in concerto allo stadio Olimpico anche domenica sera. Previsti divieti di sosta e chiusure nell’area. 19 i collegamenti che servono l’area: 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911, 982. Metro attive fino alle 23.30 (limitazioni serali sulla linea C), dopo attive sugli stessi percorsi le linee di bus nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la linea C). Maggiori informazioni .

Domenica sera concerto di Ultimo trasmesso anche su ledwall in largo Panelli, che sarà chiuso al traffico. Entro le ore 8 del mattino sarà disposto lo sgombero di tutti i veicoli in sosta e un servizio di viabilità per il rispetto della segnaletica, comprese le aree parcheggio adiacenti e via Tino Buazzelli, nel tratto compreso dalla rotonda con via Diego Fabbri a largo Paolo Panelli.

Per l’edizione 2025 di Rock in Roma, domenica sera concerto di Lazza all’Ippodromo delle Capannelle. Possibili rallentamenti tra l’Appia e via delle Capannelle nelle fasi di afflusso e deflusso degli spettatori. L’ippodromo è servito dalla linea di bus 664 (circolare con partenza da largo dei Colli Albani, stazione Colli Albani Metro A), in servizio sino alle 2 di notte. Metro attive fino alle 23.30 (limitazioni serali sulla linea C), dopo attive sugli stessi percorsi le linee di bus nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la linea C). Maggiori informazioni .

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

