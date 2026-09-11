Le strade chiuse a Roma sabato 12 e domenica 13 settembre

Nel fine settimana sono in programma il concerto di Jovanotti al Circo Massimo, eventi sportivi e la Notte Bianca a Monte Mario.

Ecco alcune informazioni su viabilità e trasporto pubblico nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 settembre.

SABATO 12 SETTEMBRE

Il doppio concerto di Jovanotti è senza dubbio il grande evento del fine settimana romano. Leggi i dettagli nell’articolo dedicato.

Dalle 18, allo stadio Olimpico, si svolge l’incontro di calcio tra Lazio e Milan valido per il campionato di serie A. Come di consueto, già diverse ore prima della partita, scattano i divieti di sosta e di fermata nell’area del Foro Italico.

Il piano mobilità prevede, dalle prime ore della giornata, divieti di parcheggio e di fermata in via Morra di Lavriano; viale dei Gladiatori; piazza Lauro De Bosis; piazzale della Farnesina; via Alberto Blanc; via Tommaso Tittoni; viale Paolo Boselli; viale della Macchia della Farnesina; piazzale e viale Giuseppe Volpi; piazzale e lungotevere Diaz; via Mario Toscano; via Salvatore Contarini; largo Ferraris IV; via dei Monti della Farnesina; viale dello stadio Olimpico; viale Edmondo De Amicis; via del Campeggio; piazzale dello Stadio Olimpico; i lungotevere Fellini e Cadorna; viale Antonino di San Giuliano; via Colli della Farnesina; Ponte Duca D’Aosta; area di parcheggio dell’ex deposito Atac di piazzale Maresciallo Giardino.

Le aree di parcheggio dedicate ai tifosi sono in piazzale Clodio e al Villaggio Olimpico (viale XVII Olimpiade), riservate alla sosta dei veicoli dei tifosi con il biglietto per la gara. Possibili inoltre, nelle fasi di afflusso e deflusso degli spettatori, momentanee limitazioni alla circolazione nell’area attuate sul posto dalla Polizia Locale.

Su via Edmondo De Amicis, per ragioni di sicurezza e viabilità, potrebbero scattare chiusure, oltre a un senso unico temporaneo per i veicoli in arrivo da via della Camilluccia e diretti in piazzale dello Stadio Olimpico.

A Monte Mario, è in programma la Notte Bianca. Sono previste modifiche alla viabilità in piazza Nostra Signora di Guadalupe, via Giovanni Gherardini e via Giannina Milli.

In particolare, in piazza Nostra Signora di Guadalupe (dall’intersezione con via Francesco Cherubini all’intersezione con via Giovanni Gherardini e da quella tra via Aristide Gabelli a via Vincenzo Troya) saranno istituiti divieti di sosta e sarà in vigore il limite di velocità a 30 km/h.

Stessi provvedimenti in via Giovanni Gherardini dall’intersezione con piazza Nostra Signora di Guadalupe all’intersezione con via Augusto Conti. E in via Giannina Milli tra largo Giannina Milli all’intersezione con via Giacomo Casoglio e da via Giovanni Antonio Rayneri all’intersezione con piazza Pietro Thouar, tratti in cui dove sarà in vigore anche il divieto di transito.

DOMENICA 13 SETTEMBRE

Al Trullo è in programma una tappa di “Opera Camion”, progetto itinerante del Teatro dell’Opera di Roma che trasforma un camion in un palcoscenico mobile per portare la musica lirica nelle piazze, nei cortili e nelle periferie. L’appuntamento è dalle 10 in piazza Gaetano Mosca, con “Il Barbiere di Siviglia”.

Prevista la temporanea chiusura della piazza, con la linea di bus 719 che sarà deviata su via del Trullo, saltando complessivamente nove fermate: tre a via Giovanni Porzio; due in via Sarzana e in via di Monte Cucco e una in piazza Gaetano Mosca.

A Bravetta si tiene invece la 13° edizione della manifestazione podistica del quartiere. I partecipanti si raduneranno alle 7:30, con partenza ore 9 in via dei Capasso. Il percorso della gara è via dei Capasso, via di Bravetta, via Aurelia Antica, via di Torre Rossa, via del Casal San Pio V, via Aurelia Antica, via della Nocetta, vicolo Silvestri, via Silvestri, via Camillo Serafini, via di Bravetta, via dei Capasso.

Sono previste momentanee chiusure e deviazioni/limitazioni lungo il percorso per le linee H, 088Festiva, 808, 892 e 982. Rallentamenti per le linee 98, 792, 881 e 882. Con la chiusura temporanea di via dei Capasso, la linea 808 limiterà le corse in via degli Antamoro e effettuerà servizio come circolare con capolinea unico in via Eiffel, mentre la linea 088F verrà esercitata come circolare con capolinea unico in via Ildebrando della Giovanna.

Aggiornamenti sulle pagine dei siti Atac e Roma Servizi per la Mobilità .

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