Le strade chiuse a Roma sabato 13 e domenica 14 Dicembre

Nel prossimo fine settimana sono in programma in città numerosi eventi, religiosi, sportivi e sindacali. Stop in fascia verde domenica 14 nelle fasce 7:30-10:30 e 17:00-20:00 per sforamento polveri sottili.

Ecco come cambia la viabilità e le modifiche al trasporto pubblico locale.

SABATO 13

Dalle 8, manifestazione in piazza Santi Apostoli organizzata dalla Cisl. All’iniziativa è prevista la partecipazione di circa 3mila persone. Fino alle 14 possibili rallentamenti per la viabilità.

Dalle 13, all’Esquilino, si svolgerà la quarta edizione del corteo storico del presepe vivente. Per consentire l’evento, verranno chiuse al transito via Merulana, via dell’Esquilino, via Liberiana e piazza Santa Maria Maggiore.

E’ prevista la partecipazione di circa 2000 figuranti, e 2000 fedeli, che da largo di Sant’Alfonso raggiungeranno la basilica di Santa Maria Maggiore, percorrendo via Merulana, via dell’Esquilino, piazza dell’Esquilino, via Liberiana. Previste deviazioni temporanee, per le linee 16, 70, 71, 75, 117, 360, 590, 649, 714, C3.

A seguire, dalle 14.30 alle 17.30, si svolgerà una processione religiosa con partenza e arrivo presso la Basilica di Santa Maria Maggiore. Prevista la partecipazione di circa 4.000 persone. Partendo dalla Basilica di Santa Maria Maggiore, il corteo si snoderà lungo via Merulana altezza Chiesa di S. Alfonso, Largo Brancaccio e ritorno per piazza di Santa Maria Maggiore, via e piazza dell’Esquilino, via Liberiana e Basilica di Santa Maria Maggiore.

Dalle 14:30, manifestazione con corteo da piazza Vittorio Emanuele II a piazzale Aldo Moro. Sono attese circa mille persone: sfileranno lungo via Principe Eugenio, viale Alessandro Manzoni, via Giovanni Giolitti, via di Santa Bibiana, piazza di Porta San Lorenzo, piazzale Tiburtino, via Tiburtina e via dei Marrucini.Possibili chiusure al traffico con deviazioni o limitazioni per le linee del trasporto pubblico 5, 14, 71, 105, 360, 492, 590, 649, C2 e C3.

DOMENICA 14

Blocco del traffico nella zona ZTL Fascia verde per le auto e i mezzi più inquinanti. Autovetture euro 3 benzina ed euro 4 diesel, ciclomotori e motoveicoli (3 e 4 ruote) alimentati a gasolio Euro 2, autoveicoli alimentati a benzina Euro 3 e a gasolio Euro 4 adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 e N3) non potranno circolare tra le 7:30 e le 10:30 della mattina e poi tra le 17 e le 20.

Al Villaggio Olimpico, nelle giornate di domenica 14, 21 e 28 dicembre, dalle 6 a cessate esigenze, viale della XVII Olimpiade sarà chiusa al transito veicolare per consentire lo svolgimento di un mercato natalizio. I bus della linea 53 circolare, da piazzale Apollodoro proseguiranno per via Pietro de Coubertin, via Giulio Gaudini. Nel percorso di ritorno, da via Gaudini la linea transiterà su via Pietro de Coubertin, viale Tiziano, normale di linea. Disattivate 6 fermate della linea: tre su viale della XVII Olimpiade, una in viale Tiziano e due su via Argentina.

All’Eur, dalle 7:30, corsa podistica “Roma Urbs Mundi”, giunta alla 24° edizione. L’evento prevede una corsa competitiva di 10 Km con la partecipazione di circa 2.700 atleti. Partenza e arrivo in piazzale dell’Industria. Le strade interessate dal percorso degli atleti e dalle chiusure: piazza Kennedy, viale della Letteratura, viale dell’Arte, viale dell’Artigianato, piazza Santo Domingo, via delle Tre Fontane, piazza Barcellona, viale Murri, piazzale Parri, viale Egeo, viale dei Primati Sportivi, largo Ataturk, viale della Tecnica, viale del Ciclismo, viale dell’Umanesimo, viale Tupini, viale America, un tratto di Colombo, viale Europa, piazza Gandhi, viale della Civiltà del Lavoro, viale della Letteratura, viale della Pittura, viale e piazzale dell’Industria. Previste deviazioni per le linee 30, 31, 73, 170, 708, 712, 714, 762, 763L, 767, 779F, 780, 788, 791, C7 e i collegamenti C01, C10, L05, L50, M01, M10, M02, M20.

Alle 12, in Vaticano, Papa Leone XIV officerà la consueta preghiera dell’Angelus affacciandosi dalla finestra del Suo studio privato all’interno del Palazzo Apostolico, al termine della quale impartirà la Benedizione Apostolica ai fedeli presenti in Piazza.

Da inizio giornata di domenica, si provvederà allo sgombero di tutti i veicoli in sosta con possibilità di rimozione in largo del Colonnato, via di Porta Angelica, Borgo Pio (tra via di Porta Angelica e via del Mascherino), via del Mascherino (tra Borgo Pio e via dei Corridori piazza della Città Leonina), via dei Corridori, via Rusticucci, via della Conciliazione compresi i controviali, da via della Traspontina a piazza Pio XII, piazza Pio XII, via Pfeiffer, largo degli Alicorni via Paolo VI e piazza Sant’Uffizio.

A Roma nord, tra Torrevecchia e Primavalle, dalle 11 alle 11,30, motoraduno con partenza e ritorno dall’istituto “Don Calabria” in via Soria. Si snoderà lungo via Mattia Battistini, via Monti di Primavalle, via Borromeo, via Pietro Maffi, via Simone Mosca, via di Torrevecchia, via Gasparri, via Bembo, via Pasquale II. Possibili chiusure e deviazioni per le linee 46, 49, 46B, 916F, 983.

A Ostia, per un evento socio-culturale, viale delle Repubbliche Marinare sarà chiuso al traffico tra lungomare Paolo Toscanelli e Corso Duca di Genova. Modificato il percorso della linea 05. I bus in arrivo dall’Idroscalo, giunti in lungomare Paolo Toscanelli, all’altezza di viale delle Repubbliche Marinare, proseguiranno per via Giuliano da Sangallo saltando temporaneamente una fermata.

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale su atac.roma.it e romamobilita.it .

