Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 febbraio

Sfilate di Carnevale, cortei e manifestazioni. Ecco alcune informazioni utili su viabilità e modifiche al trasporto pubblico per il prossimo fine settimana.

SABATO 14 FEBBRAIO

Al Trullo, dalle 10:30 alle 14 si svolge un corteo “per festeggiare il Carnevale”, con partenza e arrivo ai Giardini Caterina Cicetti.

Sfilerà lungo via del Trullo, via di Monte Cucco, via di San Raffaele, viale Ventimiglia, via Brugnato, quindi di nuovo via del Trullo. È prevista la partecipazione di circa 100 persone. Saranno possibili brevi stop o deviazioni per le linee bus C7, 228, 719, 713, 775 e 870.

Alla Garbatella, dalle 10:30, arriva l’edizione 2026 del “Carnevale antirazzista”. Partenza dal parco della Garbatella e arrivo al parco Schuster. La sfilata di maschere passerà lungo via Rosa Raimondi Garibaldi, piazza Oderico da Pordenone, via Strozzi, largo delle Sette Chiese e via Giovannipoli, via Leonardo da Vinci, il ponte Giulio Rocco, via Ostiense.

La conclusione della manifestazione è prevista per le 13,30. Saranno possibili momentanee deviazioni, e rallentamenti, per le linee di bus 23, 669, 670, 715, 716, 766, 769 e 792.

A Monti Tiburtini, dalle 15 sfilata di carri e maschere per le vie del quartiere. Temporanee deviazioni sabato per le linee di bus 61, 111, 441, 542, 544 e 548.

Dalle 14:30 alle 18:30 è in programma un corteo tra piazza Indipendenza e piazza Barberini. La manifestazione si snoderà tra via Goito, via Cernaia, via Pastrengo, via Parigi, via Giuseppe Romita, via Vittorio Emanuele Orlando, largo di Santa Susanna e via Barberini. Divieti di sosta su via Cernaia, largo di Santa Susanna e via Barberini.

Per le temporanee chiusure, al passaggio dei manifestanti saranno deviate le linee 16, 38, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 66, 75, 80, 82, 83, 85, 90, 92, 100, 160, 223, 310, 360, 492, 590, 649, 910 e C3.

Dalle 15 alle 18, in piazza di Porta San Giovanni (nei pressi della statua di San Francesco d’Assisi) si svolge una manifestazione. È prevista la partecipazione di 200 persone. Nell’area interessata sarà in vigore un servizio di viabilità gestito dalla Polizia Locale, ed eventuali temporanee chiusure al transito veicolare su disposizione dell’Ordine Pubblico. Possibili rallentamenti al traffico.

Dalle 18, allo stadio Olimpico, si gioca Lazio-Atalanta, 25esima giornata del campionato di calcio maschile di serie A. Il piano viabilità e sosta sarà quello consueto: divieti di sosta a ridosso dell’impianto del Foro Italico e aree di parcheggio dedicate, in particolare tra il Villaggio Olimpico e piazzale Clodio.

Lo stadio Olimpico è raggiungibile con il trasporto pubblico. In particolare, con le linee 2 (piazzale Flaminio-piazza Mancini), 23 (via Pincherle-piazzale Clodio), 31 (Laurentina/metro B-piazzale Clodio), 32 (Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento), 53 (che collega il Centro e i Parioli con piazza Mancini), 69 (largo Pugliese-piazzale Clodio), 70 (Termini-piazzale Clodio), 89 (stazione Sant’Agnese metro B1-piazzale Clodio), 168 (stazione Tiburtina-largo Diaz), 200 (Prima Porta-piazza Mancini), 201 (Olgiata-piazza Mancini), 226 (Grottarossa-piazza Mancini), 280 (stazione Ostiense-piazza Mancini), 301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A), 446 (stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini), 628 (piazza Baronio-Farnesina), 910 (piazza Indipendenza-piazza Mancini), 911 (San Filippo Neri-piazza Mancini) e 982 (stazione Quattro Venti-XVII Olimpiade). L’area di piazzale Flaminio (dove prendere il 2 verso lo stadio) è raggiunta anche dalle linee 61 (Casal Bruciato-Villa Borghese/viale Washington), 160 (Montagnola-Villa Borghese/viale Washington), 490 (stazione Tiburtina metro B-stazione Cornelia metro A) e 495 (Valle Aurelia-stazione Tiburtina).

DOMENICA 15 FEBBRAIO

Dalle 13 a mezzanotte, Carnevale a Fonte Nuova. Chiude un tratto di Nomentana, da largo Nostra Signora di Fatima a largo Ballotti. La linea di bus 337 viene deviata sulla Nomentana bis e via di Tor Sant’Antonio.

A Casal Bertone, sfilata di maschere dalle 15:30. Possibili rallentamenti o momentanee deviazioni per la linea di bus 545. A Tor Sapienza, dalle 14 è prevista la chiusura di via di Tor Sapienza tra piazza de Cupis e via de Pisis. A spostarsi saranno le linee 150F e 313, che salteranno nove fermate su via di Tor Sapienza, e una in via Prenestina, deviando in entrambi i sensi di marcia su via De Chirico.

Dalle 14, manifestazione con corteo a Ostia da via della Martinica a piazza Lorenzo Gasparri percorrendo via del Sommergibile e via Guido Vincon. Possibili brevi stop o deviazioni per le linee 01 e 05.

Dalle 15 invece, e fino alle 18, manifestazione carnevalesca anche a Marconi, da via Pietro Blaserna al parco Tevere Marconi, percorrendo via Roberto Marcolongo, via Enrico Fermi e il lungotevere di Pietra Papa.

Sfilata di maschere a Giardini di Corcolle. Prevista, dalle 15 alle 16:30 circa, la pedonalizzazione di via Sant’Elpidio a Mare e piazza Mondavio. Negli stessi orari saranno deviati i bus della linea 042. La linea effettuerà servizio come circolare con capolinea unico in via Cerquete senza transitare in piazza Mondavio.

Nel pomeriggio, il Pontefice Papa Leone XIV si recherà a Ostia, nella chiesa di Santa Maria Regina Pacis, in piazza Regina Pacis, dove alle 17 sarà celebrata la messa. Tutte le chiusure e deviazioni del trasporto pubblico locale nell’articolo scritto sulla pagina dedicata di questo sito.

FS: MODIFICHE TIBURTINA – OSTIENSE

Ferrovie dello Stato comunica che nei fine settimana dal 13 febbraio al 22 marzo la circolazione ferroviaria subirà modifiche tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense per lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione della fermata di Pigneto.

I lavori comporteranno modifiche alla circolazione per i treni del regionale di Trenitalia delle linee FL1 Orte-Fiumicino Aeroporto (i treni saranno limitati/originari a Roma Tiburtina e Roma Ostiense) e FL3 Roma-Cesano/Viterbo (i treni saranno limitati/originari a Roma Ostiense).

Il servizio Leonardo express da/per Fiumicino Aeroporto sarà regolare.

I treni Intercity Milano-Napoli/Salerno, Prato-Napoli, Milano-Reggio Calabria e Intercity Notte Torino-Salerno e Milano-Siracusa/Palermo – solo nelle giornate di sabato e domenica – subiranno deviazioni di percorso con perdita di alcune fermate e variazioni di orario.

Le modifiche ai servizi Intercity Notte possono avvenire anche nella giornata di venerdì.

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale su atac.roma.it e romamobilita.it

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.