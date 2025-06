Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 giugno

Nel weekend resterà chiusa la Metro C, sostituita da navette bus. Sabato, in Centro, sfilerà il corteo del Roma Pride: previste modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico. Sempre sabato, sin dal mattino, potature in via Nomentana/viale Regina Margherita con limitazioni per le linee tram 3 e 19.

Sabato e domenica è in programma anche il Giubileo dello Sport, mentre in zona stadio Olimpico e Circo Massimo ci saranno variazioni per i concerti di Ed Sheeran e dei Duran Duran. Tutte le informazioni sulla mobilità e i trasporti.

SABATO 14 GIUGNO

Sabato e domenica chiusa la Metro C per l’intera giornata. Previste navette bus MC (San Giovanni-via Casilina-Pantano) e MC3 (San Giovanni-Parco di Centocelle) nei consueti orari di attività: sabato ultime corse dai capolinea all’1.30 di notte, domenica alle 23.30. La chiusura – prevista anche nel fine settimana del 21 e 22 giugno – si rende necessaria per i lavori connessi all’apertura della nuova tratta San Giovanni-Porta Metronia-Colosseo e dell’interscambio con la metro B.

Dalle ore 7 alle 18, potature in via Nomentana/viale Regina Margherita. Da inizio a fine servizio, le linee tram 3 e 19, provenienti rispettivamente da stazione Trastevere e piazza dei Gerani (e con direzione Valle Giulia), limiteranno le corse a piazza di Porta Maggiore. La tratta piazza di Porta Maggiore/Valle Giulia/viale Giulio Cesare sarà servita da bus (con la linea 19 Nav). Dalle notte, prevista la chiusura delle complanari di via Nomentana, tra via Cagliari e via Andrea Vesalio, in entrambe le direzioni con divieto di transito.

Sabato e domenica è in programma il Giubileo dello Sport. A piazza del Popolo Villaggio dello Sport con divieti di fermata nella piazza e in viale Gabriele D’Annunzio. Intensificate le linee bus per il Vaticano.

In Centro, dalle 14 alle 20, è previsto il Roma Pride. Il corteo sfilerà da piazza della Repubblica a viale delle Terme di Caracalla, passando per viale Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, largo Corrado Ricci, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena. Previste chiusure al traffico temporanee.

Divieti di sosta su via Cavour (tra l’incrocio con via degli Annibaldi sino a largo Corrado Ricci); via degli Annibaldi (tra via Cavour e via Frangipane); viale delle Terme di Caracalla (tra Porta Capena e piazzale Numa Pompilio, compreso il controviale – corsia interna lato Stadio Nando Martellini); largo Cavalieri di Colombo. Possibile momentanea chiusura della fermata Metro B di Circo Massimo. Dalle ore 13 deviazioni bus/tram delle linee 3L, 5, 14, 16, 38, 40, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 81, 82, 85, 87, 90, 92, 105, 117, 118, 160, 170, 223, 310, 360, 590, 628, 649, 714, 910, H, C2 e C3. Maggiori informazioni .

Dalle ore 16 alle 20, manifestazione con corteo da piazzale Ostiense al Parco Schuster, percorrendo via Ostiense. Rallentamenti, o deviazioni, per le linee bus 3L, 23, 30, 83, 96, 715, 716, 719, 769, 775, 780, 792, 77.

Evento religioso nel weekend a Fonte Nuova. Sabato, dalle ore 18 alle 20, chiusa via Nomentana nel tratto compreso tra via Primo Maggio e largo Nostra Signora di Fatima in entrambi i sensi di marcia. Domenica, dalle ore 7 e fino al termine dell’evento, chiuso il tratto di via Nomentana che va da via Primo Maggio all’intersezione con via Carlo Goldoni in entrambi i sensi di marcia. Deviati i bus della linea 337.

Dalle ore 7 alle 16, per l’evento “Centocelle in Salute”, chiusa al transito via dei Castani, tra via dei Glicini e piazza San Felice da Cantalice. Deviate le linee C5, 450, 542.

In via Veneto, alle ore 21, evento “La Pellicola d’Oro”. Dalle ore 5 (fino allo stesso orario di domenica), strada chiusa tra via Boncompagni e largo Federico Fellini (Porta Pinciana), in entrambi i sensi di marcia. Modifiche alla viabilità dell’area. Deviate le linee bus C3, 52, 53, 61, 100, 160, 590, nMA e n201.

In serata concerto di Ed Sheeran allo stadio Olimpico. Il piano di gestione dell’evento prevede modifiche alla viabilità nell’area. Maggiori informazioni .

DOMENICA 15 GIUGNO

A Ostia, in via delle Baleniere, manifestazione socioculturale e commerciale. Prevista la chiusura della strada dal civico 2 al 137, con deviazione delle linee bus 04, C4, C13 e C19 su via Isole del Capoverde, via dei Velieri e viale Vasco de Gama.

Nel rione Prati, per l’evento “Autoantiqua 2025”, chiusa via Cola di Rienzo nel tratto compreso tra via Terenzio e piazza Cola di Rienzo in entrambi i sensi di marcia. Deviata la linea bus 81.

Il 15 e 16 giugno, al Circo Massimo, concerto dei Duran Duran. Modifiche alla viabilità nell’area. Deviate le linee bus 30, 44, 75, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781, C3, n716, nMC e nME. Maggiori informazioni .

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.