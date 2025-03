Le strade chiuse a Roma sabato 15 e domenica 16 marzo

Nel weekend si corre la Maratona di Roma: sabato è in programma la stracittadina Fun Run, domenica la gara principale. Previste modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico.

Sabato, inoltre, giornata di manifestazioni in città: raduni a piazza del Popolo, piazza Bocca della Verità e piazza Barberini. All’Olimpico invece gioca l’Italrugby contro l’Irlanda. Nella giornata di domenica chiusure e modifiche per eventi a Fonte Nuova e Ostia. Tutte le informazioni sulla viabilità e i trasporti.

MARATONA DI ROMA – RUN ROME THE MARATHON

Per la Maratona di Roma di domenica 16 marzo (sabato 15 si corre invece la stracittadina Fun Run), in programma diverse modifiche alla viabilità. Partenza prevista dai Fori Imperiali, arrivo al Circo Massimo. Dalle ore 14 di venerdì in vigore divieti di fermata in diverse zone per lasciare spazio agli allestimenti e, successivamente, alla gara.

Alla mezzanotte e un minuto di domenica 16 marzo saranno chiuse al traffico via di San Gregorio e via Celio Vibenna, mentre alle 7.30 circa è prevista la chiusura dell’intero percorso. Saranno inoltre sospese, deviate o limitate diverse linee bus del trasporto pubblico, mentre sulla metro B sarà chiusa la stazione Colosseo (in alternativa si potranno utilizzare le fermate Circo Massimo o Cavour). Maggiori informazioni .

SABATO 15 MARZO

Tra le 15 e le 20, a piazza del Popolo, in programma la manifestazione “Una Piazza per l’Europa”. Possibile deviazione o temporaneo stop della linea 119 e ripercussioni per la viabilità tra il Muro Torto, piazzale Flaminio e il lungotevere.

A piazza Bocca della Verità, tra le 15.30 e le 18.30, manifestazione per la pace. Predisposto un piano di viabilità con eventuali chiusure a largo raggio. Entro le 12.30 divieto di sosta nella piazza (compresi i parcheggi strisce blu), con eventuale rimozione dei veicoli presenti. Possibili deviazioni per le linee 30, 44, 81, 83, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781 e C3.

Manifestazione anche nell’area pedonale di piazza Barberini tra le 15 e le 18. Possibili ripercussioni sulla circolazione nelle strade limitrofe. L’area sarà transennata e verrà predisposto un servizio di viabilità, con eventuali chiusure nelle fasi di afflusso e deflusso dei partecipanti. Possibili deviazioni per le linee 52, 53, 61, 62, 63, 80, 83, 85 100, 119, 160, 492, 590 e C3.

Alle 15.15 in programma all’Olimpico Italia-Irlanda per il Sei Nazioni di rugby. L’invito è quello di raggiungere lo stadio usando il trasporto pubblico, a piedi, in bicicletta o con i mezzi in sharing. Nella guida Roma Gioca Sostenibile tutte le informazioni e i percorsi consigliati con metro, bus, a piedi e in bici. Previsto lo sconto del 50% sui noleggi delle vetture del Car Sharing Roma che sosteranno nei pressi dell’Olimpico per almeno 90 minuti durante le partite.

Tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense stop della circolazione ferroviaria sabato 15 e domenica 16 marzo per gli interventi preparatori che Rfi – Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) sta eseguendo per la realizzazione della nuova fermata di interscambio Roma Pigneto. Maggiori informazioni .

DOMENICA 16 MARZO

Per una festa patronale, tra le 11.30 e le 13, a Fonte Nuova chiusa al transito via Nomentana, tra via IV Novembre e via Monte Circeo, in entrambi i sensi di marcia. La linea 337 sarà deviata, in entrambi i sensi di marcia, lungo la Nomentana Bis e via Tor Sant’Antonio.

A Ostia, in via delle Baleniere, in programma manifestazione socio-culturale. Strada chiusa dal civico 2 al civico 137. Le linee bus 04, C4 e C13 saranno deviate su viale Vasco de Gama, via dei Velieri e via delle Isole del Capo Verde, saltando sei fermate su via delle Baleniere.

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

