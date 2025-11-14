Le strade chiuse a Roma sabato 15 e domenica 16 Novembre

A partire da domenica cambia la viabilità in piazza Venezia per l’avanzamento del cantiere della nuova stazione della metro C. Nel weekend potature in via Ceracchi e viale dei Santi Pietro e Paolo.

Lavori notturni sul ponte dell’Industria. Nel pomeriggio di sabato corteo da piazzale Aldo Moro a largo Preneste. All’Eur, invece, modifiche alla viabilità per la “Corsa Futurista”.

Tornando a domenica, a San Pietro divieti di transito per il Giubileo dei poveri. Per la gara podistica “Corriamo al Tiburtino”, infine, chiusure al traffico e deviazioni delle linee bus.

SABATO 15 NOVEMBRE

Lavori notturni sul Ponte dell’industria. Dalle ore 22 di venerdì alle 6 di sabato sarà attivo il senso unico alternato.

Sempre dalle 22 alle 6, nelle notti dal 16 al 19 e dal 20 al 24 novembre, è prevista invece la chiusura al traffico del Ponte e di via del Porto Fluviale (tra l’intersezione con via delle Conce e quella con via della Riva Ostiense).

In viale dei Santi Pietro e Paolo è in programma fino a sabato, dalle ore 9 alle 16, un intervento di potatura. Per consentire i lavori, carreggiata ridotta, divieto di fermata e limite di velocità a 30 km/h. Maggiori informazioni .

All’Eur, per la gara podistica “Corsa Futurista”, dalle ore 7 a mezzanotte è in programma la chiusura al traffico dell’area del Quadrato della Concordia, di viale della Civiltà del Lavoro (da piazzale Adenauer al Quadrato della Concordia), viale Pasteur (da viale dell’Astronomia al Quadrato della Concordia), via dell’Astronomia (da piazzale Sturzo a viale Pasteur), piazzale Luigi Sturzo (da viale dell’Urbanistica a viale dell’Astronomia), viale dell’Urbanistica (da piazzale Sturzo a viale Pasteur).

Su viale dell’Urbanistica e viale Pasteur (dal Quadrato della Concordia a viale dell’Astronomia) previsti invece doppio senso di circolazione e limite a 30 km/h.

Sabato e domenica potature in via Ceracchi, tra Pinciano e Parioli. Previste modifiche alla viabilità nella zona. Maggiori informazioni .

Divieto di sosta, fino a sabato, in via Saverio Mercadante per lavori di Terna. Il divieto, in particolare, riguarda il tratto tra viale Rossini e via Nicolò Porpora. Escluse le aree riservate ai veicoli delle persone con disabilità.

Dalle ore 14 alle 20 circa, in occasione della Giornata mondiale per il clima, è in programma un corteo da piazzale Aldo Moro a largo Preneste.

La manifestazione passerà da via dei Marrucini, via dei Sardi, viale dello Scalo di San Lorenzo, piazzale Labicano, via Casilina, piazza del Pigneto, via L’Aquila e via Prenestina.

Possibili chiusure al traffico, deviazioni o limitazioni per le linee bus 3Bus, 5Bus, 14Bus, 19Nav, 71, 81, 105, 113, 409, 545, 412, 492, C2 e C3.

DOMENICA 16 NOVEMBRE

Da domenica nuova viabilità a piazza Venezia a seguito dello spostamento del cantiere della Metro C. Il nuovo senso unico sulla piazza avrà 4 corsie. Maggiori informazioni.

Si chiude il Giubileo dei poveri. Dalle ore 6 attivi divieti di transito nell’area di San Pietro. Maggiori informazioni.

In mattinata è in programma la gara podistica “Corriamo al Tiburtino”, con partenza e arrivo in via Mozart.

Quest’ultima sarà chiusa a partire dalle ore 7. Dalle ore 9 circa alle 13.30 chiuderà poi l’intero percorso gara, che si snoderà nel quartiere Tiburtino III. Modifiche per le linee bus 075, 309, 450, 451 e 508. Maggiori informazioni .

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale su atac.roma.it e romamobilita.it .

