Le strade chiuse a Roma sabato 20 e domenica 21 Dicembre

Un fine settimana carico di eventi in città. Ecco come cambia la viabilità e le modifiche al trasporto pubblico locale.

SABATO 20

A Tor Sapienza, dalle 17, è in programma una manifestazione in piazzale Pino Pascali. All’iniziativa è prevista la partecipazione di 100 persone e 70 autovetture.

Dalle 18 allo stadio Olimpico, è in programma la sfida di Serie A tra Lazio e Cremonese. Come di consueto già diverse ore prima della partita scatterà il piano viabilità che prevede l’istituzione di divieti di sosta temporanei nell’area del Foro Italico, con la contestuale attivazione di aree di parcheggio per i tifosi. Possibili temporanee chiusure al traffico, in particolare nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi.

Al Palazzo dello sport dell’Eur prosegue la stagione dei concerti. Sabato 20 sarà la volta di Noemi, mentre domenica a salire sul palco sarà Antonello Venditti. Il Palazzo dello Sport è raggiungibile in modo sostenibile con il trasporto pubblico.

In particolare, con la linea B della metropolitana (direzione Laurentina) la fermata più vicina è Eur Palasport ma si possono utilizzare anche le linee bus 671, 714, 780, 791.

Da ricordare che le metropolitane il venerdì e il sabato seguono l’orario prolungato: le ultime corse dei treni sono all’1,30 di notte; mentre la domenica le ultime corse sono alle 23,30.

DOMENICA 21

Dalle 12 a piazza San Pietro, la recita dell’Angelus da parte di Papa Leone XIV. Alla cerimonia assisteranno anche 1500 bambini delle parrocchie ed oratori romani per la benedizione dei bambinelli dei presepi. Previste dalle 6 chiusure al traffico in vicolo del Campanile (nel tratto compreso tra via della Conciliazione e Borgo Sant’Angelo); via Scossacavalli. via dei Corridori (angolo via dell’Erba); via della Conciliazione (angolo via della Traspontina); via del Mascherino/piazza Risorgimento; Borgo Santo Spirito/largo Ildebrando Gregori; largo di Porta Cavalleggeri/piazza del Sant’Uffizio.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, assisterà al concerto di Natale in programma dalle 12 a Palazzo Madama. Prevista dalle 00:30 (notte tra sabato e domenica), l’istituzione di divieti di sosta in piazza Sant’Andrea della Valle; corso Rinascimento; via degli Staderari; piazza delle Cinque Lune; largo Toniolo e via del Salvatore.

Dalle 11 saranno inoltre interdette al transito dei pedoni via degli Staderari; via del Salvatore e via della Dogana Vecchia (nel tratto compreso tra la Salita dei Crescenzi e via Giustiniani).

Al Villaggio Olimpico, dalle 6 a cessate necessità di domenica 21 e di domenica 28 dicembre, viale della XVII Olimpiade sarà chiuso al transito veicolare per consentire lo svolgimento di un mercato natalizio.

I bus della linea 53 circolare, da piazzale Apollodoro proseguiranno per via Pietro de Coubertin, via Giulio Gaudini.

Nel percorso di ritorno, da via Gaudini la linea transiterà su via Pietro de Coubertin, viale Tiziano, normale di linea.

Disattivate 6 fermate della linea: tre su viale della XVII Olimpiade, una in viale Tiziano e due su via Argentina. Deviata anche la linea 982 in partenza da capolinea XVII Olimpiade. I bus transiteranno lungo via Svezia.

Dalle 15 alle 20 sfilata natalizia a San Basilio. Il corteo si snoderà tra via Girolamo Mechelli, via Pievebovigliana, via Fiumata, via Corridonia, via Pergola. Possibili temporanee deviazioni per le linee di bus 120F e 424.

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale su atac.roma.it e romamobilita.it .

