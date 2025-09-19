Le strade chiuse a Roma sabato 20 e domenica 21 settembre

Un derby da bollino rosso, processioni religiose, pedalate nel cuore della città, cortei e persino l’Oktoberfest alla Cecchignola.

Roma si prepara a un fine settimana denso di eventi che cambieranno il volto della mobilità, tra strade chiuse, bus deviati e traffico ridisegnato.

Sabato 20 e domenica 21 settembre muoversi in città richiederà pazienza e, soprattutto, una buona mappa in mano.

Il derby Lazio-Roma: città divisa in due

Domenica 21 settembre, alle 12:30, l’Olimpico accende la sfida più attesa: Lazio-Roma. Migliaia di tifosi sono attesi nell’area del Foro Italico, raggiungibile con 19 linee di trasporto pubblico. Chi sceglierà l’auto troverà aree dedicate: piazzale Clodio per i romanisti e XVII Olimpiade per i laziali.

Per garantire la sicurezza, scatteranno chiusure temporanee su viale Tor di Quinto, lungotevere Maresciallo Diaz, ponte Duca d’Aosta, lungotevere Cadorna, piazzale Maresciallo Giardino e dintorni.

Durante il deflusso, possibili ulteriori stop su piazzale della Farnesina, galleria Giovanni XXIII e via Corridoni. Viale dei Giusti della Farnesina diventerà area pedonale.

Processioni e celebrazioni religiose

Sabato 20 settembre, dalle 08:00 alle 16:30, circa 2mila fedeli percorreranno il cammino tra San Paolo fuori le Mura e San Pietro, passando da Ponte Marconi, lungotevere Pietra Papa e Ponte Sant’Angelo. Attenzione quindi a lungoteveri e via della Conciliazione. Sempre sabato, a Porta Pia, cerimonia commemorativa della storica Breccia con divieti di sosta e limitazioni tra corso Italia e piazzale di Porta Pia.

BiciRoma: il centro diventa una pista ciclabile

Domenica 21 settembre torna “BiciRoma – la pedalata più bella del mondo”: 400 ciclisti percorreranno tre volte un anello di 9 km da piazza del Popolo al Colosseo, passando per via del Corso, piazza Venezia e via dei Fori Imperiali. Il centro storico sarà chiuso al traffico, con deviazioni per decine di linee bus, dall’H al 170 fino al C3.

Cortei e manifestazioni

Sabato pomeriggio, dalle 16:00 alle 18:30, sfilerà il Disability Pride Italia da piazza Santi Apostoli a piazza del Popolo: previsti stop e deviazioni per le principali linee in Centro. Sempre sabato mattina, via dei Cerchi sarà chiusa per la “Nuova Passeggiata Archeologica” del progetto Carme.

Sport e feste di quartiere

All’Eur e alla Cecchignola non mancheranno eventi locali:

Oktoberfest, fino a lunedì 22 settembre, con deviazioni della linea 763.

Gara podistica alla Cecchignola domenica pomeriggio: runners in strada e bus 763L deviato.

Manifestazione a Ostia in via delle Baleniere con stop a sei fermate.

A Fonte Nuova, cerimonia per il patrono della Guardia di Finanza e divieti sulla Nomentana dalle 15:00.

Cantieri e lavori stradali

A complicare il quadro, vari interventi di manutenzione:

Via di Santa Cornelia chiusa fino al 23 settembre per lavori al manto stradale.

Lavori all’incrocio tra via di Casal Boccone, via Nomentana e via del Casale di San Basilio con deviazioni per cinque linee.

Nel Municipio IX restringimenti e divieti di sosta per manutenzione del verde in zona Tre Fontane.

Deviata la linea 710 per perdita idrica in via Giuseppe Belluzzo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.