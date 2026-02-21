Le strade chiuse a Roma sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026

Sabato 21

Sono in programma lavori di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria della linea C della metropolitana. La circolazione dei treni verrà sospesa lungo la tratta Giardinetti-Pantano e viceversa. La tratta Giardinetti-Colosseo, e viceversa, sarà regolare.

Nel tratto interrotto il servizio sarà garantito da bus, con la linea MC9. La MC9 a Giardinetti farà l’ultima partenza dopo l’arrivo dell’ultimo treno della metro C che partirà da Colosseo all’1,30 di notte.

L’ultima corsa da Pantano della navetta sarà sempre all’1,30. Tutte le corse dopo l’1 di notte da Pantano, proseguiranno, comunque sino a Colosseo. I dettagli del servizio sostitutivo .

Il sabato resta l’orario prolungato per le metropolitane, con le ultime corse dai capolinea all’1,30 di notte. Concluso il servizio metro, come ogni notte sugli stessi percorsi il collegamento continua ad essere garantito dalle linee di bus nMA (per la metro A), nMB e nMB1 (per le linee B e B1) e nMC (per la metro C).

Continuano le potature sulla Circonvallazione Gianicolense: i tram della linea 8 da inizio a fine servizio saranno sostituiti da bus tra stazione Trastevere e il Casaletto. Servizio tram regolare tra stazione Trastevere e piazza Venezia. Sarà vietato il transito tra piazza San Giovanni di Dio (esclusa) e via Ottavio Gasparri nella carreggiata in direzione Casaletto.

Il provvedimento interesserà anche la corsia riservata al trasporto pubblico.

Dalle 16 alle 18 circa, in Centro è in programma un corteo da largo di Torre Argentina a piazza Farnese, percorrendo corso Vittorio e via dei Baullari. Possibili brevi stop, deviazioni e/o limitazioni di percorso delle linee 30, 40, 46, 62, 64, 70, 81, 87, 492, 628, 916 e C3. Alla manifestazione è annunciata la partecipazione di circa 400 persone.

tra le 16 e le 20, un corteo partirà da via Monte Bianco e vi farà ritorno dopo aver percorso viale Pantelleria, piazza Capri, viale Tirreno, piazzale Jonio, via di Valle Melaina, via delle Isole Curzolane, via Capraia, viale Jonio e di nuovo viale Pantelleria. Possibili temporanee chiusure al traffico, rallentamenti o deviazioni per le linee di bus.

Domenica 22

Penultima domenica ecologica, dedicata ai cammini urbani. Nella fascia verde stop per i veicoli privati al mattino dalle 7:30 alle 12:30 e poi nel corso del pomeriggio dalle 16 alle 19 anche considerando l’appuntamento con Roma-Cremonese della sera (dalle 20,45) allo stadio Olimpico. Consueta pedonalizzazione a via dei Fori Imperiali. Cambio di percorso per le linee di bus 51, 75, 85, 87, 118 e nMB.

Dettagli e deroghe nel TESTO INTEGRALE dell’ORDINANZA n. 27 del 20 febbraio 2026.

Dalle 10:30 alle 12, in occasione del capodanno cinese, un corteo, con partenza e arrivo in piazza Vittorio, sfilerà lungo via Conte Verde, viale Manzoni e via Principe Eugenio. Possibili deviazioni per il trasporto pubblico.

Dalle 16 è in programma una manifestazione con corteo da piazza dell’Esquilino a piazza di Porta San Giovanni con percorso lungo via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore e via Merulana. Possibili brevi stop o deviazioni per il trasporto pubblico.

Per interventi di potature, divieto di transito tra viale dei Colli Portuensi e via Jenner, compresa la corsia dei tram.

A Ostia manifestazione in via delle Baleniere. La strada sarà chiusa al transito dal civico 2 al 137. Le linee di bus 04, C4, C13 e C19 saranno deviate, in entrambi i sensi di marcia, su viale Vasco de Gama, via dei Velieri e via Isole del Capo Verde, saltando sei fermate in via delle Baleniere.

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale su atac.roma.it e romamobilita.it .

