Le strade chiuse a Roma sabato 21 e domenica 22 giugno

Anche nel weekend del 21 e 22 giugno si ferma per lavori la Metro C, sostituita da bus navette. Nella giornata di sabato modifiche in centro per un doppio corteo nel pomeriggio.

Variazioni anche all’Eur per la Notte Bianca, mentre in zona Casal Lumbroso, Villa Bonelli e Torrevecchia sono previste modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico per le processioni del Corpus Domini.

Nel weekend è in programma anche il Giubileo dei governanti: chiusure in particolare domenica per una processione da San Giovanni in Laterano alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Sempre domenica, gara ciclistica in zona Casilina. Tutte le informazioni sulla mobilità e i trasporti.

SABATO 21 GIUGNO

Sabato e domenica chiusa la Metro C per l’intera giornata. Previste navette bus MC (San Giovanni-via Casilina-Pantano) e MC3 (San Giovanni-Parco di Centocelle) nei consueti orari di attività: sabato ultime corse dai capolinea all’1.30 di notte, domenica alle 23.30. La chiusura si rende necessaria per i lavori connessi all’apertura della nuova tratta San Giovanni-Porta Metronia-Colosseo e dell’interscambio con la metro B. Maggiori informazioni .

Per lo smontaggio delle strutture della Mille Miglia, via Veneto chiusa al traffico, tra largo Fellini e via Boncompagni, fino a sabato 21 giugno. Deviate le linee bus 52, 53, 61, 160, 590 e di notte nMA e n201. Maggiori informazioni .

Sabato e domenica modifiche alla circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense a causa dei lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per la fermata di Pigneto. Variazioni in particolare per la linea FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto e FL3 Roma – Cesano/Viterbo. Maggiori informazioni .

Tra le ore 14 e le 18, corteo da piazza Vittorio Emanuele II a via dei Fori Imperiali, passando per via dello Statuto, largo Brancaccio, via Giovanni Lanza, via Cavour e largo Corrado Ricci. Deviate le linee bus 16, 51, 75, 85, 87, 117, 118, 360, 590, 649, 714, C3.

Dalle ore 14 alle 20, invece, un altro corteo andrà da piazzale Ostiense a via Celio Vibenna (angolo via Claudia), attraversando piazza di Porta San Paolo, viale della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, piazza di Porta Capena e via di San Gregorio. Possibili chiusure al traffico e modifiche per le linee bus 3, 23, 30, 51, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 96, 117, 118, 160, 280, 628, 715, 716, 719, 769, 775, 780, C3.

Nel Municipio VI, dalle 15 a mezzanotte, chiusa piazza di Carcaricola (nel tratto tra via Giovanni Caproni e via Giuseppe Borsalino). Deviate le linee bus 046 e 047.

Sabato 21 e domenica 22 giugno appuntamento con il Giubileo dei governanti. Sabato sera, per un concerto a piazza Pio XII, possibili chiusure al traffico nell’area del Vaticano. Domenica, per una processione da San Giovanni in Laterano alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dalle ore 15 sarà creata un’area di massima sicurezza fra via Carlo Alberto (altezza via Carlo Cattaneo), piazza di Santa Maria Maggiore, via dell’Esquilino, piazza dell’Esquilino (lato Basilica), via Liberiana e via di Santa Prassede.

Chiusure al traffico in via Daniele Manin (altezza via Farini), via Santa Maria Maggiore (angolo via Liberiana), via Paolina (altezza via Liberiana), via dell’Olmata (altezza via Liberiana), via San Giovanni Gualberto (altezza via Merulana), via San Martino ai Monti (altezza via Merulana), via di S. Vito altezza (via Merulana). Maggiori informazioni .

Per la festa del Corpus Domini a Casal Lumbroso, sabato (dalle 19 alla mezzanotte) e domenica (dalle 18 alla mezzanotte) chiusa al traffico via Giuseppe Vanni nel tratto compreso tra il civico 53 e l’intersezione con via Alessandro Santini. Deviate le linee bus 088 e 088F.

Dalle 19.30 processione del Corpus Domini anche a Villa Bonelli, con partenza e ritorno in via Vigna Due Torri. Deviazioni o limitazioni per le linee bus 44 e 774.

Sabato è in programma la Notte Bianca all’Eur. Alcune modifiche alla viabilità sono già state attivate nei giorni precedenti e rimaranno in vigore, in alcuni casi, fino a lunedì 23 giugno. Chiusure in particolare su viale America e in viale Beethoven (da viale Europa a viale America). Sabato, chiuse anche viale Europa (da viale Tupini a viale Beethoven), viale Pasteur (da largo Apollinaire a viale America), largo Apollinaire e viale Tupini (da piazza Gandhi a largo Ataturk). Modifiche per le linee bus nME, n070 e n705, 31, 73, 708, 712, 771, 777, 779, 780, 788 e 779F. Maggiori informazioni .

DOMENICA 22 GIUGNO

Dalle ore 7 alle 14, gara ciclistica lungo via Casilina 1885, via di Rocca Cencia, via Prenestina, via Acqua Felice, via Casilina, via Fontana Candida, via Frascati Colonna, via Colle Mattia, via delle Marmorelle, via della Lite, via Casale Santa Maria e via Casilina. Modifiche per le linee bus 052 e 107.

Per il mercato di Porta Portese, in programma le consuete deviazioni festive delle linee di bus 170, 719 e 781. Maggiori informazioni .

Come sempre nei festivi, via dei Fori Imperiali è isola pedonale sino a fine giornata. Deviate le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118 (tra sabato e domenica, anche la nMB).

A Torrevecchia, tra le 11 e le 11.30, processione del Corpus Domini. Possibili rallentamenti per le linee di bus 46 e 49.

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

