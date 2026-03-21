Le strade chiuse a Roma sabato 21 e domenica 22 marzo

Sabato 21 e domenica 22 marzo sono in programma la Maratona di Roma, con eventi correlati, manifestazioni e le votazioni per il referendum. Di seguito alcune informazioni per muoversi in città.

Per accedere a uffici e seggi elettorali in centro, leggi l’articolo con i percorsi istituiti per facilitare gli spostamenti.

SABATO 21 MARZO

In attesa della Maratona, alle 9 si tiene la stracittadina Fun Run, sulla distanza dei 5 chilometri, dai Fori Imperiali al Circo Massimo.

Chiuse al traffico dalle 8 via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale delle Terme di Caracalla, piazza Numa Pompilio, viale Baccelli, largo Vittime del Terrorismo, via dei Cerchi e via dell’Ara Massima di Ercole.

Dalla notte di venerdì 20 marzo fino alle 12:30, chiude via dei Fori Imperiali, dal Colosseo in direzione di piazza Venezia, per gli allestimenti della Maratona. Dalle 22 di venerdì 20 saranno deviate le linee 51, 85, 87, 118.

Domani mattina cambieranno percorso anche le linee 3Nav, 75, 81, 160, 628, 671, 714, 792, C3. Le linee 3Nav, 51, 75, 81, 118, 160, 671, 714, 792 saranno deviate sino alle 12.30.

Le linee 85, 87, 628, C3, proseguiranno sino alle 16. Poi nella notte di domenica (notte sabato/domenica) le modifiche di percorso interesseranno le linee nMB, n3d, n3s, nMC.

Dalle 14 alle 19, in piazza dei Santi Apostoli si svolgerà una manifestazione indetta dal rappresentante dell’”Associazione Culturale Interstampa”. Divieti di sosta a partire da inizio giornata di sabato e fino al termine dell’evento.

DOMENICA 22 MARZO

Protagonista della domenica è la Maratona di Roma che, dalle prime ore della mattinata, vedrà migliaia di runner attraversare di corsa il centro cittadino e ampi tratti del II, VIII e XV Municipio.

La situazione tornerà alla normalità dopo le 15.

Allo Stadio Olimpico in programma la partita Roma-Lecce: entro le 9 e sino al termine dell’evento, si procederà allo sgombero di tutti i veicoli in sosta, anche tramite la rimozione forzata, in Lungotevere della Vittoria (lato fiume) da piazzale Maresciallo Giardino sino alla fermata bus Lungotevere Vittoria (Maresciallo Giardino).

Inoltre, ATAC disporrà – dalle 13:45 alle 18:30 – la sospensione delle fermate bus poste in Lungotevere Maresciallo Diaz adiacenze “Bar River” e in Lungotevere Maresciallo Cadorna altezza “Aula Bunker”.

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