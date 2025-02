Le strade chiuse a Roma sabato 22 e domenica 23 febbraio

Nel weekend via dei Fori Imperiali sarà isola pedonale. Da tenere in considerazione la sospensione della Termini-Centocelle per lavori, con conseguente potenziamento della linea bus 105.

Sabato pomeriggio possibili chiusure e deviazioni per un corteo a Montesacro. Domenica, invece, gioca l’Italrugby all’Olimpico contro la Francia: previste iniziative sostenibili. Nel pomeriggio in programma anche un corteo Esquilino-Fori Imperiali con possibili chiusure e deviazioni. Tutte le informazioni sulla viabilità e i trasporti.

SABATO 22 FEBBRAIO

Per tutto il weekend e fino alle ore 14 di lunedì 24 febbraio chiuso al traffico l’attraversamento di via Casilina – tra piazza della Marranella a via di Tor Pignattara – e sospesa la circolazione sulla ferro-tramvia Termini-Centocelle.

La sospensione si rende necessaria per consentire i lavori di manutenzione e sostituzione dei binari. Potenziata la linea bus 105 e deviate le linee 409 e n409. Maggiori informazioni .

Sabato e domenica, come ogni ultimo fine settimana del mese, via dei Fori Imperiali sarà integralmente pedonalizzata. Spostamenti per le linee bus 51, 75, 85, 87 e 118 (sabato anche la 117, attiva solo nei feriali). Nelle notti di venerdì e sabato, cambio di itinerario per la nMB.

Dalle ore 16 corteo tra Montesacro, Val Melaina e il Tufello in ricordo di Valerio Verbano. Il corteo partirà da via Monte Bianco e arriverà in via Monte Ruggero. Possibili chiusure al traffico fino alle ore 20. Potrebbero essere deviate le linee bus 38, 63, 69, 80, 90, 93, 336, 338, 344, 351, 435 e C5.

Temporanee modifiche alla viabilità per potature nel II Municipio, in particolare in via Giuseppe Ceracchi e via Pietro Paolo Rubens. Modifiche previste anche in via di Sassoferrato, via dei Monti Parioli e Salita dei Parioli.

DOMENICA 23 FEBBRAIO

Alle 16 in programma all’Olimpico Italia-Francia per il Sei Nazioni di rugby. L’invito è quello di raggiungere lo stadio usando il trasporto pubblico, a piedi, in bicicletta o con i mezzi in sharing.

Nella guida Roma Gioca Sostenibile tutte le informazioni e i percorsi consigliati con metro, bus, a piedi e in bici. Previsto lo sconto del 50% sui noleggi delle vetture del Car Sharing Roma che sosteranno nei pressi dell’Olimpico per almeno 90 minuti durante le partite. A disposizione anche una navetta della Federugby da Termini.

Dalle 12.30 alle 13.30 possibili rallentamenti per la viabilità in Centro per la processione religiosa in occasione della Festa della Madonna di Kidane-Mehret (Madonna della Misericordia). Partenza prevista da via del Parione ed arrivo in via del Governo Vecchio (percorrendo via della Fossa, vicolo del Fico e via del Corallo).

Domenica pomeriggio manifestazione a sostegno del popolo ucraino con corteo in Centro. Partenza prevista alle ore 15 da piazza dell’Esquilino per arrivare in via dei Fori Imperiali percorrendo via Cavour largo Corrado Ricci. Possibili temporanee chiusure al traffico e deviazioni per i bus fino alle ore 19.

Evento carnevalesco a Giardini di Corcolle. Chiuse al traffico via Sant’Elpidio a Mare e piazza Mondavio. Linea bus 042 deviata dalle 15.30 alle 17.30.

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità.

