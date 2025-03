Le strade chiuse a Roma sabato 22 e domenica 23 marzo

Weekend caratterizzato dall’appuntamento con la quinta e ultima domenica ecologica che prevede lo stop ai veicoli inquinanti nella Fascia Verde. Lunedì invece modifiche e divieti di sosta per l’anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine.

Nella giornata di sabato chiusure per interventi di potatura sulla circonvallazione Gianicolense e cortei in zona Pigneto e Circo Massimo.

Domenica modifiche al trasporto pubblico per la corsa podistica “Corri al Maximo IV Talenti Run” e variazioni alla circolazione a Prima Porta per una esercitazione di Protezione Civile. Tutte le informazioni sulla viabilità e i trasporti.

SABATO 22 MARZO

Interventi di manutenzione del verde sabato 22 e domenica 23 marzo sulla circonvallazione Gianicolense. Dalle ore 7 alle 18 la strada sarà chiusa al transito da piazzale Dunant a piazza Flavio Biondo (stazione Trastevere).

Modifiche anche per il trasporto pubblico: sulle linee 3 e 8 saranno in servizio i bus al posto dei tram per tutto il giorno, mentre le linee H, 228, 719/719D, 773, 774, 786/786F e 871 saranno deviate tra le 7 e le 18. La linea 781 sarà invece limitata a via del Teatro Marcello, dove effettuerà la fermata di capolinea insieme con 44 e 716. Maggiori informazioni .

A Piazza Santi Apostoli, dalle 10 alle 12.30, prevista una manifestazione. Entro le 8 dovranno essere rimossi gli eventuali veicoli in sosta sulla piazza nello spazio tra via IV Novembre e vicolo del Piombo.

Per un concerto in programma all’Auditorium Conciliazione alle ore 21, entro le 13 dovrà essere completato lo sgombero dei veicoli in sosta dai controviali in via della Conciliazione, tra piazza Pia e via della Traspontina.

Nel pomeriggio di sabato, dalle ore 14.30, manifestazione con corteo in Centro da piazzale Ugo La Malfa, al Circo Massimo, fino a piazza di Porta San Paolo, passando per via del Circo Massimo, viale Aventino, piazza Albania e via della Piramide Cestia. Fino alle ore 19 circa possibili chiusure al traffico e deviazioni per le linee del trasporto pubblico 3Bus, 23, 30, 75, 77, 81, 83, 96, 118, 160, 280, 628, 715, 716, 719, 769, 775, 780 e C3.

Dalle ore 11 alle 13 manifestazione in zona Pigneto. Un corteo partirà dalla circonvallazione Casilina angolo via del Pigneto – lato metro – e raggiungerà via Attilio Mori, percorrendo via del Pigneto, via Macerata, la circonvallazione Casilina e via del Pigneto. Possibili chiusure al traffico e deviazioni.

Tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense stop della circolazione ferroviaria sabato 22 e domenica 23 marzo per gli interventi preparatori che Rfi – Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) sta eseguendo per la realizzazione della nuova fermata di interscambio Roma Pigneto. Maggiori informazioni .

DOMENICA 23 MARZO

Stop ai veicoli inquinanti nella Fascia Verde per l’appuntamento con la quinta e ultima domenica ecologica. L’ordinanza prevede la limitazione alla circolazione nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30.

Previste come sempre deroghe per i veicoli ibridi o elettrici, per quelli alimentati a Gpl o metano da Euro 3 in poi, per le auto benzina Euro 6. Via libera anche ai motorini 4 tempi da Euro 2 in poi, alle moto 4 tempi Euro 3 e successive, ai mezzi sharing, a quelli al servizio delle persone con disabilità.

Via dei Fori Imperiali, come sempre nei festivi, sarà isola pedonale. Deviate le linee bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra sabato e domenica modifiche per la nMB.

Per il mercato di Porta Portese, sono in programma tutto il giorno le consuete deviazioni festive delle linee di bus 170, 719 e 781. Maggiori informazioni .

Dalle 7.30 alle 12.30 circa, nell’area del quartiere Talenti, è in programma la corsa podistica “Corri al Maximo IV Talenti Run”. Partenza dal centro sportivo Maximo (via di Casal Boccone) e percorso lungo via Ugo Ojetti interno parco, inversione di marcia, via Ugo Ojetti, via di Casal Boccone, via della Bufalotta corsia lato AMA, via F. Simongini, via Musil, viale Ezra Pound, via Fracchia, via Renato Fucini, via Corrado Alvaro, interno parco via Ugo Ojetti, via Casal Boccone carreggiata lato parco, con arrivo al centro sportivo Maximo. Dalle ore 9 modifiche per i percorsi delle linee 86, 341, 350, 435 e 351. Maggiori informazioni .

A Ostia, per una manifestazione socio-culturale a viale delle Repubbliche Marinare, strada chiusa al transito nella carreggiata tratto e verso lungomare Paolo Toscanelli – corso Duca di Genova. Modifiche per la linea bus 05.

All’Eur, per una mostra mercato, sono previsti divieti di sosta e chiusure in viale della Letteratura, viale della Pittura e piazza Kennedy.

In via Andrea Doria, dalle ore 9 alle 20, in programma la festa di San Giuseppe al Trionfale. Strada chiusa tra via Ruggero di Lauria e largo Trionfale. Modifiche di percorso per le linee 180F, 490, 492, 495, 590, 913, 990. Maggiori informazioni .

Dalle ore 9.30 alle 13 iniziativa itinerante in bicicletta da piazza dell’Esquilino a largo dei Martiri delle Fosse Ardeatine, presso il Mausoleo.

Esercitazione della Protezione Civile sui rischi di esondazione a Prima Porta (in particolare nell’area del Fosso di Pietra Pertusa). La Polizia Locale del gruppo Cassia interromperà la circolazione veicolare e pedonale su un tratto di via della Giustiniana dalle 13.30 alle 15.30, tra via Saronno e via di Santa Cornelia.

Non sarà accessibile il centro commerciale al civico 271 di via della Giustiniana. Previsti anche interventi complementari sulla viabilità, in particolare su via di Santa Cornelia, via Saronno, via Piadena, via Prinotti e via Inverigo. Maggiori informazioni .

A Monteverde, tra le 16 alle 19, è in programma un corteo con partenza e arrivo a piazzale dei Quattro Venti. Possibili temporanee chiusure al traffico e deviazioni per la viabilità.

Divieti di sosta in: via Basilio Bricci, lato sinistro, da via Bolognesi a via Algardi; via Alessandro Algardi, lato destro, da viale di Villa Pamphili fino all’incrocio vcon ia Basilio Bricci; via Eustachio Sebastiani, lato sinistro, da largo Vitetti a via Quinto Cecilio; via Quinto Cecilio, lato destro, da piazza Fonteiana a via Sebastiani; via Fonteiana, lato destro, dall’intersezione con via Abate Ugone a via Fonteiana 117.

Dalle ore 18 corteo commemorativo dell’eccidio delle Fosse Ardeatine da largo Benedetto Bompiani a largo dei Martiri delle Fosse Ardeatine, lungo via delle Sette Chiese. Dalle 15 divieti di sosta (escluso disabili e a targa diplomatica), compresi i motoveicoli, i ciclomotori, eventuali monopattini e velocipedi presenti.

LUNEDÌ 24 MARZO

Lunedì mattina commemorazione per gli 81 anni dall’eccidio delle Fosse Ardeatine. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interverrà al Mausoleo Ardeatino.

Entro l’1 del 24 marzo dovrà essere completato lo sgombero di eventuali veicoli e sarà in vigore poi il divieto di sosta nell’area di largo Martiri delle Fosse Ardeatine, in via Ardeatina, tra largo Martiri delle Fosse Ardeatine a via Nesazio, dove il tratto interessato dal divieto sarà all’altezza di via Ardeatina.

Sgombero dei veicoli entro l’1 anche in via delle Sette Chiese, tra il civico 304 e largo Martiri delle Fosse Ardeatine e sul tratto compreso tra il civico 291 e via Ardeatina. Possibili chiusure al transito nel corso della cerimonia. Maggiori informazioni .

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

