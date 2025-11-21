Le strade chiuse a Roma sabato 22 e domenica 23 Novembre

Modifiche al traffico e al trasporto pubblico, nel corso del weekend, per lavori, cortei e gare sportive.

Prosegue la chiusura del ponte dell’Industria, mentre sulla Tangenziale Est, nel tratto sopraelevato da largo Passamonti a viale Castrense, è previsto un cantiere notturno. Nel pomeriggio di sabato, corteo da piazza della Repubblica a San Giovanni.

Domenica, invece, sempre nelle ore pomeridiane, manifestazioni in zona San Paolo e da piazza della Repubblica a San Giovanni. Al mattino, variazioni in Centro e alla Garbatella per due gare podistiche.

Alle ore 18 chiusura con Lazio-Lecce allo stadio Olimpico. Tutte le informazioni sulla mobilità e i trasporti.

SABATO 22 NOVEMBRE

Sulla Tangenziale Est, per lavori di riqualificazione, chiusure notturne (dalle ore 23 alle 6) nel tratto sopraelevato da largo Passamonti a viale Castrense. L’intervento è in programma da venerdì 21 a domenica 30 novembre.

Obbligo di uscita a largo Passamonti per i veicoli diretti verso San Giovanni. Chiusa anche la rampa di accesso alla Sopraelevata da via dei Galli. Maggiori informazioni .

Ponte dell’Industria chiuso fino alle ore 6 di lunedì 24 novembre. Divieto di transito anche su via del Porto Fluviale (tra via delle Conce e via della Riva Ostiense), con deroghe per i residenti e i veicoli diretti alle aree interne ai fabbricati.

Negli orari di chiusura deviate le linee bus 96 e 780. Maggiori informazioni .

Tra Ostiense e Garbatella, dalle ore 10 alle 13, è in programma una processione con partenza e arrivo in via Leopoldo Traversi. Chiusure al traffico temporanee in caso di necessità. Maggiori informazioni .

Nel pomeriggio, dalle ore 14 alle 20, corteo da piazza della Repubblica a San Giovanni del movimento “Non Una Di Meno” contro la violenza di genere.

Entro le ore 10, sgombero e successivi divieti di sosta su piazza di Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto da via Ludovico di Savoia a piazza di Porta San Giovanni, viale Carlo Felice da piazza di Porta San Giovanni a via Conte Rosso, piazza della Repubblica, viale Enrico De Nicola e via Einaudi.

Modifiche per le linee bus 3Bus, 5Bus, 14Bus, 16, 40, 51, 60, 64,66, 70, 71 ,75, 81, 82, 85, 87, 92, 105, 117, 170, 223, 360, 590, 649, 714, 792, 910, H, C2, C3.

Concerti al Palazzo dello sport dell’Eur. Venerdì e sabato si esibirà Annalisa, domenica i Modà. È possibile raggiungere il PalaEur con la linea B della metropolitana (direzione Laurentina – Fermata Eur Palasport) e le linee bus 671, 714, 780, 791.

Da ricordare che anche il sabato, oltre al venerdì, l’orario della metropolitana viene prolungato fino all’1.30 di notte.

Dopo la conclusione del servizio metro, attive sugli stessi percorsi le linee bus nMA (metro A), nMB (metro B), nMB1 (metro B1) e nMC (metro C). Domenica ultime corse alle 23.30.

DOMENICA 23 NOVEMBRE

In Centro, domenica mattina, è in programma “Corri libera”. L’evento, con partenza alle ore 10 da piazza del Colosseo (lato Celio Vibenna) e arrivo su via dei Fori Imperiali, è dedicato alla lotta contro la violenza di genere.

La gara passerà da via di San Gregorio e Porta Capena, viale Aventino, Piramide e via Marmorata, il lungotevere Aventino, via di Santa Maria in Cosmedin, piazza Bocca della Verità e via del Teatro Marcello.

Già dalla notte tra sabato e domenica divieti di sosta lungo il percorso. Modifiche per le linee 3Bus, 23, 30, 44, 51, 75, 81, 83, 85, 87, 96, 118, 160, 170, 280, 628, 715, 716, 719, 775, 780, 781, C3, n3D, n3S e nMC.

Gara podistica anche nel Municipio VIII, con la “Corri alla Garbatella”. Partenza da piazza Bonomelli e passaggio da viale Guglielmo Massaia, via Ignazio Persico, via Persico, Ponte Spizzichino e via Pullino, via delle Sette Chiese, via Rho e piazza Oderico da Pordenone.

Dalle ore 7.30 alle 12.30, in programma chiusure al traffico. Deviazioni per le linee bus 715, 716 e 792. Maggiori informazioni .

Manifestazione per l’Ucraina nel pomeriggio di domenica (fascia oraria 15-19) da piazza dell’Esquilino a piazza di Porta San Giovanni.

In programma lo sgombero dei veicoli in sosta, già a partire dalle ore 8, in piazza dell’Esquilino, tra via dell’Esquilino e via Cavour e tra via Liberiana e via Cavour, da via Liberiana e da piazza di Porta San Giovanni. Possibili ripercussioni sul traffico e deviazioni per le linee bus 3Bus, 16, 51, 70, 71, 75, 81, 85, 87, 360, 590, 649, 714, 792 e C3.

Nell’area di Villa Borghese si corre invece la “Strawoman”. Nella fascia orario 9.30-11, cambio di itinerario e sospensione di otto fermate per le linee C3, 89, 490, 495 e 590 (transiteranno lungo viale del Muro Torto, via Luisa Di Savoia e via Giambattista Vico).

Limitazioni per le linee 61, 120F, 150F e 160 (i bus fermeranno in via di Porta Pinciana).

Per un evento socio-culturale, via dei Castani chiusa al traffico (tra piazza dei Mirti a via dei Faggi) a partire dalle ore 7. Modifiche per le linee bus C5, 313, 542 e 556.

A San Paolo, dalle ore 15 alle 18, corteo da largo Beato Placido Riccardi a via Passino. La manifestazione passerà da viale Baldelli, via Giustiniano Imperatore, via Leonardo da Vinci, via Giovannipoli, via Cravero e piazza Bartolomeo Romano.

Possibili chiusure al traffico e momentanee deviazioni per le linee bus 23, 128, 670, 715, 766, 769 e 792.

Alle ore 18, all’Olimpico, si gioca Lazio-Lecce. Già diverse ore prima della partita divieti di sosta nelle strade attorno allo stadio. Aree di parcheggio dedicate ai tifosi nelle zone di piazzale Clodio e Villaggio Olimpico.

19 i collegamenti del trasporto pubblico che permettono di raggiungere l’area dello stadio: 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911, 982.

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale su atac.roma.it e romamobilita.it .

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.