Le strade chiuse a Roma sabato 23 e domenica 24 maggio

Sabato, dalle 14 alle 19, corteo in centro da piazza della Repubblica a piazza di Porta San Giovanni. Sono attese 10mila persone: sfileranno lungo viale Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore e via Merulana.

Possibili chiusure al traffico, deviazioni o limitazioni per le linee del trasporto pubblico 3, 5, 14L, 16, 38, 40, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 81, 82, 85, 87, 90, 92, 105, 117, 170, 223, 310, 360, 590, 649, 714, 792, 910, H, C2, C3, MA1 e MA2 (MA1 e MA2 sono le linee bus che venerdì sera dalle 21, e poi l’intera giornata di sabato, sostituiranno i treni della metro A, interessata da lavori). Divieti di sosta, lungo le strade interessate dalla manifestazione, dalle prime ore di sabato.

A Montesacro, nel fine settimana, festa religiosa a piazza Sempione. Fino a domenica è prevista la parziale chiusura della piazza. Trasporto pubblico: prevista una modifica per la linea notturna n92, che sposterà temporaneamente la fermata di capolinea in via Cimone.

Inoltre, nel corso della manifestazione e della parziale chiusura, sarà sospesa la fermata bus di piazza Sempione. Quindi, i collegamenti 66, 82, 211, 211F e 351 fermeranno in corso Sempione. Le linee 311 (per Val Sabbia), 351 (per via Antamoro) e 338 (per via Marmorale) fermeranno su viale Tirreno.

Sabato pomeriggio, tra le 15 e le 18, in zona Mandrione è in programma un corteo da largo dei Savorgnan fino al Parco Giordano Sangalli. I partecipanti percorreranno via dei Savorgnan, via Francesco Paciotti, viale Filarete, via Casilina (attraversamento), via Augusto Dulceri, via Maggi, via Antonio Tempesta, via e largo Bartolomeo Perestrello, via della Marranella, via Casilina (di nuovo attraversamento), via di Tor Pignattara. Divieti di sosta su largo dei Savorgnan. Possibili chiusure al traffico, deviazioni o limitazioni per le linee 105 e 409.

Doppia processione a Monti Tiburtini organizzata dalla parrocchia di Sant’Atanasio. Sabato, dalle 16, i fedeli partiranno e torneranno in via Benedetti dopo aver sfilato lungo via Bargellini, via Rossi, via Checchi, via Lodi, via Algranati, via Rossi, via dei Durantini, via Meda, via Torre, via Amoretti, via Monti Tiburtini e via Meda. Domenica, sempre dalle 16, il percorso della processione sarà più ampio.

I fedeli si muoveranno e torneranno in via Benedetti dopo aver sfilato lungo via Meda, via Torre, via Amoretti, via Monti Tiburtini, via Meda, via Benedetti, via Bargellini, via Rossi, via Pilade Pollazzi, via Algranati, via Lodi, via Checchi, via Tiburtina, via dei Durantini, via Meda.

Prevista una deviazione di percorso per le linee 61, 111, 542 e 544.

Temporaneamente disattivate 21 fermate. Possibili temporanee deviazioni anche per le linee 441 e 548.

Sabato è “Notte Bianca” a Fonte Laurentina. Prevista la chiusura al traffico di via Bruno de Finetti nel tratto compreso tra via Radice e via Martinelli. Dalle 14, modifiche per i bus della linea 788: saranno deviati lungo via Conversi.

Sabato, dalle 14 alle 18, una manifestazione da largo Edoardo Giuseppe Flanagan raggiungerà il Giardino Vincenzo Paparelli, nel Municipio XIII.

Il corteo percorrerà via Francesco Torta, via Giuseppe Piolti Dè Bianchi, via Don Carlo Gnocchi, via di Boccea, via Costanzo Guglielmi, via Francesco Azzurri, via Temistocle Calisti, via di Montespaccato, via Cornelia. Possibili deviazioni o limitazioni delle linee 91, 904, 905, 980, 981, 983.

Dalle 8 saranno in vigore i divieti i sosta con rimozione nelle seguenti strade: largo Lorenzo Flanagan; via Giuseppe Piolti Dè Bianchi (dal civico 253 all’incrocio con via Don Carlo Gnocchi); via Costanzo Guglielmi (dall’incrocio con via di Boccea sino all’incrocio con via Francesco Azzurri); via Francesco Azzurri (sino all’incrocio con via Temistocle Calisti); via Temistocle Calisti (dal civico 57 all’incrocio con via di Montespaccato); via di Montespaccato (dal civico 40 sino all’incrocio con via Cornelia); via Cornelia.

Domenica dalle 7:30, a Ostia si svolgerà un evento sportivo. È prevista la chiusura al traffico della corsia laterale di via Cristoforo Colombo, direzione Ostia, tra via del Circuito e via Alessandro Geraldini. Fino al termine della manifestazione sportiva saranno deviate le linee di bus 06, 014, 070. Nel tratto interessato dalla chiusura transiteranno sulla corsia centrale della Colombo, saltando una fermata (la numero 77081 di via Cristoforo Colombo).

Domenica, a Centocelle, evento in via dei Castani. Prevista, dalle 7, la chiusura del tratto di strada compreso tra piazza dei Mirti a via dei Faggi. Deviazione di percorso per le linee di bus lì normalmente in transito.

Domenica, dalle 19:30, processione all’Appio Tuscolano. Circa 4 mila fedeli partiranno e torneranno in piazza Santa Maria Ausiliatrice dopo aver percorso via Tuscolana, via Don Rua, via Costamagna, via Deruta, piazza Montecastrilli, via Norcia, via Gualdo Tadino, viale Nocera Umbra, viale furio Camillo e via Tuscolana. Possibili chiusure al traffico, deviazioni o limitazioni per i bus delle linee 16, 85 e 590.

Domenica dalle 8:30 alle 11:30 circa, si svolgerà la quinta edizione della corsa amatoriale “Primavalle Run” sulla distanza di circa 10 chilometri. La competizione si svolgerà sul seguente itinerario: piazza Clemente XI, via del Forte Braschi, via Battistini (ciclabile), parco Dominique Green, via San Igino Papa, via Borgia, via Maffi, via Zigliara, via Marconi, via Donati, via Carelli, via Zenatello, parco Beata Elena Aiello, via Donati, via Battistini (ciclabile), via del Forte Braschi, piazza Clemente XI, via Svampa, piazza Capecelatro, via Jacobini, via Ascalesi, parco Anna Bracci, via Casanate, via Aleandro, via Gasparri, via Bembo, via Pasquale II, piazza Clemente XI, via dell’Assunzione. Saranno possibili deviazioni o limitazioni delle linee 46, 46B, 49, 916F, 983.

A Montespaccato, domenica, dalle 18 alle 21,30, una processione percorrerà via Pane, via Bondi, via Scalzi. Possibili deviazioni o limitazioni della linea 980.

Domenica, dalle 8 alle 13, è in programma una rievocazione storica nell’area di Caracalla. Sul fronte della viabilità, previste temporanee limitazioni alla sosta e chiusure. Trasporto pubblico. Per la parziale chiusura di viale Guido Baccelli, tra largo Fioritto e via Antonina, modifiche per la linea 160.

I bus provenienti da piazzale Caduti della Montagnola dalla Colombo proseguiranno per viale delle Terme di Caracalla (corsia centrale), piazzale Numa Pompilio, viale Terme di Caracalla (corsia centrale) e piazza di Porta Capena saltando, tra le 8 e le 13, temporaneamente tre fermate (le numero 82353 di viale Porta Ardeatina; 82354 di via Guerrieri e 78870 di viale Baccelli).

Domenica dalle 20:15 processione ai Colli Portuensi. I fedeli partiranno e torneranno da largo Nostra Signora di Coromoto dopo aver percorso viale dei Colli Portuensi, via Ronzoni, via Battistini, via Agnelli, piazzale Morelli e ancora viale dei Colli Portuensi. Possibili deviazioni o limitazioni per i bus della linee 31, 44, 180F e 870.

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