Le strade chiuse a Roma sabato 24 e domenica 25 Gennaio 2026

Tre le manifestazioni in programma sabato 24 gennaio in città, con possibili ripercussioni per la viabilità.

La prima protesta si svolgerà al mattino (dalle 10 alle 13) in piazza di Porta San Giovanni, mentre le altre due sono previste nel pomeriggio rispettivamente in piazza Santi Apostoli e a piazza Risorgimento.

Domenica 25, all’Olimpico, la Roma sfiderà il Milan: scatta dunque il consueto piano di viabilità e trasporti per raggiungere lo stadio.

SABATO 24 GENNAIO

Dalle 16 alle 19:30 è in calendario una manifestazione che da piazza Vittorio Emanuele, all’Esquilino, raggiungerà piazzale Tiburtino.

Entro le 8 di sabato dovrà essere completato lo sgombero delle auto in sosta in piazza Vittorio Emanuele II, nello spazio compreso tra via Principe Eugenio e via Emanuele Filiberto e da qui a via dello Statuto, così come in piazzale Tiburtino.

Il corteo percorrerà via Principe Eugenio, viale Manzoni, via Giolitti, via di Santa Bibiana, piazza di Porta San Lorenzo.

Possibili deviazioni per le linee del trasporto pubblico che attraversano la zona.

DOMENICA 25 GENNAIO

Dalle 8 alle 13, la “Carovana della Pace”, promossa da Azione Cattolica, dalla Basilica di San Giovanni Battista dè Fiorentini raggiungerà piazza San Pietro.

I partecipanti percorreranno via Acciaioli, Corso Vittorio Emanuele II, via del Banco di Santo Spirito, Ponte Sant’Angelo, Lungotevere Castello, via Cardinale dell’Acqua, viale Fratel Aureliano Scafoletti, viale Fratel Porfirio Ciprari, viale Giuseppe Ceccarelli , Lungotevere Castello, piazza Pia, via della Conciliazione. Al passaggio dei fedeli sono possibili temporanee chiusure e rallentamenti.

È prevista la partecipazione di 2000 persone.

ROMA-MILAN E IL PIANO VIABILITÀ E TRASPORTI

Dalle 20:45 all’Olimpico torna la serie A con la sfida tra Roma e Milan.

Come di consueto, già dal primo pomeriggio, scatterà il piano viabilità che prevede l’istituzione di divieti di sosta ad ampio raggio nell’area del Foro Italico.

Interesseranno via Morra di Lavriano; viale dei Gladiatori; piazza Lauro De Bosis; piazzale della Farnesina; via Alberto Blanc; via Tommaso Tittoni; viale Paolo Boselli; viale della Macchia della Farnesina, piazzale e viale Giuseppe Volpi; piazzale e lungotevere Maresciallo Diaz; via Mario Toscano e via Salvatore Contarini; largo Ferraris IV; viale dello Stadio Olimpico; via Edmondo De Amicis; via del Campeggio; piazzale dello Stadio Olimpico; i lungotevere Cadorna e Fellini; viale Antonino di San Giuliano; via Colli della Farnesina; via dei Monti della Farnesina e su piazzale Maresciallo Giardino.

Aree di parcheggi dedicate ai tifosi saranno nelle zone di piazzale Clodio e del Villaggio Olimpico. Possibili chiusure al traffico potranno rendersi necessarie nelle fasi di afflusso e deflusso degli spettatori.

Il trasporto pubblico per l’Olimpico

Lo stadio è raggiungibile in modo sostenibile senz’auto, quindi utilizzando il trasporto pubblico. Sono diciannove i collegamenti che servono l’area: 2 (piazzale Flaminio-piazza Mancini), 23 (via Pincherle-piazzale Clodio), 31 (Laurentina/metro B-piazzale Clodio), 32 (stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento), 53 (che collega il Centro e i Parioli con piazza Mancini), 69 (largo Pugliese-piazzale Clodio), 70 (via Giolitti/Termini-piazzale Clodio), 89 (stazione Sant’Agnese metro B1-piazzale Clodio), 168 (linea attiva solo nei feriali, collega la stazione Tiburtina a largo Maresciallo Diaz), 200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini), 201 (Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini), 226 (Grottarossa-piazza Mancini), 280 (piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini), 301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A), 446 (stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini), 628 (piazza Cesare Baronio-Farnesina), 910 (piazza Indipendenza-piazza della Repubblica metro A-piazza Mancini), 911 (ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini) e 982 (stazione Quattro Venti della ferrovia FL3-viale della XVII Olimpiade).

Ci sono poi le linee 61 (piazza Balsamo Crivelli-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio/metro A), 160 (Montagnola-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio) e 490 (stazione Tiburtina/metro B-Cornelia/metro A) che fermano a piazzale Flaminio/metro A.

Da qui si può proseguire verso lo stadio con il 2. E c’è la 495, che collega la stazione Tiburtina con Valle Aurelia e ferma sia a piazzale Flaminio che a piazzale Clodio.

Per quanto riguarda le metropolitane, la domenica le ultime corse dai capolinea sono alle 23,30. Poi il servizio prosegue su bus con le linee nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la metro C).

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale su atac.roma.it e romamobilita.it .

