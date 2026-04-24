Le strade chiuse a Roma sabato 25 e domenica 26 aprile

Sabato 25 aprile, tra le 8:30 e le 10:30, manifestazione con corteo tra viale Aventino e piazza di Porta San Paolo.

Le strade interessate dalla manifestazione saranno via Licinia, via della Fonte di Fauno, via di Santa Prisca, piazza Albania e viale della Piramide Cestia. Possibili deviazioni per le linee 3, 23, 30, 51, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 96, 118, 160, 280, 628, 715, 716, 719, 775, 780 e C3.

Alle 9, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si recherà presso l’Altare della Patria per deporre una corona di alloro al Sacello del Milite Ignoto.

Per il tempo strettamente necessario alla durata della Cerimonia, sarà disposta la chiusura al traffico veicolare di piazza Venezia.

A partire dalle 7,30 circa, si renderà necessaria la deviazione delle linee in transito nell’area dell’evento: 8, H, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 190F, 492, 628, 715, 716, 781 e 916F.

Alle 10:30 è in programma una cerimonia nel Mausoleo delle Fosse Ardeatine, alla quale prenderanno parte alte cariche istituzionali di governo.

Per esigenze di sicurezza, già dalla notte precedente, dopo la rimozione degli eventuali veicoli parcheggiati, scatteranno i divieti di sosta nelle strade vicine: su alcuni tratti di via Nesazio; in via Ardeatina tra largo Martiri delle Fosse Ardeatine e via Nesazio; in via delle Sette Chiese, tra il civico 304 e largo Martiri delle Fosse Ardeatine, nonché tra Via Ardeatina e il civico 291; infine sul largo Martiri delle Fosse Ardeatine.

Dalle 9:30 è in programma una manifestazione con corteo tra Prati e Trionfale, lungo viale delle Milizie, via Pietro Pomponazzi, largo Trionfale e via Andrea Doria. Possibili rallentamenti per la viabilità, deviazioni o limitazioni per le linee 19Nav, 23, 32, 70, 180F, 490, 492, 495, 590, 913L, 913 e 990.

Alle 10:30, manifestazione con corteo da piazza delle Camelie a via Molfetta. Percorso: via dei Castani, piazza dei Mirti, piazza dei Gerani, via Filippo Parlatore, via Federico Delpino, via Emilio Chiovenda, viale delle Orchidee e via dei Gelsi.

In base alla disciplina di traffico adottata dalle Autorità preposte alla viabilità, si renderanno necessarie deviazioni e/o limitazioni delle linee 5, C5, 14NAV, 106, 313, 450, 451, 542 e 558.

Dalle 16 manifestazione con corteo a Casal Bertone. Partenza e arrivo in piazza di Santa Maria Consolatrice dopo aver percorso via Cesare Ricotti, piazza Tommaso De Cristoforis, piazza di Santa Maria Consolatrice, via Antonio Baldissera, via Giuseppe Pianell, piazza Enrico Cosenz e via Antonio Baldissera. Possibili rallentamenti per la viabilità.

Dalle 17 corteo in zona Torrevecchia da piazza San Zaccaria di Papa a via Taggia, lungo via Federico Borromeo, via dei Barbarigo, via di Sant’Igino Papa, via Stefano Borgia, via Pietro Maffi, via Tommaso Zigliara e via Cogoleto. Possibili rallentamenti tra le altre per le linee 46 e 49.

In serata, tra Porta San Paolo, Piramide Cestia e piazzale Ostiense, si svolgerà la proiezione di film storici sulla pietra lunense della Piramide Cestia.

Alle 18:30 scatterà la chiusura al transito veicolare di via Roberto Persichetti per la predisposizione degli allestimenti necessari alla proiezione cinematografica.

In via Marmorata, sarà disposta la direzione obbligatoria a destra all’incrocio con via Caio Cestio ai veicoli provenienti da via Galvani, eccetto i veicoli ATAC in transito lungo la sede tranviaria; inoltre, direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione con via Raffaele Persichetti ai veicoli ATAC provenienti da via Caio Cestio.

In piazza di Porta San Paolo infine, direzione obbligatoria a destra all’intersezione con via Marmorata.

Alle 20:30 ci sarà l’inizio della proiezione e conseguente chiusura di piazzale Ostiense (lato V. Campo Boario). Per la mezzanotte, è previsto il termine della manifestazione.

EVENTI

Tra le 9 e mezzogiorno, nell’area di Villa Borghese, è in programma la manifestazione sportiva “Virtual Run”.

Limitazioni al transito potranno interessare viale San Paolo del Brasile, viale Fiorello La Guardia, viale Giorgio Washington. Le linee di bus C3, 89, 490, 495 e 590 saranno deviate su viale del Muro Torto e via Luisa di Savoia.

Prevista una deviazione anche per la linea 2 bus. I collegamenti bus 61, 160, 120F e 150F, invece, saranno limitate in via Veneto, senza raggiungere il capolinea di viale Washington.

DOMENICA 26 APRILE

Sono in programma due cerimonie a San Pietro: alle 9, la messa delle ordinazioni presbiteriali in basilica e alle 12 la recita del Regina Coeli con i fedeli riuniti nella piazza.

Sul versante della viabilità, entro la mezzanotte e un minuto scatteranno i divieti di sosta nelle strade intorno a San Pietro.

Poi dalle 6 saranno chiuse al transito largo del Colonnato, via di Porta Angelica; Borgo Pio tra via di Porta Angelica e via del Mascherino; via del Mascherino tra Borgo Pio e via dei Corridori; piazza della Città Leonina, via dei Corridori, via Rusticucci; via della Conciliazione, compresi i controviali da via della Traspontina a piazza Pio XII; piazza Pio XII, via Pfeiffer, largo degli Alicorni, via Paolo VI e piazza del Sant’Uffizio; vicolo del Campanile e via Scossacavalli.

Dalle 7 e sino alla conclusione delle cerimonie, oltre al divieto per la sosta, sarà anche vietato il transito su via Porta Angelica, da Borgo Pio a Borgo Angelico.

In centro, in piazza Santi Apostoli, è in programma una manifestazione dalle 15 alle 18. Entro le 12 sarà necessario completare lo sgombero dei veicoli in sosta sulla piazza tra via Quattro Novembre e vicolo del Piombo dove sarà poi in vigore il divieto di sosta sino alla conclusione.

Dalle 17:30 processione nel rione Monti. Fino alle 19 chiusure al traffico in via della Madonna ai Monti, via Leonina, via Urbana, via Panisperna, via dei Capocci, piazza e via degli Zingari, via del Boschetto e vicolo e via dei Serpenti. Possibili deviazioni o limitazioni per le linee 70 e 71.

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