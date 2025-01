Le strade chiuse a Roma sabato 25 e domenica 26 gennaio

Domenica appuntamento con la terza domenica ecologica che prevede il blocco della circolazione per tutti i veicoli inquinanti nella “Fascia Verde”.

Sabato proseguono le potature in piazza Benedetto Cairoli e inizia l’intervento sulla rete tramviaria in via Cavour. Via dei Fori Imperiali sarà isola pedonale per l’intero weekend. Tutte le informazioni sulla viabilità e i trasporti.

SABATO 25 GENNAIO

Proseguno anche sabato le potature in piazza Benedetto Cairoli, tra le ore 7 e le 15. Per l’intervento (al via da venerdì) previste modifiche di viabilità. In via Arenula chiusa la corsia tramviaria all’altezza di piazza Benedetto Cairoli.

I tram della linea 8 saranno sostituiti da bus, mentre la linea 781 limiterà le corse in via del Teatro Marcello, dove effettuerà la fermata di capolinea accanto agli stalli di 44 e 716.

Sabato e domenica, come ogni ultimo fine settimana del mese, via dei Fori Imperiali sarà isola pedonale per l’intero weekend.

Deviate le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118 (sabato anche la 117). Nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica, cambio di percorso anche per la nMB.

Da sabato 25 gennaio al 2 febbraio in programma lavori di manutenzione sulla rete tramviaria in via Cavour. Prevista la chiusura della strada da piazza dell’Esquilino in direzione di piazza dei Cinquecento. Modifiche alla viabilità e devizioni bus. Maggiori informazioni .

Dalle ore 15 alle 19 in programma un corteo da piazza Vittorio Emanuele a largo Corrado Ricci. Entro le 8 di sabato scatteranno divieti di sosta nelle seguenti strade: piazza Vittorio Emanuele II, tra via Napoleone III e via dello Statuto, così come tra via Leopardi e via Buonarroti; via Liberiana, tra via Cavour e l’incrocio con via Merulana; piazza dell’Esquilino, tra via Cavour e via Urbana; via degli Annibaldi, tra via Cavour e via Frangipane; largo Corrado Ricci. Possibili deviazioni per alcune linee bus. Maggiori informazioni .

Sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Dalle ore 21 di sabato 25 alle ore 21 di domenica 26 gennaio i treni potranno registrare cancellazioni o variazioni. Maggiori informazioni .

DOMENICA 26 GENNAIO

Domenica 26 gennaio è in programma la terza delle cinque domeniche ecologiche.

Previsto il blocco della circolazione per tutti i veicoli inquinanti nella “Fascia Verde” con le modalità che saranno indicate da un’apposita ordinanza.

In programma anche l’evento I cammini verso Roma, che vedrà la partecipazione di centinaia di camminatori lungo i tre principali itinerari giubilari.

Corteo in Centro, da piazza della Chiesa Nuova a piazza San Pietro, in occasione della “Giornata della Pace”.

Interessati corso Vittorio Emanuele II, largo Ottavio Tassoni, via del Banco di Santo Spirito, Ponte Sant’Angelo, piazza Pia e via della Conciliazione. Possibili rallentamenti.

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità

