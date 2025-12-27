Le strade chiuse a Roma sabato 27 e domenica 28 Dicembre

Un fine settimana denso di appuntamenti religiosi e cantieri, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità cittadina. Tra celebrazioni solenni, pedonalizzazioni e lavori stradali, Roma si prepara a giornate complesse sul fronte del traffico.

Oggi, sabato 27 dicembre, alle ore 11, la Basilica di San Giovanni in Laterano ospiterà la celebrazione eucaristica con il rito di chiusura della Porta Santa. L’evento, che richiamerà numerosi fedeli, comporterà possibili rallentamenti e difficoltà di circolazione nell’area circostante.

Sono previsti divieti di sosta e transito in piazza Giovanni Paolo II, piazza di San Giovanni in Laterano, piazza di Porta San Giovanni e nel parcheggio antistante la Scala Santa.

Domani, domenica 28 dicembre, sarà invece la Basilica di San Paolo Fuori le Mura a essere interessata dalla cerimonia di chiusura della Porta Santa. Anche in questo caso, l’afflusso di fedeli potrebbe causare disagi alla viabilità nelle strade limitrofe.

Sul fronte della mobilità urbana, prosegue la pedonalizzazione integrale di via dei Fori Imperiali, in programma per sabato 27 e domenica 28 dicembre, come avviene ogni ultimo fine settimana del mese.

Le modifiche interessano anche il trasporto pubblico: deviate le linee bus 51, 75, 85, 87 e 118.

In orario notturno cambia percorso la linea nMB, mentre nella giornata di sabato subirà variazioni anche la linea 117, normalmente non attiva nei giorni festivi.

Aggiornamenti sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

Disagi anche all’Eur, dove fino al 31 dicembre sono in corso lavori stradali in viale del Pattinaggio. Il cantiere comporta divieti di fermata e sosta, restringimenti della carreggiata e l’introduzione del limite di velocità a 30 km/h, in due fasce orarie: dalle 9 alle 16 e dalle 22 alle 6.

Attenzione infine alle Zone a traffico limitato: fino al 6 gennaio la Ztl diurna del Centro sarà attiva tutti i giorni dalle 6.30 alle 18, mentre quella del Tridente resterà in vigore dalle 6.30 alle 20. Confermati gli orari ordinari per la Ztl di Trastevere, le notturne di Trastevere, San Lorenzo, Centro e Testaccio, oltre alla Fascia Verde e alla Ztl Vam.

Per la notte di San Silvestro è prevista un’attivazione straordinaria della Ztl centrale (Centro e Tridente), che resterà in funzione senza interruzioni dalle 6.30 del 31 dicembre alle 6.30 del 1° gennaio.

