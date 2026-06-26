Le strade chiuse a Roma sabato 27 e domenica 28 giugno

Nel fine settimana sono in programma le “Celebrazione 80 Anni Vespa”, lo sciopero del settore taxi, diversi eventi e manifestazioni. Ecco alcune informazioni su viabilità e trasporto pubblico nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 giugno.

SABATO 27

Previsto lo sciopero di 24 ore per il settore taxi. La protesta si svolgerà nel rispetto delle fasce di garanzia previste da mezzanotte alle 8 e dalle 22 a mezzanotte. Lo stop si concentrerà quindi dalle 8 alle 22.

Dalle 6 alle 12:30 in Centro è in programma l’evento “Celebrazione 80 Anni Vespa“. Saranno momentaneamente chiuse al transito viale delle Terme di Caracalla, piazzale di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via San Venanzio, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via della Greca, via del Circo Massimo, viale Aventino, viale Baccelli, largo delle Terme di Caracalla. Previste nelle stesse ore deviazioni o limitazioni di percorso per le linee H, 3, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 75, 80, 81, 83, 85,87, 118, 160, 170, 492, 628, 671, 714, 715, 716, 781, 792, 916 e C3.

Dalle 8 manifestazione con corteo da piazza Vittorio Emanuele ai Fori Imperiali. All’iniziativa è previta la partecipazione di 500 persone: sfileranno lungo via dello Statuto, piazza Santa Maria Maggiore, via Liberiana, piazza dell’Esquilino e via Cavour. Possibili rallentamenti per la viabilità.

Dalle 21 alle 23 nell’area museale del Tempio di Venere e Roma, all’interno del Parco Archeologico del Colosseo, si terrà la 38° edizione del Premio Marisa Bellisario “Donne che fanno la differenza”.

Entro le 00:30 di sabato e sino al termine dell’evento, si provvederà allo sgombero di tutti i veicoli in sosta, (escluso disabili e a targa diplomatica), anche tramite la rimozione forzata, in via di S. Gregorio, ambo i lati tra piazza di Porta Capena e piazza del Colosseo, in via Celio Vibenna, tra via di San Gregorio a piazza del Colosseo, in piazza del Colosseo, sulla via Sacra, in via di San Bonaventura, ambo i lati, per circa 200 metri da via Sacra, in via dei Fori Imperiali, ambo i lati, tra piazza del Colosseo e largo Corrado Ricci, in via Clivio Venere Felice, in piazza S. Francesca Romana e largo Gaetana Agnesi.

Dalle 18.30 inoltre, si provvederà alla temporanea chiusura del transito veicolare, per il tempo strettamente necessario, in occasione dell’arrivo ed uscita degli ospiti, di via Celio Vibenna e via di San Gregorio (nella sola direttrice da piazza del Colosseo a piazza di Porta Capena).

DOMENICA 28

Dalle 8 alle 13 si svolgerà una manifestazione con corteo che, partendo da piazza Vittorio Emanuele II (tratto tra via Napoleone III e via dello Statuto) giungerà in via dei Fori Imperiali (100 metri prima di via di S. Pietro in Carcere), percorrendo via dello Statuto, piazza Santa Maria Maggiore, via Liberiana, piazza dell’Esquilino e via Cavour. All’iniziativa è prevista la partecipazione di 500 persone. Si renderanno necessari provvedimenti di deviazione e/o limitazione per le linee bus 514, 16, 70, 71, 75, 105, 360, 590, 649, 714 e C3.

Dalle 11 di domenica fino a cessate necessità di martedì 30 giugno, per consentire lo svolgimento dei festeggiamenti dei Santi Pietro e Paolo, patroni della Capitale, nella basilica di San Paolo Fuori le Mura, verrà chiusa al traffico veicolare via Ostiense, nel tratto compreso tra via Giustiniano Imperatore e via Giulio Rocco. Trasporto pubblico, saranno deviate le linee di bus 23, 769, 792, nMB, nME. Solo domenica anche la C8.

In occasione della 14a edizione del Rally di Roma Capitale 2026 che si svolgerà dal 2 al 5 luglio, in abbinamento con la Coppa di Zona Rally con gare valide per il campionato Europeo Rally e per il campionato Italiano Rally, è stato autorizzato l’avvio delle opere di allestimento delle strutture che prevedono lo scarico materiali e l’avvio delle operazioni in viale del Monte Oppio e nelle aree dell’Eur.

Dalle 7 del 28 giugno, le operazioni interesseranno viale dell’Industria (da via delle Tre Fontane a piazza John Kennedy,) piazzale dell’Industria, piazza John Kennedy, viale della Pittura intero tratto, viale della Letteratura, viale della Civiltà del Lavoro (da piazzale Kennedy a via Cristoforo Colombo)e via Montaigne intero tratto.

Dal 30 giugno, saranno inoltre coinvolte via Ciro il Grande (da viale dell’Agricoltura al civico 16) e dalle 20 di lunedì 29 giugno sarà interessata l’area di via del Monte Oppio. Dal primo luglio 2026, viale Europa (da viale Pasteur a viale Umberto Tupini).

Aggiornamenti sulle pagine dei siti Atac e Roma Servizi per la Mobilità .

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