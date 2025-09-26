Le strade chiuse a Roma sabato 27 e domenica 28 settembre

Nella giornata di sabato sono in programma diversi cortei (Centro, zona Fiera di Roma e Quarticciolo) che comporteranno modifiche alla viabilità. Diverse anche le manifestazioni culturali e sportive, mentre a San Pietro per l’intero weekend si terrà il Giubileo dei catechisti.

Domenica, invece, sfilata di auto storiche tra l’Eur e il Centro e, sempre all’Eur, il “Green skate day 2025”. Variazioni alla viabilità anche in zona Olimpico per la gara Roma-Verona prevista alle 15. Tutte le informazioni sulla mobilità e i trasporti.

SABATO 27 SETTEMBRE

Per una manifestazione sportiva nell’area delle Terme di Caracalla, attivi divieti di sosta e chiusure temporanee. Modifiche anche per la linea bus 160. Maggiori informazioni .

Nel quartiere Coppedè, fino a domenica, celebrazioni per il centenario. Dalle ore 8 di sabato e fino a domenica, previsti divieti di sosta in via Brenta (da via Tagliamento a piazza Mincio), via Dora e via Tanaro (tra via Arno e piazza Mincio). Dalle ore 9 di domenica le stesse strade saranno invece chiuse al traffico.

Fino a domenica, appuntamento con il Giubileo dei catechisti. Nell’area di San Pietro previste modifiche alla viabilità. In particolare, sarà attiva un’area di sicurezza con varchi attorno alla Basilica che comporterà la chiusura delle principali vie d’accesso. Maggiori informazioni.

Dalle ore 10 alle 13.30 è in programma un corteo dalla stazione FS di Fiera di Roma (area parcheggio) a via Cesare Chiodi. Previsti divieti di sosta e possibili chiusure.

Nel weekend, per un evento commerciale, chiusa al traffico via del Crocifisso, in zona Gregorio VII.

Dalle ore 15 alle 18.30, un corteo sfilerà da piazza Vittorio Emanuele II a via dei Fori Imperiali/via di San Pietro in Carcere. La manifestazione passerà anche da via dello Statuto, largo Brancaccio, via Giovanni Lanza, via Cavour e largo Corrado Ricci. Entro le ore 12 è previsto lo sgombero dei veicoli in sosta su piazza Vittorio Emanuele II (tra via dello Statuto e via Napoleone III e tra via dello Statuto a via Buonarroti), via dello Statuto e largo Corrado Ricci. Deviate le linee bus 16, 75, 117, 360, 590, 649, 714, C3.

Anche sabato, all’Ambasciata francese di piazza Farnese, si terranno le “Giornate europee del Patrimonio”, al via da venerdì. Un’area di massima sicurezza è stata fra da piazza Farnese, via dei Farnesi, via del Mascherone e via Giulia (in corrispondenza dell’Ambasciata). Divieti di sosta e di transito su diverse strade limitrofe. Maggiori informazioni .

Dalle ore 16, a piazza Santi Apostoli, è previsto un evento musicale in favore del popolo palestinese. Possibili rallentamenti per la viabilità.

Al Quarticciolo, dalle ore 17, manifestazione con corteo per l’inaugurazione del Parco Don Modesto da Veglia. Il corteo passerà da via Trani, via Molfetta, via Canne della Battaglia, via Locorotondo, via Candela, via Molfetta, viale Palmiro Togliatti, via delle Palme, via Pietro Romualdo Pirotta, via Prenestina, via dei Larici e via Prenestina. Possibili deviazioni o fermi a vista per le linee bus 14Nav, 113, 313, 450, 451, 508 e 556.

Proseguono anche sabato e domenica le modifiche alla circolazione ferroviaria, attive da venerdì, tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense, a causa dei lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per la fermata di Pigneto. Variazioni in particolare per la linea FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto e FL3 Roma – Cesano/Viterbo. Maggiori informazioni .

DOMENICA 28 SETTEMBRE

Sfilata di auto storiche, con possibili chiusure temporanee, tra l’Eur e il Centro nella fascia oraria 9-15. Le auto passeranno da viale della Civiltà del Lavoro, viale Beethoven, viale Asia, viale Shakespeare, viale Europa, la Colombo, viale delle Terme di Caracalla, viale Aventino, via del Circo Massimo, via Petroselli, via del Foro Olitorio, i lungotevere Pierleoni, de’ Cenci, Vallati, Tebaldi, Sangallo, Tor di Nona, Marzio, in Augusta, Arnaldo da Brescia e Michelangelo, Passeggiata di Ripetta, Ponte Pietro Nenni e Ponte Regina Margherita.

All’Eur, da mezzogiorno, si terrà l’evento sportivo “Green skate day 2025”. Percorso: piazzale dell’Industria, piazza Kennedy, viale della Letteratura, viale dell’Arte, viale Europa, viale Beethoven, viale Asia e arrivo al centro congressi “La Nuvola”. Possibili deviazioni o limitazioni, fino alle ore 13, per le linee bus 30, 31, 73, 671, 705, 708, 712, 714, 724, 762, 763L, 767, 779F, 780, 788, 791 e C7.

Alle ore 15, all’Olimpico, si gioca Roma-Verona. Già diverse ore prima della gara divieti di sosta e chiusure “a vista”, ovvero solo in caso di necessità, nelle strade attorno allo stadio. Per motivi di ordine e sicurezza pubblica, su via De Amicis, oltre al divieto di sosta, scatterà il senso unico da via della Camilluccia a piazzale dello Stadio Olimpico. Aree di parcheggio dedicate agli spettatori nelle zone di piazzale Clodio e Villaggio Olimpico. 19 i collegamenti del trasporto pubblico che permettono di raggiungere l’area dello stadio: 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911, 982. Maggiori informazioni .

