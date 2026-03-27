Le strade chiuse a Roma sabato 28 e domenica 29 marzo

Roma si prepara a un fine settimana fuori dall’ordinario. Sabato 28 e domenica 29 marzo la Capitale sarà attraversata da cortei, processioni religiose e la consueta domenica ecologica, con chiusure al traffico nella Fascia Verde e deviazioni del trasporto pubblico che metteranno a dura prova la pazienza di automobilisti e pendolari.

Sabato: cortei e manifestazioni in centro

Il weekend prende il via sabato pomeriggio, quando circa 15mila persone sfileranno in un grande corteo da piazza della Repubblica fino a piazza di Porta San Giovanni.

Il percorso, che si snoderà lungo viale Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino e via Merulana, promette rallentamenti e deviazioni per numerose linee del trasporto pubblico, comprese le principali linee bus e i tram.

In mattinata, dalle 12 alle 14, un piccolo corteo anticipatorio partirà da piazza del Colosseo per dirigersi verso piazza della Repubblica: una cinquantina di partecipanti percorrerà vie storiche del centro come via degli Annibaldi e viale Einaudi. Anche in questo caso i bus subiranno modifiche temporanee di percorso.

Dal mattino scatteranno anche i divieti di sosta con rimozione in strade strategiche come via Emanuele Filiberto e viale Carlo Felice, per agevolare il passaggio dei cortei.

Domenica: fede e sport, tra la benedizione e la Vertical Race

Domenica 29 marzo la città vivrà la sua ultima domenica ecologica della stagione 2025-2026, con stop al traffico nella Fascia Verde e numerosi eventi che richiederanno particolare attenzione.

Alle 10, in piazza San Pietro, Papa Leone XIV darà il via alla Settimana Santa con la benedizione di palme e ulivi, seguita dalla celebrazione eucaristica della Passione di Cristo.

Alle 12, come di consueto, si terrà l’Angelus, con migliaia di fedeli attesi in piazza. Per garantire sicurezza e ordine, molte strade del centro storico, compresi i borghi intorno al Vaticano, saranno chiuse al traffico fin dalle prime ore del mattino.

Parallelamente, si svolgerà la Vertical Race, gara podistica di dieci chilometri promossa dalla Fondazione Vertical per la ricerca sulle lesioni midollari.

La corsa partirà da viale della XVII Olimpiade alle 9 e attraverserà quartieri come Flaminio, Prati e Della Vittoria, passando per viale De Coubertin, via Guido Reni, lungotevere e viale Mazzini. Il percorso comporterà chiusure temporanee e deviazioni per 14 linee di trasporto pubblico tra le 8 e le 11.30.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, un’altra manifestazione partirà da piazza Vittorio Emanuele e raggiungerà piazza San Giovanni attraverso via Emanuele Filiberto. Saranno previste limitazioni di sosta e modifiche alla circolazione per consentire il passaggio dei partecipanti.

Contemporaneamente, dalle 16 alle 18, una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli indetta da “Luce dell’Iran” limiterà l’accesso e la sosta veicolare nella zona, fatta eccezione per mezzi autorizzati e veicoli di persone con disabilità.

Processioni nei quartieri

Non mancano le celebrazioni religiose nei territori: a Torrevecchia, al Prenestino e a Centocelle, i fedeli sfileranno lungo percorsi prestabiliti, con possibili rallentamenti o deviazioni temporanee delle linee bus. Anche in queste aree saranno adottati provvedimenti di chiusura temporanea per garantire sicurezza e fluidità dei cortei.

Una città in movimento, tra fede, sport e proteste

Per residenti e turisti, il consiglio è chiaro: pianificare gli spostamenti con anticipo, consultare i percorsi alternativi dei mezzi pubblici e prestare attenzione ai divieti di sosta.

Un fine settimana intenso, dove la Capitale si ferma tra fede, sport e partecipazione civica, offrendo uno spaccato della complessità di una città che, per due giorni, cammina tra le strade chiuse e le piazze piene di vita.

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