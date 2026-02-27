Le strade chiuse a Roma sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo

Durante il weekend sono previsti cortei, grandi eventi e modifiche per cantieri: ecco alcune informazioni per muoversi in città.

Sabato 28 febbraio

POTATURE E LAVORI

Prosegue l’intervento sulle alberature della circonvallazione Gianicolense.

Nei due giorni, il tram 8 sarà sostituito da bus navetta tra la stazione Trastevere e il Casaletto. Servizio tram regolare tra stazione Trastevere e piazza Venezia.

I tram alla stazione di Trastevere arriveranno e partiranno da piazza Flavio Biondo, fronte stazione.

I bus navetta faranno queste fermate:

– stazione Trastevere: piazza Flavio Biondo, capolinea Atac di fronte alla stazione;

– circonvallazione Gianicolense: corsie laterali in entrambi i sensi di marcia, come la linea bus n8;

– Casaletto: corsia laterale come la linea bus 088.

Attenzione però, tra le 7 e le 18, ovvero nella fascia oraria programmata per le potature, Atac fa sapere che le navette sostitutive dell’8 nella giornata di sabato limiteranno le corse in piazza San Giovanni di Dio; mentre nella giornata di domenica, con una deviazione, raggiungeranno comunque il capolinea del Casaletto dove faranno capolinea in concomitanza con la linea 088.

Nelle stesse ore (7-18), per le chiusure sulla Gianicolense previste anche deviazioni per le linee di bus lì normalmente in transito.

Sarà interdetto il transito veicolare nel tratto compreso tra via Ottavio Gasparri e via del Casaletto (carreggiata in direzione via del Casaletto), e tra via del Casaletto e viale dei Colli Portuensi (carreggiata direzione viale di Trastevere).

Potature anche in Centro a Passeggiata di Ripetta. Previsti divieti di sosta e la chiusura della strada nel tratto da lungotevere in Augusta a via della Penna.

Dalle 8 alle 12, nell’ambito dei lavori per la nuova linea tramviaria, su viale Togliatti sarà vietato il transito nel tratto di strada tra via dell’Incoronata e via Molfetta nella carreggiata in direzione Prenestina, compreso il ramo di collegamento tra le due carreggiate all’altezza di via Molfetta.

Per il trasporto pubblico, previste modifiche per le linee 14 Nav, 450, 451, 508 e 556. In arrivo dai rispettivi capolinea di Togliatti, Alessandrino, Cinecittà, Ponte Mammolo e Gardenie, saranno deviate lungo viale Alessandrino e via Molfetta. Disattivate due fermate in viale Togliatti e via Molfetta.

MANIFESTAZIONI

Manifestazione con corteo in Centro. Alle 14 circa diecimila persone partiranno da piazza della Repubblica per arrivare in piazza di Porta San Giovanni dopo aver percorso viale Luigi Einaudi, viale Enrico de Nicola, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore e via Merulana.

Fino alle 20, possibili chiusure al traffico, deviazioni o limitazioni per trenta linee del trasporto pubblico. Si tratta dei collegamenti 3, 5, 14, 16, 40, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 81, 82, 85, 87, 92, 105, 117, 170, 223, 360, 590, 649, 714, 792, 910, H, C2 e C3.

Alla Garbatella è in programma una manifestazione con corteo da largo delle Sette Chiese a via Ostiense angolo Ponte Settimia Spizzichino.

All’iniziativa è prevista la partecipazione di circa 500 persone: percorreranno via Enrico Cravero, piazza Bartolomeo Romano, via Edgardo Ferrati, via Caffaro, la circonvallazione Ostiense, via Girolamo Benzoni, via Pellegrino Matteucci e via Ostiense.

Dalle 14:30 possibili rallentamenti per la viabilità della zona. Possibili temporanee deviazioni per le linee di bus 23, 96, 669, 670, 715, 716, 769, 780 e 792.

Dalle 17, è in agenda una cerimonia commemorativa a Cinecittà. Previsto un corteo con partenza e arrivo in piazza San Giovanni Bosco e passaggio lungo viale Marco Fulvio Nobiliore, via Flavio Stilicone, via Licinio Murena, via Scribonio Curione, viale e piazza dei Consoli e viale San Giovanni Bosco.

Possibili rallentamenti per la viabilità della zona. Possibile una temporanea deviazione per la linea di bus 558.

Domenica 1° marzo

Per potature sulla Gianicolense, stop alla circolazione tra via San Girolamo Emiliani e piazza San Giovanni di Dio, ma solo in direzione di via del Casaletto.

Si corre la mezza maratona Roma-Ostia, con chiusure tra l’Eur e la Colombo e la deviazione di 28 linee bus. Tutti i dettagli nell’articolo pubblicato sull’argomento.

Alle 16, Papa Leone XIV svolgerà una visita pastorale in via Manfredonia, al Prenestino, nella parrocchia dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo.

Dalla mezzanotte tra sabato e domenica scatteranno divieti di sosta con rimozione nei seguenti tratti stradali: via Manfredonia, tra via Prenestina e largo Mola di Bari; via Conversano, tra via Trani e via Manfredonia; via Ascoli Satriano, tra via Manfredonia e via Palmiro Togliatti.

Dalle 15:30 possibili deviazioni o limitazioni per le linee 14NAV, 075, 150F, 313, 450, 451, 508 e 556.

Alle 20:45, all’Olimpico, torna la serie A con la sfida tra Roma e Juventus. Divieti di sosta sulle strade a ridosso dell’impianto del Foro Italico.

Per questa partita le limitazioni al parcheggio interesseranno anche il lungotevere della Vittoria (lato fiume).

Possibili chiusure al traffico nelle fasi di afflusso e deflusso degli spettatori.

Il trasporto pubblico per l’Olimpico

Lo stadio è raggiungibile in modo sostenibile senz’auto, quindi utilizzando il trasporto pubblico.

Sono diciannove i collegamenti che servono l’area: 2 (piazzale Flaminio-piazza Mancini), 23 (via Pincherle-piazzale Clodio), 31 (Laurentina/metro B-piazzale Clodio), 32 (stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento), 53 (che collega il Centro e i Parioli con piazza Mancini), 69 (largo Pugliese-piazzale Clodio), 70 (via Giolitti/Termini-piazzale Clodio), 89 (stazione Sant’Agnese metro B1-piazzale Clodio), 200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini), 201 (Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini), 226 (Grottarossa-piazza Mancini), 280 (piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini), 301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A), 446 (stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini), 628 (piazza Cesare Baronio-Farnesina), 910 (piazza Indipendenza-piazza della Repubblica metro A-piazza Mancini), 911 (ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini) e 982 (stazione Quattro Venti della ferrovia FL3-viale della XVII Olimpiade).

Ci sono poi le linee 61 (piazza Balsamo Crivelli-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio/metro A), 160 (Montagnola-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio) e 490 (stazione Tiburtina/metro B-Cornelia/metro A) che fermano a piazzale Flaminio/metro A.

Da qui si può proseguire verso lo stadio con il 2. E c’è la 495, che collega la stazione Tiburtina con Valle Aurelia e ferma sia a piazzale Flaminio che a piazzale Clodio.

Per quanto riguarda le metropolitane, la domenica le ultime corse dai capolinea sono alle 23:30. Poi il servizio prosegue, come ogni notte, su bus con le linee nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la metro C).

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale su atac.roma.it e romamobilita.it .

