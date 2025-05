Le strade chiuse a Roma sabato 3 e domenica 4 maggio

Questo weekend modifiche alla viabilità soprattutto nella giornata di domenica. Al mattino è in programma la “Corri a Tor Vergata”, con chiusure al traffico e deviazioni per il trasporto pubblico.

Manifestazioni sono previste anche in zona Circo Massimo e Fori Imperiali. Sempre domenica, alle 18, si gioca Roma-Fiorentina allo stadio Olimpico. Tutte le informazioni sulla viabilità e i trasporti.

SABATO 3 MAGGIO

Per lavori manutenzione, modifiche alla circolazione ferroviaria sulle linee Roma Ostiense – Vigna Clara e Roma – Viterbo. Per tutta la giornata di sabato sono previste variazioni, limitazioni di percorso, cancellazioni e corse con bus. Maggiori informazioni .

DOMENICA 4 MAGGIO

La mattina di domenica, dalle ore 7.30 alle 11.30, modifiche alla viabilità per la gara podistica “Corri a Tor Vergata”. Chiuse al traffico via della Sorbona, via Fontanile di Carcaricola, via Stanford, via Columbia, via Cambridge, viale Heidelberg, via Montpellier, via Cracovia, via Salamanca, viale Pietro Gismondi, viale dell’Archiginnasio e viale Guido Carli. Deviazioni per le linee del trasporto pubblico.

Dalle ore 9 alle 14 manifestazione di varie associazioni latino americane da largo Corrado Ricci a via di San Pietro in Carcere, percorrendo via dei Fori Imperiali. Su largo Corrado Ricci, la Questura ha disposto il divieto di sosta h24 già dalle ore 6 con sgombero (esclusi veicoli persone con disabilità e a targa diplomatica). Maggiori informazioni .

Al Circo Massimo, in piazzale Ugo La Malfa, manifestazione dalle ore 10 alle 13. Possibili deviazioni o limitazioni per le linee bus 51, 81 , 85, 87, 118, 160, 628, 715, C3. Divieti di sosta e possibili chiusure sulla piazza.

A Ostia, manifestazione socio-culturale in viale delle Repubbliche Marinare. La strada sarà chiusa da corso Duca di Genova al lungomare Paolo Toscanelli. Modifiche di percorso tutta la giornata per la linea bus 05. Maggiori informazioni .

Alle ore 18, allo stadio Olimpico, si gioca la gara di serie A tra Roma e Fiorentina. Come sempre, divieti di sosta ad ampio raggio nell’area del Foro Italico già diverse ore prima della partita.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, è possibile raggiungere lo stadio con 18 collegamenti: 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911 e 982.

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.