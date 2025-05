Le strade chiuse a Roma sabato 31 maggio e domenica 1 giugno

Weekend con al centro gli eventi per il Giubileo delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani e l’ultima tappa del Giro d’Italia. Da tenere in considerazione anche le modifiche alla viabilità in vista della Festa della Repubblica del 2 giugno.

Per il resto, sabato variazioni anche per un corteo a tappe (dalla Sapienza a piazzale Ostiense) e il concerto di Liberato al Circo Massimo. Tutte le informazioni sulla mobilità e i trasporti.

SABATO 31 MAGGIO

Dalle ore 22 di venerdì 30 alle 6 di sabato 31 maggio, per lavori di manutenzione su via Cassia, tra via Cassia Nuova e via dell’Acqua Traversa (in direzione di piazza dei Giuochi Delfici), prevista la chiusura della strada.

Dalle ore 13 alle 14, sfilerà un corteo da piazzale Aldo Moro a piazza Vittorio Emanuele II. In piazza Vittorio, i circa 2mila partecipanti previsti si uniranno alla manifestazione che alle 14 partirà in direzione di piazzale Ostiense. Il secondo corteo di circa 20mila persone procederà sul percorso di via dello Statuto, via Merulana, via Labicana, piazza del Colosseo, via Claudia, via della Navicella, piazza di Porta Metronia, via Druso, piazzale Numa Pompilio, via Antoniniana, viale guido Baccelli e viale Giotto per raggiungere piazzale Ostiense.

Entro la mezzanotte del 31 maggio (la notte tra venerdì e sabato) dovrà essere completato lo sgombero di eventuali veicoli in sosta su piazzale Aldo Moro e piazza Vittorio Emanuele II, tra via Napoleone III e piazza Principe Eugenio, in via Emanuele Filiberto, tra piazza Vittorio e viale Manzoni, in via dello Statuto e in piazzale Ostiense. Le postazioni taxi in piazzale Aldo Moro e piazzale Ostiense dovranno essere trasferite. Previste chiusure al traffico e possibili deviazioni per i percorsi del trasporto pubblico. Maggiori informazioni .

Da venerdì 30 maggio a domenica 1 giugno si svolge il Giubileo delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani. Coinvolte l’area di San Pietro e le principali piazze cittadine. Le informazioni su come spostarsi con il trasporto pubblico.

In vista delle celebrazioni per la Festa della Repubblica di lunedì 2 giugno, nel fine settimana saranno attivate progressivamente modifiche alla viabilità. Maggiori informazioni .

Alle ore 21, al Circo Massimo, è in programma il concerto di Liberato. Dalle 14 di venerdì e fino a domenica è prevista la chiusura al traffico di via dei Cerchi (tratto piazza di Porta Capena – via dell’Ara Massima di Ercole). Dalle 20.30 di venerdì chiusure anche in via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca, via dell’Ara Massima di Ercole, lungotevere Aventino/Santa Maria in Cosmedin (corsia preferenziale da piazza dell’Emporio a via della Greca). Sabato, dalle 18, chiusa via di San Gregorio.

Previste modifiche per le linee bus 30, 44, 51, 75, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781, C3, n716, nMC e nME. Dalle ore 22 di sabato chiusa stazione metro B di Circo Massimo. Maggiori informazioni .

Da ricordare che, dal 31 maggio al 2 giugno, i lavori serali sulla metro C sono sospesi: ultime corse, come per le altre linee metro, alle 23.30 (sabato 31 all’1.30 di notte).

DOMENICA 1 GIUGNO

Modifiche alla circolazione ferroviaria, dalle 8.30 alle 11, sulla linea FL8 Roma-Nettuno. Previste limitazioni di percorso dei treni. Maggiori informazioni .

Dalle ore 15 si corre l’ultima tappa del Giro d’Italia con partenza dal Vaticano, passaggio a Ostia e poi circuito in centro.

Previsti già da sabato divieti di sosta in diverse zone e poi chiusure a partire da domenica mattina. Modifiche al percorso per 66 linee, tra bus e tram, e 4 linee gestite dagli operatori privati (Bis e Sap). Maggiori informazioni .

Alle ore 15, nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, in piazza del Quirinale si svolgerà il cambio della guardia in forma solenne a cavallo. Possibili chiusure e deviazioni via del Quirinale, salita di Montecavallo e via XX Settembre.

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.