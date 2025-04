Le strade chiuse a Roma sabato 5 e domenica 6 Aprile

Anche questo weekend sono in programma modifiche alla viabilità per le potature sulla circonvallazione Gianicolense, a cui si aggiungono anche lavori a piazza Flavio Biondo. Nella giornata di sabato corteo da piazza Vittorio Emanuele II a via dei Fori Imperiali, con chiusure e sgombero di veicoli.

Domenica si corre la “Run for autism” in Centro. Modifiche alla viabilità anche nell’area di San Pietro per il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità. Tutte le informazioni sulla viabilità e i trasporti.

SABATO 5 APRILE

Proseguono le potature sulla circonvallazione Gianicolense. Questo fine settimana modifiche alla viabilità anche per dei lavori davanti a piazza Flavio Biondo. Nella giornata di sabato, e fino alle 7.30 di domenica, I tram 3 e 8 saranno sostituiti da bus e la linea bus 781 sposterà il capolinea da piazza Venezia a via del Teatro Marcello. Ancora sabato, nella fascia oraria 7-18, a causa della parziale chiusura della Gianicolense, deviate le linee 8bus, C6, H, 228, 710, 719, 773, 774, 786, 791 e 792. Maggiori informazioni .

Dalle ore 13 alle 18 previsto corteo da piazza Vittorio Emanuele II a via dei Fori Imperiali, attraversando via dello Statuto, largo Brancaccio, via Giovanni Lanza, via Cavour e largo Corrado Ricci. Entro le ore 10 la Polizia locale disporrà chiusure e lo sgombero di tutti i veicoli in sosta (escluso disabili e a targa diplomatica) in piazza Vittorio Emanuele II (tra via dello Statuto e via Napoleone III e tra via dello Statuto e via Foscolo), via dello Statuto, via degli Annibaldi (divieto di sosta tra via Cavour e via Frangipane) e largo Corrado Ricci. Possibili deviazioni per le linee bus 16, 75, 117, 360, 590, 649, 714 e C3. Dalle ore 12.30 spostamenti per le linee 51, 85, 87 e 118. Maggiori informazioni .

Fino a domenica è in programma Romics alla Fiera di Roma, la rassegna dedicata al fumetto. Possibili rallentamenti sulla Portuense e sulla Roma-Fiumicino. Previsti 10 treni straordinari per raggiungere l’evento. Maggiori informazioni .

Per la realizzazione della nuova fermata di interscambio Roma Pigneto – e nello specifico per la demolizione del cavalcavia di via del Pigneto – da venerdì 4 a lunedì 7 aprile sulla circonvallazione Casilina Est chiusa la carreggiata da via del Pigneto a via De Magistris. Deviazioni per le linee 105, MC e, di notte, N11. Sempre a causa dei lavori, tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense, stop della circolazione ferroviaria anche questo weekend. Maggiori informazioni .

Da ricordare che anche il sabato, oltre al venerdì, l’orario della metropolitana viene prolungato fino all’1.30 di notte. Sulla linea C, per lavori, dalle ore 21 bus al posto dei treni. Orario prolungato anche per il tram 8 (sostituito da bus sabato per le potature sulla Gianicolense): ultima corsa da piazza Venezia alle ore 3.29, dal Casaletto alle 3.

DOMENICA 6 APRILE

Per il mercato di Porta Portese, sono in programma le consuete deviazioni festive delle linee di bus 170, 719 e 781. Maggiori informazioni .

Via dei Fori Imperiali, come sempre, sarà isola pedonale. Deviate le linee bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra sabato e domenica modifiche per la nMB.

Tra le ore 9.30 e le 11.30, in Centro si corre la “Run for autism”. Partenza e arrivo previsti in piazza della Bocca della Verità. Per questo motivo, nella fascia oraria 6.30-14, chiuse via dei Cerchi e piazza piazza della Bocca della Verità (lato via di San Giovanni Decollato/via dei Cerchi).

Gli atleti passeranno da via Petroselli, via del Teatro di Marcello, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci e via Cavour, piazzale del Colosseo, via Celio Vibenna e via di San Gregorio; piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via della Greca.

Torna Bicinrosa, la pedalata solidale che ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione del tumore al seno. L’evento si svolgerà dalle 11.30 alle 12.30.

Queste le strade interessate: via Antonina, largo Cavalieri di Colombo, viale delle Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna e piazza del Colosseo.

Nell’area di San Pietro, per la celebrazione mattutina in occasione del Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità, in programma chiusure e divieti di sosta. Maggiori informazioni .

A Ostia manifestazione socio-culturale in viale delle Repubbliche Marinare, nel tratto e verso lungomare Paolo Toscanelli-corso Duca di Genova. Modifiche di percorso per la linea bus 05.

Alle 12.30 in programma manifestazione in piazzale Ostiense davanti alla stazione Piramide. Prevista la rimozione di eventuali veicoli in divieto di sosta, possibili chiusure e deviazioni per il trasporto pubblico.

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

