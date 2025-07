Le strade chiuse a Roma sabato 5 e domenica 6 Luglio

Nel weekend modifiche alla viabilità in particolare nell’area del Circo Massimo, dove domenica è in programma il concerto di Tony Effe. Il piano viabilità sarà riproposto anche nella giornata di lunedì per lo spettacolo di Fabri Fibra. Per il resto, variazioni in zona Casilina (sabato) per una processione religiosa e a Ostia (domenica) per il mercatino di viale delle Repubbliche Marinare. Tutte le informazioni sulla mobilità e i trasporti.

SABATO 5 LUGLIO

In via dei Gordiani, zona Prenestina, possibili modifiche alla viabilità a causa dell’esplosione che ha interessato un distributore di carburante nella giornata di venerdì 4 luglio. Maggiori informazioni.

Dalle ore 19 alle 21, processione religiosa – denominata “Festa dei Carri” – in zona Casilina. Previsti partenza e arrivo in via Casilina, con attraversamento di Capua, via Policastro, via Gerardo Mercatore, via della Marranella, largo Bartolomeo Perestrello, via e piazza della Marranella. Possibili temporanee chiusure lungo il percorso.

DOMENICA 6 LUGLIO

A Ostia, per il mercatino, chiusa viale delle Repubbliche Marinare nel tratto dal lungomare Paolo Toscanelli a Corso Duca di Genova. Deviata la linea bus 05. Maggiori informazioni .

Alle ore 21 è in programma il concerto di Tony Effe al Circo Massimo. Predisposto il piano viabilità. Prime chiusure alle ore 16 su via dei Cerchi e via dell’Ara Massima di Ercole. Dalle ore 20 limitazioni alla circolazione anche in via del Circo Massimo (direzione e verso da Porta Capena a via della Greca) e piazzale Ugo La Malfa (da Porta Capena a via della Greca).

Dalle ore 21 le limitazioni su via del Circo Massimo e piazzale Ugo la Malfa riguarderanno anche il tratto inverso da via delle Greca a Porta Capena, e si aggiungeranno via della Greca e via delle Terme Deciane. Deviate le linee bus 51, 81, 85, 87, 118, 160, 628, 715, C3, nMC, L07 e L70. Ultime corse della metropolitana alle ore 23.30, linea C sostituita da bus. Lo stesso piano viabilità sarà riproposto anche nella giornata di lunedì per il concerto di Fabri Fibra. Nelle due giornate gli stalli bus di via del Circo Massimo non saranno disponibili fino alle ore 14. Maggiori informazioni .

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

