Le strade chiuse a Roma sabato 7 e domenica 8 giugno

Nel weekend sono diversi gli appuntamenti che richiederanno modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico. Sabato un corteo sfilerà da piazza Vittorio a San Giovanni, con deviazioni per 15 linee bus.

Processioni in zona Centocelle e Giardinetti. In serata il concerto di Gazzelle al Circo Massimo. Fino a domenica è in programma il Giubileo dei movimenti, delle associazioni e delle nuove comunità. Tutte le informazioni sulla mobilità e i trasporti.

SABATO 7 GIUGNO

Sabato e domenica si tiene il Giubileo dei movimenti, delle associazioni e delle nuove comunità. Previsti divieti di sosta, di fermata e di transito in diverse strade dell’area di San Pietro. Maggiori informazioni.

Fino a domenica, a Ostia è in programma la Coppa del Mondo di skate. Chiusure su via dell’Idroscalo e via della Martinica. Deviazioni per la linea bus 05. Maggiori informazioni .

Dalle ore 13 è prevista una manifestazione con corteo da piazza Vittorio Emanuele II a piazza di Porta San Giovanni, sfilando lungo via Emanuele Filiberto. Possibili deviazioni o limitazioni, fino alle 18, per le linee bus 3, 5, 14, 16, 51, 81, 85, 87, 105, 218, 360, 590, 649, 665 e 792.

Dalle ore 18 alle 20, per i festeggiamenti della parrocchia Resurrezione di Nostro Signore Gesù, in zona Giardinetti chiuse via Turino di Sano, via Piffetti, via Orfini, via dei Giardinetti , via del Fosso di Santa Maura, via Gallori, via Orti di Poli e via Rossini. Linee bus 047 e 046 su via Casilina e via Santarelli senza comunque saltare fermate.

Dalle ore 19.30, a Centocelle, una processione sfilerà da piazzale delle Gardenie passando lungo via delle Resede, via delle Acacie, largo della Primavera, via dei Gelsi, via delle Betulle, via delle Celidonie, viale dei Lauri, via dei Faggi, via Tor de’ Schiavi. Possibili deviazioni e/o limitazioni per le linee bus 450, 542, 558, MC3.

Per tutto il weekend, e fino all’11 giugno, per le operazioni legate ai referendum, divieti di fermata e modifiche al traffico nell’area attorno agli uffici di via Petroselli. Maggiori informazioni .

Per lavori di manutenzione sui binari della stazione di Roma Termini, fino a domenica 8 giugno modifiche di orario e limitazioni di percorso per i treni delle linee Viterbo–Orte, FL2 Roma–Tivoli, FL3 Roma–Cesano/Viterbo, FL8 Roma–Nettuno e Roma–Chiusi. Previsti bus tra Orte e Roma Tiburtina/Termini e Orte-Terni.

Dalle ore 21, al Circo Massimo, concerto di Gazzelle. Chiusure già da venerdì nell’area della manifestazione. Deviazioni o limitazioni per le linee bus 30, 44, 75, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781, C3, n716, nMC e nME. Dalle ore 22 di sabato chiusa la fermata metro di Circo Massimo. Maggiori informazioni .

DOMENICA 8 GIUGNO

Alle ore 16 manifestazione con corteo da piazza Trasimeno a piazza Annibaliano. Possibili rallentamenti per la viabilità.

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

