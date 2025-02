Le strade chiuse a Roma sabato 8 e domenica 9 febbraio, c’è il Giubileo delle Forze Armate

Weekend caratterizzato dall’appuntamento con il Giubileo delle Forze armate di Polizia e di sicurezza: per il concerto di sabato in piazza del Popolo, già da venerdì in previsti divieti di sosta nell’area. Sempre sabato manifestazione nel quartiere Trieste per commemorare gli eccidi delle Foibe e gara della Nazionale italiana di rugby all’Olimpico. Domenica invece “Corsa del Ricordo” nel quartiere Giuliano Dalmata e Capodanno cinese a piazza Vittorio

SABATO 8 FEBBRAIO

Nel fine settimana dell’8 e 9 febbraio è in programma il Giubileo delle Forze armate di Polizia e di sicurezza. Sabato pellegrinaggio alla Porta Santa di San Pietro dalle 8 alle 17. Nella stessa giornata, il concerto bandistico in piazza del Popolo in programma dalle 15 alle 17. Per quest’ultimo evento previsti divieti di sosta nell’area già a partire da venerdì.

In particolare, in viale Gabriele D’Annunzio, via del Babuino, via di Ripetta, via Ferdinando di Savoia, via Principessa Clotilde, via Maria Cristina, via dell’Oca, via della Penna, lungotevere delle Navi (da Ponte Matteotti a piazzale delle Belle Arti), lungotevere Oberdan (da piazza Monte Grappa a piazza del Fante), lungotevere delle Armi (sul lato sinistro del senso unico di marcia da Ponte Risorgimento a Ponte Matteotti), viale Giorgio Washington (sul lato destro della carreggiata nel tratto e verso da piazza del Fiocco a piazzale Flaminio).

Sabato, poi, previste chiusure a partire dalle ore 13 in viale Gabriele D’Annunzio, piazza del Popolo, via Ferdinando di Savoia (tra via Maria Adelaide e piazza del Popolo), via Principessa Clotilde, via Maria Cristina (tra via Maria Adelaide e via Principessa Clotilde), via di Ripetta (tra piazza del Popolo e via Brunetti), via del Corso (tra piazza del Popolo e via Brunetti), via del Babuino (tra via della Fontanella e piazza del Popolo).

Domenica, infine, messa a piazza San Pietro presieduta da Papa Francesco. Maggiori informazioni .

Nel quartiere Trieste in programma una manifestazione per commemorare gli eccidi delle Foibe. Tra le 16 e le 18.30 corteo da piazza Trasimeno a piazza Dalmazia. Previsto il divieto di sosta su piazza Dalmazia, nel tratto compreso tra via Postumia e via Arno. Possibili temporanee chiusure lungo il percorso della manifestazione.

All’Olimpico, alle ore 15.15, la Nazionale italiana di rugby scende in campo contro il Galles e si rinnova l’iniziativa #RomaGiocaSostenibile . L’invito è quello di raggiungere lo stadio usando il trasporto pubblico, a piedi, in bicicletta o con i mezzi in sharing.

DOMENICA 9 FEBBRAIO

“Corsa del Ricordo” nel quartiere Giuliano Dalmata. La partenza e l’arrivo saranno in via Oscar Sinigaglia, con la chiusura della strada, e di piazza Giuliani e Dalmati, dalle prime ore del mattino e sino alle 13. Possibili temporanee chiusure nelle strade interessate. Maggiori informazioni .

Per il Capodanno Cinese a piazza Vittorio (dalle 10.30 alle 12) possibili deviazioni e/o limitazioni delle linee 5Bus, 14Bus, 105, 150F, 360, 590 e 649. Divieti di sosta con rimozione con particolare riguardo all’area antistante il cancello d’ingresso ai giardini.

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità

