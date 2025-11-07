Le strade chiuse a Roma sabato 8 e domenica 9 Novembre

Weekend caratterizzato dalla prima delle cinque domeniche ecologiche, con lo stop alla circolazione nella ZTL “Fascia verde” ed eventi a via Ottaviano e piazza Risorgimento.

Nell’intera giornata di sabato, invece, metro B/B1 chiusa e sostituita da bus. Potature in via Ceracchi, mentre nel pomeriggio sono in programma due cortei: uno in zona Piramide e uno da piazzale La Malfa a piazza Vittorio Emanuele II.

Tornando a domenica, al mattino si corre la “Rome 15K” in Centro: previste chiusure al traffico e devizioni delle linee bus. Alle 18, infine, si gioca Roma-Udinese all’Olimpico. Tutte le informazioni sulla mobilità e i trasporti.

SABATO 8 NOVEMBRE

Per i lavori sul cavalcavia di via Giulio Rocco, in zona Garbatella, nell’intera giornata di sabato la metro B/B1 sarà sostituita da bus.

In strada ci saranno le navette MB (Laurentina-Rebibbia) e MB1 (piazza Bologna-viale Ionio). Limitazioni anche sulla ferrovia Metromare tra Vitinia e Porta San Paolo. Maggiori informazioni .

A piazza Venezia, per i lavori di realizzazione della stazione metro, a partire da sabato 8 novembre saranno modificate alcune fermate del trasporto pubblico. In particolare, sono interessate le linee bus 30 Express, 81, 628, H, 60 Express, 170, N8, N11, N716, C3, 40 Express, 46, 62, 64, 70, 87, 492, 916, N201, N904 e N913. Maggiori informazioni .

Modifiche alla viabilità in zona San Pietro per un evento istituzionale in programma alle ore 8.30. Divieti di sosta su via della Conciliazione, via Paolo VI e piazza del Sant’Uffizio.

Possibile temporanea interdizione al transito a Borgo Santo Spirito (da largo Ildebrando Gregori fino a largo degli Alicorni), in via Paolo VI e a piazza del Sant’Uffizio.

Sabato e domenica potature in via Ceracchi, tra Pinciano e Parioli. Previste modifiche alla viabilità nella zona. Maggiori informazioni .

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 18.30, corteo in zona Piramide. La manifestazione partirà da parco Schuster e arriverà a piazzale Ostiense, percorrendo via Ostiense. Possibili deviazioni per le linee bus MB, 3Bus, 23, 30, 75, 77, 83, 96, 280, 715, 716, 719, 769, 775, 780 e 792.

Dalle ore 15 alle 21 è in programma una manifestazione da piazzale Ugo La Malfa a piazza Vittorio Emanuele II. Il corteo passerà da via del Circo Massimo, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana, via Merulana e via dello Statuto. Entro le ore 12 sgombero di tutti i veicoli nelle aree interessate. Maggiori informazioni .

Per una manifestazione in via Gela, zona Ponte Lungo, possibili rallentamenti dalle ore 18 alle 21.

Nel weekend, modifiche ai treni tra le stazioni di Roma Tiburtina e Roma Ostiense a causa dei lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per la fermata di Pigneto. Variazioni in particolare per le linee FL1 Orte-Fiumicino Aeroporto e FL3 Roma-Cesano/Viterbo.

DOMENICA 9 NOVEMBRE

Il 9 novembre prima delle cinque domeniche ecologiche della stagione invernale 2025-26. Previsto il blocco della circolazione di veicoli a motore endotermico nella zona ZTL “Fascia verde” dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.

Rimodulata la fascia oraria pomeridiana per favorire un regolare afflusso e deflusso degli spettatori della partita in programma allo stadio Olimpico alle ore 18. Deroghe per alcune categorie di veicoli.

In occasione della domenica ecologica, in programma eventi di intrattenimento e di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità e della salvaguardia ambientale a via Ottaviano e piazza Risorgimento. Maggiori informazioni.

Dalle 9 alle 11.30 si corre la “Rome 15K”, gara podistica sulla distanza dei 15 chilometri con partenza e arrivo previsti in viale delle Terme di Caracalla. Quest’ultimo chiuderà a partire dalle ore 7.

Dalle 8.30, invece, sarà interdetto al traffico l’intero percorso della manifestazione che toccherà molte strade del Centro città.

49 le linee bus che subiranno deviazioni: H, 3BUS, 8Bus, 19Nav, 23, 30, 34, 40, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 98, 115, 118, 160, 170, 190F, 280, 301, 490, 492, 495, 590, 628, 715, 716, 781, 870, 881, 913, 916F, 990 e C3. Dalle 7.30 alle 11.30 saranno disattivate le linee 40, 51, 64 e 70. Maggiori informazioni .

A Centocelle, per una iniziativa locale, dalle ore 8 alle 23 chiusa via dei Castani (tra via dei Glicini e piazza San Felice da Cantalice). Modifiche per le linee bus linee C5, 450 e 542. Maggiori informazioni .

All’Olimpico, alle ore 18, si gioca Roma-Udinese. Già diverse ore prima della partita divieti di sosta e possibili temporanee chiusure nelle strade attorno allo stadio.

Aree di parcheggio dedicate agli spettatori nelle zone di piazzale Clodio e Villaggio Olimpico. 19 i collegamenti del trasporto pubblico che permettono di raggiungere l’area dello stadio: 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911, 982.

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità

