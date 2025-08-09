Le strade chiuse a Roma sabato 9 e domenica 10 agosto

Nel weekend la Metro B/B1 sarà sostituita da bus. In zona Garbatella è in corso infatti la demolizione del ponte Giulio Rocco. Interruzione anche per una tratta della Metromare.

La Metro C, invece, dopo le limitazioni serali degli ultimi giorni sarà regolare. Modifiche alla viabilità su via Panama per i lavori del Grab. Tutte le informazioni sulla mobilità e i trasporti.

SABATO 9 E DOMENICA 10 AGOSTO

Prosegue anche sabato 9 e domenica 10 agosto l’interruzione del servizio della metro B/B1. In strada i bus sostitutivi MB Laurentina-Rebibbia e MB1 piazza Bologna-viale Ionio. Domenica, per la consueta pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali, la linea MB sarà deviata e non passera davanti alla stazione Colosseo.

L’interruzione si rende necessaria per lavori programmati sul cavalcavia di via Giulio Rocco, in zona Garbatella. Per lo stesso motivo, chiusa la tratta Porta San Paolo-Vitinia della Metromare. Anche in questo caso previsti bus sostitutivi. Maggiori informazioni .

La Metro C, dopo le limitazioni serali nelle giornate del 5, 6, 7 agosto, è tornata regolare. Nel weekend, quindi, osserverà i consueti orari. Dall’11 al 14 agosto nuova interruzione serale alle 21 con bus sostitutivi MC e MC3. Maggiori informazioni.

Per i lavori che interessano il Grab (Grande raccordo anulare delle bici), da sabato 9 agosto al 26 settembre previsti su via Panama il divieto di sosta tra largo Bangladesh e piazza Ungheria e il senso unico di marcia nel tratto da largo Bangladesh a via Lisbona, con limite massimo di velocità a 30 km/h.

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.