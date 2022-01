Le tavole del Gattopardo allo specchio

759 su 980. E tanti sono anche burloni, beati loro.

Eppure c’e’ poco da ridere. Volevano portare a termine la legislatura, perché tanti la prossina tornata restano a casa, e tengono famiglia. Perciò hanno scelto la piena “stabilità”, così sono tranquilli e possono fare gli interessi personali fino al 2023..

Credono, loro! Invece si sbagliano!!!

1. Stessi Presidenti, della Repubblica e del Consiglio: non significa affatto che resti tutto tale e quale. Lo spettacolo offerto dal 24 al 29 gennaio a Montecitorio è stato interpretato da guitti, che non conoscevano il canovaccio della commedia, non sapevano né la parte, né il titolo della rivista. Secondo loro “Arriviamo al 2023”, secondo i fatti “”I Piani dell’Italia non sono i vostri piani”.

Stessi Presidenti, ma ora sono diversi i rapporti di forza e diversi i protagonisti!

M5S e Lega sono usciti dall’esperienza “ristrutturati” e rimaneggiati: i mister sono stati cacciati e le riserve sono diventate titolari. Perciò il Governo non è più lo stesso. Conte e Salvini balbettano e hanno dimostrato leadership nulla o quasi, provando a riabbracciarsi, alle spalle di Di Maio e della volpe Renzi, ma hanno sbandato in curva.

2. La critica situazione economica, sanitaria e politica richiedono da mesi un approccio coraggioso e molto strategico nell’azione politica. Il contesto mondiale con questi problemi gravisissimi ha mutato la gerarchia dei valori, i ruoli e i compiti a tutti i livelli, il grado di complessità delle soluzioni da proporre e attuare, il clima sociale e le varie aspettative dei cittadini.

In questo contesto i politici avrebbero dovuto assumere decisioni di diversa caratura rispetto al passato, riconoscendo il valore immenso delle ricchissime professionalità emerse negli ultimi 30 anni in campi non direttamente “politici” e fare osmosi cromosomica con queste risorse umane, interrogandosi sulla propria implosione interna e sulla loro cronica incapacità a cogliere il segno dei tempi e a rivedere i propri modi di porsi, di essere, di operare sul campo, riducendo al minimo il loro “apparire”, “sembrare”, gestire il potere personale”, il loro cavalcare demagogici e inconsistenti proclami per gli allocchi e gli ignoranti.

Sono anni che cercano di innestarsi nuova linfa:

-coi vaffa-days simpatici, ma subito falliti a causa dell’inadeguatezza dei giovani rampanti senza arte né parte, ingenui e poco preparati a creare alternative politiche;

-con le ridicole “secessioni del Nord”, le ampolle della Piana del Re, diventate poi “l’Italia agli Italiani”, e accompagnate dalla nascita di partiti, che si richiamano sempre alla parola “Italia”, così gli allocchi abboccano: Forza It., Fratelli d’It., It. viva….

Questi partiti cercavano di sostituire i vecchi partiti, ma senza alcun radicamento territoriale, senza nessuna scuola interna di politica, senza alcuna elaborazione di analisi e di proposte programmatiche ecc.

E i confronti con i “pensatoi” naturali, le Università, i luoghi di Ricerca, le alte espressioni di pratica politica nelle Banche e nei Ministeri più a contatto con l’Europa ed il Mondo, venivano così resi impossibili evidenziandosi situazioni ridicole. Come quella creatasi ad Oxford nell’inverno 2019, quando il Comico fondatore dei Vaffa-days fece una figura immonda davanti all’Associazione degli Studenti, credendo di abbindolarli, in italiano, con gags che portava in giro per i teatri italiani. E dei dottorandi italiani, 30 giorni dopo, là operanti, mi avvicinarono nella Sala Conferenze per raccomandarmi un comportamento molto diverso, più adeguato al sapere oxfordiano, per “recuperare l’immagine del sapere italiano”, precipitata sotto terra poche ore prima!

Nessun giornale italiano riportò la notizia, ovviamente.

Ebbene, questi residui di partiti, senza corpo né pensiero né leadership né fonti interne di ricambio concettuale, dal 24 al 29 gennaio hanno fatto la solita figura ridicola e inconcludente.

Credono di aver dato stabilità al loro sistema? No, lo stanno affossando, perché Draghi e il ‘martire’ Mattarella devono ora assumere diversi atteggiamenti, se vogliono salvare l’Italia. Loro lo sanno che con questi signori non si può portare a compimento il PNRR, non si possono fare le riforme fiscali, giudiziaria, elettorale, della macchina dello Stato in rapporto agli Enti Locali, e così via.

Lo sanno che non si ripeterà, dal 2022 in poi, la crescita del 6.5% del 2021, che lunediì 31 gennaio sarà certificata dall’Istat. Che così non si può minimamente ripagare il grosso debito che avremo con UE!

Hanno lasciato le cose come stavano, ma invece hanno fallito il loro obiettivo: così cambierà tutto inevitabilmente.

Se invece avessero accettato contributi essenziali dai settori che dispongono di intelligenze (al 90% inesistenti nei palazzi del potere), se avessero finalmente instaurato un confronto di cervelli e di metodologie con “altri politici”, non eletti, ma selezionati da anni di impegno professionale eccezionale, ma sempre di altissima prassi politica, avrebbero creato una innovazione coraggiosa e fatto un innesto vigoroso a questa pianta rinsecchita della politica che conta i voti a Montecitorio ancora col pallottoliere.

Sono decine di anni che:

– non sanno partorire al loro interno un Presidente del Consiglio, hanno accettato, per prendere tempo, il grande Draghi, per riconquistare un ruolo internazionale scomparso; non dispongono di cervelli di livello accettabile per avviare una Transizione economica sociale ed ecologica, di cui non sanno neanche l’a,b,c! Colao, Cingolani, Franco, Giovannini, Messa e Cartabia non sono forse più adeguati di altri…?

-per due volte in meno di 10 anni non hanno saputo eleggere un nuovo presidente della Repubblica, non riuscendo a mettersi 10 minuti intorno ad un tavolo, dopo che hanno perso 10 giorni ad attendere che uscisse fumo dai camini di Arcore?

Meno male che c’e’ …Matarella!

Ma al posto di questo Galantuomo non poteva esserci un’altra mente brillante, nuova, come consiglia la prassi democratica, di una Belloni (messa meno di sette mesi fa a sanare un Servizio Segreto che incontrava i politici nelle aree di servizio, ma che parla 5 lingue, ha gestite tutte le crisi internazionali più delicate per il Governo Italiano e che gode della stima incondizionata di tutti i governi democratici mondiali), di una Cartabia, ex Presidente della Consulta e massima esperto di diritto, di un Cingolani, che personalmente ritengo di livello mondiale come esperto di tecnologie e di transizione ecologica, di un Cassese, maestro di tanti di noi tecnici e amministrativi…etc

Ricordo il mio bisnonno che obbligò sua sorella Aldina a sposarsi uno della famiglia, perché non capiva il mestiere di Ennio, un bel giovane, ma estraneo, di cui lei si era innamorata, che esercitava la “misteriosa” professione di giornalista, quando lì nessuno sapeva leggere. Aldina fu ritrovata affogata nel lavatoio, dove si recava ogni mattina.

La inadeguatezza dei politici, l’assenza di leaders e di scuole di prassi politica ci ha portato all’assurdità che nessuna scelta coraggiosa oggi porterà a cambiamenti nello scenario drammatico attuale, mentre la chiamata al Colle di una personalità più vicina ai tempi che il mondo vive avrebbe assicurato una stabilità reale nel governo, in attesa, fra sette anni, di un diverso livello culturale ed intellettuale dei cittadini, che, come raccomandava (all’incirca) Antonio Gramsci, dovrebbero studiare e esercitare di più i loro neuroni, “perché lo Stato ha bisogno della loro intelligenza”.

Insomma dobbiamo saggiamente, oer il bene comune, leggere allo specchio le tavole dei comandamenti gattopardeschi: facciamo con convinzione e con intelligenza le cose essenziali per risolvere i problemi e rafforzare la Costituzione.

PS Scusate se l’ho fatta lunga. Ma in ogni caso sono stato più conciso dei 980 signori di cui sopra. Spero inoltre di dare a chi leggerà elementi di riflessione, in questo mondo di guitti inconcludenti