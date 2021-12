“Le tradizioni attraverso gli occhi dei bambini” IV edizione 2021

Sabato, 18 dicembre 2021, ore 17:30, presso la Basilica romana dei Santi XII Apostoli, si è ripetuto l’annuale concerto di Canzoni Natalizie Romene, “Le tradizioni attraverso gli occhi dei bambini” alla V edizione.

Ad organizzare l’evento è stata l’Associazione “Insieme per l’Athos – Onlus” presidente Giuseppe Balsamà con l’Accademia di Romania di Roma, la Diocesi Ortodossa Romena in Italia e Radio Romania, con il patrocinio dell’Ambasciata di Romania in Italia, dell’Ambasciata di Romania presso la Santa Sede e dell’Ambasciata della Repubblica di Moldova in Italia.

Anche quest’anno abbiamo visto protagonisti i bambini nati in Italia da genitori romeni che – negli sgargianti costumi tradizionali – si sono profusi nel cantare, nella splendente cornice della basilica romana dei Santi XII Apostoli, le Colinde, che sono canzoni natalizie e vero tesoro della cultura e tradizioni del popolo romeno. Canzoni che, in Romania, gruppi di giovani portano di casa in casa per annunciare la Buona Novella e portare allegria. Ed è proprio con il fine di perpetuare questa bella tradizione che i bambini romani-romeni si sono investiti del ruolo di Colindatori (cantatori di Colinde) ed hanno dimostrato il loro impegno di voler mantenere vivi questi canti pieni di poesia e religiosità, patrimonio dei loro più remoti avi, affinché non abbiano a cadere nell’oblio.

Impeccabili presentatori dello spettacolo, come ormai è tradizione romena-romana, sono stati ancora una volta bambini con ascendenti romeni che rispondono ai nomi di Miriam Cosma, Iulia Antonia Pintea e Stefano Gravelli, coordinati da Robert Alexandru Angheluș, bambini nati in Italia ma volenterosi custodi delle tradizioni trasmesse dai loro genitori e che hanno coltivato grazie alla frequentazione delle parrocchie e relativi corsi di lingua romena.

I numerosi intervenuti alla serata, specie i romeni che sentono viva la nostalgia della loro terra e dei loro cari lontani, emozionati hanno tributato calorosi applausi ed apprezzamenti.

Hanno partecipato alla serata diverse parrocchie ortodosse e cattoliche del Lazio: il Coro dei bambini della Parrocchia dell’Ingresso del Signore in Gerusalemme, il Coro dei bambini della Parrocchia dell’Ingresso al Tempio della Madre di Dio, il Gruppo Nepsis della Parrocchia Esaltazione della Santa Croce, il Coro della Parrocchia Cattolica di Roma e il Coro dei giovani della Parrocchia di San Geremia profeta di Guidonia. Come invitati hanno cantato il Coro Polifonico San Romano il Melode e il Gruppo Arpeggio.