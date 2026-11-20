Due pomeriggi in bicicletta per esplorare l’Acquedotto Alessandrino e il parco di Tor Tre Teste fuori dalle rotte turistiche tradizionali.

Venerdì 4 e venerdì 11 dicembre 2026 l’Aps EcoFriendlyRome organizza «Le vie dell’acqua», iniziativa realizzata con il contributo della Città Metropolitana di Roma Capitale che propone due visite guidate gratuite nei quartieri Alessandrino e Tor Tre Teste, con partenza alle 14:30 dalla sede dell’associazione in via degli Olmi 103.

Dagli archi dell’antico acquedotto che riforniva le terme del centro di Roma, il percorso entra nel parco di Tor Tre Teste con soste al lago, tra flora e fauna e davanti all’antica cisterna, accompagnati da una guida ambientale escursionistica e da una guida turistica specializzata in archeologia.

Prima uscita in italiano e seconda in inglese: massimo 20 partecipanti dai 6 anni in su, come iscriversi

Per promuovere mobilità sostenibile e turismo responsabile, il tour si svolgerà in italiano il 4 dicembre e in inglese l’11 dicembre, offrendo anche il noleggio gratuito di bicicletta e casco presso la sede a chi ne fosse sprovvisto e chiudendo la giornata con un aperitivo gratuito a km 0 con opzioni vegetariane.

La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei 20 posti disponibili per data (età minima 6 anni), contattando l’Aps EcoFriendlyRome al numero WhatsApp +39 333 799 8144 oppure all’indirizzo e-mail [email protected].

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