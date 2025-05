Leadership Summit di Polis, conclusi i lavori

Si sono conclusi nel pomeriggio di giovedì 15 maggio, dopo la riunione del Gruppo delle Capitali presieduta dall’Assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, i lavori del leadership summit di POLIS, la principale rete di città e regioni europee impegnate nel rendere la mobilità urbana più sostenibile, sicura ed equa.

Nella Capitale sono arrivati 180 tra rappresentanti dei governi locali e regionali, autorità di trasporto, istituti di ricerca e operatori del trasporto pubblico.

“È stato un confronto proficuo – ha commentato l’Assessore Eugenio Patanè – tra città con tessuti diversi, ma con lo stesso problema: l’inquinamento generato dal traffico. Ieri, in Campidoglio, lo scambio di esperienze e buone pratiche green ha visto sul palco – a parte Roma – città come Amsterdam, Londra, Helsinki, Utrecht, Groningen.

L’obiettivo è comune: affrontare le sfide della mobilità urbana e condividere soluzioni di trasporto sostenibili e innovative, promuovendo un maggiore coinvolgimento di città e regioni nelle agende politiche nazionali e internazionali sulla mobilità. Non è facile rendere le nostre strade sicure e salubri, i nostri trasporti sostenibili ed equi.

Questo comporta sfide e scelte, richiede dialogo e decisioni, capitali e capacità. E soprattutto il coraggio di continuare ad andare avanti, un ingrediente chiave per la democrazia. Le narrazioni populiste non premono il pulsante ‘paura’ per risolvere i problemi ma per bloccare le soluzioni. Le nostre città e i nostri cittadini meritano di più”.

“Tra le sfide del futuro prossimo – ha proseguito Patanè – ci sarà quella di garantire a chiunque l’accesso alla sostenibilità. Una delle proposte in campo, rilanciata nel corso del summit, va in questa direzione: la costituzione di un fondo sociale europeo per il clima. Uno stanziamento che la Commissione europea dovrebbe erogare in favore di fasce deboli della cittadinanza.

Ad esempio agevolando, in termini tariffari, la mobilità in sharing e il trasporto pubblico. La notizia importante è che a settembre la delegazione di Polis incontrerà il Commissario europeo ai Trasporti – il greco Apostolos Tzitzikostas – per presentare una proposta a nome delle città europee. Abbiamo già iniziato un lavoro comune per costruire un documento programmatico. I mesi estivi serviranno a completarlo. La strada intrapresa è quella giusta“.

