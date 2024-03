Lecce-Roma: La Joya va verso il recupero, torna Aouar

Riprende il campionato anche per Lecce e Roma, dopo la sosta Nazionali si torna in campo. Lunedì 1 Aprile 2024 alle ore 18:00 i giallorossi sono chiamati per la partita valida per la trentesima giornata di Serie A. La squadra di De Rossi al Via del Mare puntano a proseguire il momento d’oro mettendo nel mirino il Bologna, quarto, distante soltanto tre punti.

Lecce-Roma, le ultime dalle panchine:

De Rossi non pensa al derby, per il quale la società ha pronto un regalo per i tifosi, e punta alla formazione migliore. Ecco allora che scende in campo il tridente titolare formato da El Shaarawy, Lukaku e Dybala. La Joya va verso il recupero ed è avanti su Baldanzi. In mezzo al campo non ci sarà Pellegrini, in grande spolvero anche in Nazionale, perché squalificato. Al suo posto gioca Aouar. Con lui ci saranno Cristante e Paredes. In difesa sicuro di un posto Karsdorp, Mancini e Angelino. Ballottaggio N’Dicka-Llorente per l’ultima maglia, con lo spagnolo leggermente favorito, più indietro Huijsen. In porta non si discute Svilar.

Nel Lecce è in dubbio Banda. Ecco allora che si scalda Piccoli per supportare Krstovic e Almqvist. In mezzo al campo c’è Ramadani. Fra i pali Falcone, in difesa Baschirotto.

Lecce-Roma, le probabili formazioni:

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Ramadani, Blin, Oudin; Almqvist, Krstovic, Piccoli. All.: Gotti

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Paredes, Cristante, Aouar; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi

Lecce-Roma, dove vedere la partita:

La partita fra Lecce e Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn.

